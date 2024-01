Javier Junceda: "Vivimos dominados por gente que abusa de la demagogia en perjuicio del bien común"

Javier Junceda presentó en Madrid su visión de "Tres años de España" (Aranzadi) confesando una ambición de profundidad, de "penetrar en la realidad de las cosas en lugar de quedarme en la superficie". El jurista asturiano, que recoge en el libro recién publicado la panorámica del último trienio a través de sus artículos en distintos medios de comunicación, entre ellos LA NUEVA ESPAÑA, dejó sin respuesta precisa la pregunta que se hizo a sí mismo, "¿por qué escribo?", pero aventuró algunas posibles soluciones –"porque leo" o "porque me ayuda a aclarar mis ideas sobre las cosas"– y expuso sus motivaciones recurriendo, en clave metafórica, a su tradición familiar de vástago de una estirpe de oftalmólogos. "Trato de ver la realidad como el oculista hace con el fondo del ojo", dijo, "para encontrar un problema de salud en otros órganos". "Muchos de los temas que abordo, por no decir todos, llevan esa búsqueda de la profundidad, porque a mí lo que más me interesa son las raíces de los asuntos y no andarme demasiado por las ramas".

Para explicar la razón de ser de este viaje suyo a través de tres años muy convulsos en la historia de España, que ha subtitulado "Crónica de tiempos destemplados", Junceda se sirvió de Chesterton y de su aviso de que "llegará un día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde". "Ese día ya ha llegado", proclamó el jurista, "y no queda más que hacerlo con la pluma, que es lo que alguien de letras tiene a su disposición". Recapitulando en retroceso hasta la pandemia, Junceda invitó a los presentes en la sede del Consejo General de la Abogacía Española a valorar que "si nos hubieran contado en 2020 lo que íbamos a vivir en los tres años siguientes, no lo hubiéramos creído. Pero lo peor es que a legiones de españoles no parece preocuparles en exceso la preocupante deriva en que está inmersa nuestra democracia", subrayó, buscando causas en "la ‘infoxicación’ o la ausencia tan prolongada de interés real hacia la educación, envuelta en constantes reformas para imponer idearios determinados". Siguió, con todo, una llamada al optimismo, "aunque a veces cueste", y a la confianza en que "pronto terminará" este ciclo político que definió "de una oclocracia genuina, dominada por gentes que abusan de demagogia para el perjuicio del bien común". "Quien lea este libro", concluyó, "encontrará no sólo una imagen de la España contemporánea, sino también alguna que otra receta para salir del atolladero junto con acuarelas íntimas de quien les habla sobre cuestiones que le estremecen, y que desea compartir". Presentó al autor el periodista Ramón Pérez-Maura, que retrató a Junceda como "un señor de Oviedo" que, como tal "tiene que ser conservador, creyente, incluso socialcristiano", pero también como "un hombre consciente de su tiempo, contrario a la corrección política y que cree que tener sus ideas es compatible con saber entenderse a las mil maravillas con quienes opinan diferente".