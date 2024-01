Educación "tranquiliza" a los colegios: "El Principado asume la responsabilidad civil"

La ley vigente, la LOMLOE, obliga a todas las administrativas educativas a garantizar "la cobertura de la responsabilidad civil a todos sus trabajadores", mientras que el convenio del personal laboral del Principado, que data de 2005, establece que la administración regional tendrá que garantizar una póliza de seguro que cubrirla responsabilidad civil derivada de la actividad de sus empleados.

Un boletín firmado por la consejera de Educación, Lydia Espina, especificó los seguros que tienen los centros de Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Y explicó con detalle la situación actual sobre la responsabilidad civil, después de que este martes el sindicato CSIF denunciase la falta de ese seguro desde febrero del año pasado. "El Principado, como cualquier administración, es siempre responsable patrimonial de su normal o anormal funcionamiento. De producirse un siniestro, se hace cargo de los eventuales gastos que se generen", explicó. Lydia Espina añadió que hasta febrero del año pasado, la Administración lo cubría a través de una asegurador, pero a partir de esa fecha, "lo asume de forma directa, sin la mediación de aseguradoras. Es decir, se trata de un cambio de gestión puramente administrativo, que no afecta al personal dependiente del Principado". Concluye la titular de la cartera de Educación que "por lo tanto, no hay supuestos sin cobertura y sí hay un cambio en la forma de la financiación, pero con las mismas garantías".

Este texto llegó en la mañana de ayer a las direcciones de todos los centros públicos educativos de la región y posteriormente el Gobierno colgó en su portal informativo otra comunicación donde destacaba que "la normativa vigente no incluye disposición legal ni reglamentaria alguna que imponga a las administraciones públicas estas pólizas" y ponía como ejemplo que "la Administración General del Estado no tiene suscrito ningún seguro genérico de responsabilidad civil y patrimonial.

No obstante, en este mismo boletín, el Principado confirmaba que la sanidad tiene un tratamiento distinto: en este ámbito, "la responsabilidad civil y patrimonial derivada de la asistencia sanitaria sí cuenta con un seguro específico adjudicado por el Servicio de Salud (Sespa)".

Las incertidumbres y dudas sobre la carencia de ese seguro de responsabilidad se dispararon después de que un colegio de Oviedo comunicase que el ayuntamiento le había planteado si tenía alguna póliza para cubrir una carrera de sus alumnos en las inmediaciones del colegio. La respuesta de Empleo Público a esa consulta de un centro escolar de Oviedo puso al descubierto que en la actualidad el Principado no tiene suscrito ningún seguro de responsabilidad civil para su plantilla, excepto en el caso del personal del SESPA.

De hecho, el claustro de un colegio público de Oviedo acordó ayer mismo paralizar todas sus actividades hasta que la situación esté clara y algún otro centro tiene previsto celebrar claustros en próximos día por idéntica razón.

CSIF sostiene que el Principado al no renovar la póliza que tenía de responsabilidad civil y patrimonial está incumpliendo su propio convenio de personal laboral, aprobado en 2005, ya que el artículo 71 establece que "la Administración garantizará una póliza de seguro que cubra la responsabilidad derivada del ejercicio de la actividad profesional del personas acogido al presente convenio".

La ley educativa vigente, la LOMLOE, no exige ese seguro, pero sí recoge que corresponde a las administraciones educativas "garantizar la debida protección y asistencia jurídica, así como la cobertura de la responsabilidad civil" del profesorado, "en relación con los hechos que deriven de su ejercicio profesional".

El PP ve "una barbaridad" la falta del seguro, que Vox exige contratar, y Foro pide más explicaciones





La reacción política ante la inquietud y alarma generada en los colegios públicos por la no renovación del seguro de responsabilidad civil no se hizo esperar. PP, Vox y Foro se mostraron críticos y tomaron distintas iniciativas. La diputada Gloria García (PP) tachó de "gravísima" la denuncia de CSIF y anunció que el Grupo Popular en la Junta ha registrado la solicitud de información detallada sobre las pólizas, coberturas y duración de los seguros en los centros educativos de la región. "Estaríamos ante una barbaridad inaceptable ante la posibilidad de que los alumnos hayan realizado salidas de los centros educativos sin contar con cobertura de en caso de accidente o responsabilidad civil", valoró la parlamentaria popular. El diputado de Vox, Javier Jové, exigió "la contratación inmediata de un seguro de responsabilidad civil" para todos los colegios de la red pública, tachó de "confuso y equívoco" el comunicado de la consejería de Educación y alertó de la repercusión que podría tener para un profesor si, por ejemplo, un juez fijase una responsabilidad exclusiva o mancomunada ante un accidente de un alumno. Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, afirmó que las explicaciones de la Consejería "no nos tranquilizan en absoluto", calificó el problema de "muy grave" y pidió la comparecencia de la Consejera en la Junta General.