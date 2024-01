Novedades en la oferta para la llegada a Asturias de los trenes más veloces: 200.000 billetes a menos de 20 euros, tres Avril al día...

Asturias se ha garantizado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) importantes compromisos respecto a sus infraestructuras. La región contará con unos 200.000 billetes a precios reducidos cuando entren en funcionamiento los nuevos trenes Avril, que dejan el viaje a Madrid en tres horas –se calcula que entre 18 y 20 euros– y además ya tiene el compromiso de Renfe de tener tres frecuencias diarias a Madrid de AVE –dos del tren convencional de alta velocidad y uno de Avlo, el de bajo coste–, que se complementarán con otras tres del Alvia actual. Esto último era la aspiración del Principado una vez abierta la variante de Pajares, por lo que el Gobierno regional parece ver colmada su petición. Avilés, por otro lado, está pendiente de conocer los horarios de la frecuencia de AVE que tendrá, pero ya sabe que será un viaje al día a Madrid.

Además, después de varios acuerdos que se suscribieron ayer con Renfe, los asistentes a congresos y los viajeros que acudan a la región por eventos u otras actividades similares tendrás descuentos en el AVE de hasta el 10% del billete cuando salgan las nuevas ofertas. No todos estos compromisos son públicos, muchos se limitan a una declaración de intenciones, pero quedaron ayer negro sobre blanco tras el primer día de Fitur, muy intenso para la agenda asturiana y con Adrián Barbón, presidente del Principado, y Gimena Llamedo, vicepresidenta, desplazados a la capital. No solo a los trenes se ciñe la actualidad asturiana ya que, paralelamente a la llegada de nuevos convoyes, Llamedo desveló ayer que el Principado trabaja para abrir nuevas rutas aéreas en Centroeuropa, Suiza y Escandinavia, aunque no llegarán este año. Para 2024 sí es seguro que las aerolíneas programarán un 8,5 por ciento más de plazas y la previsión a largo plazo es tener 38 destinos y un tráfico anual de 2,5 millones de pasajeros en 2033.

Pero el protagonismo en la región del primer día de Fitur lo tuvo el futuro ferroviario, después de que Renfe firmase tres convenios de promoción: uno con el Principado, otro con la mesa de turismo de FADE, en el que ha participado la patronal Otea, y otro con Avilés. Mañana tendrá lugar la renovación de otros dos convenios, en este caso con Oviedo o Gijón.

Lo firmado ayer sobre el papel, con el presidente de Renfe, Raúl Blanco, desplazado especialmente al stand de Asturias y reunido durante varios minutos con los principales rostros de la región –Llamedo; María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE); José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal de hostelera Otea, y Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés– es más bien una declaración de intenciones, pero lo relevante es lo que la región tejió entre bambalinas.

La revolución de los Avril. El Principado quiere que la llegada de los Avril, que acortarán en quince minutos el trayecto a Madrid, sea una revolución tras la apertura de la Variante y Renfe parece ir en la misma dirección. "Vamos de la mano del Gobierno de Asturias, cuya campaña turística es el Ave al paraíso. Hay una gran demanda. El ritmo de venta, ahora mismo, es de unos 1.500 billetes diarios con picos de cinco o seis mil billetes. Estos acuerdos van en la línea de seguir desarrollando el turismo y disponer de más medios. El siguiente capítulo es tener más trenes, los ansiados Avril Talgo 106. En eso estamos: trabajando sin descanso, para incrementar el número de viajeros y poder convertir la expectativa en realidad", aseguró Raúl Blanco, presidente de Renfe. A falta de saber el reparto final de los quince nuevos convoyes entre Asturias y Galicia, las citadas tres frecuencias al día de AVE son vistas por el Gobierno como una gran noticia, aunque todavía está pendiente de conocer cuándo empezarán a operar estos trenes, cuyos billetes empezarán a venderse el 1 de marzo.

"En el primer trimestre". A varios metros del stand de Asturias, Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró en ese sentido que los plazos serán "lo que estábamos comprometiendo: las pruebas de los Talgo 106 (los trenes Avril) van bien, están muy avanzadas, estamos ya con la formación de los maquinistas y el compromiso es el mismo. Dentro del primer trimestre quiero que estén en funcionamiento", recalcó. En esto último hay novedades, ya que uno de los trenes Avril, que está estos días en León, empezará a funcionar en pruebas por la Variante este mismo fin de semana. La previsión de Renfe es que lo haga a partir de las 00.00 horas del sábado, varios días seguidos hasta las cinco de la mañana. Después, el convoy se quedará en Oviedo para hacer formación con los maquinistas. Además, el Ministro también indicó que los nuevos cercanías llegarán a "finales de año y principios del que viene".

Promoción a todo tren. Gimena Llamedo, vicepresidenta, puso en valor el convenio del Principado con Renfe. "Podemos contar contigo (referido a Raúl Blanco) y eso es una realidad. Ya tenemos el AVE al paraíso y en unas semanas daremos más pasos con los Avril", aseguró Llamedo, que antes había desvelado que Asturias contaría con 200.000 billetes a precio reducido. El acuerdo del Gobierno con la compañía consiste en que Renfe "divulgará los principales puntos de interés turístico de Asturias, así como sus actividades culturales". Paralelamente, Renfe ofrecerá descuentos en los billetes para los asistentes a los congresos y eventos organizados por la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural en nombre del Principado, que es la que desarrollará el convenio. La condición para acceder a los descuentos es reunir a más de 75 personas". El convenio no concreta el dato del descuento en cada billete, que no obstante será del 10%.

Paquetes turísticos. El convenio de Renfe con Fade, por otro lado, busca "establecer los cauces que han de regir la mutua colaboración entre Renfe Viajeros y FADE, para el cumplimiento del objetivo común de promocionar y fomentar los productos culturales y turísticos de Asturias". El acuerdo, firmado ayer por María Calvo en presencia de Almeida, de Otea, la persona que lo ha negociado, buscará potenciar diferentes fórmulas de paquetes de turismo asociados al AVE. Es decir: ofertas especializadas para el sector turístico, que luego comercializarían los hoteleros. En ese sentido, la previsión es que una parte de esos 200.000 billetes de precio reducido vayan destinados directamente a esos paquetes turísticos. "Esto es un punto más de encuentro para aprovechar al máximo esta obra gigantesca de la Variante de Pajares, la cual debemos exprimir al máximo buscando un turismo sostenible y de calidad", aseguró María Calvo, presidenta de la Fade, que fue a Madrid de viaje relámpago para no perderse la firma.

Acuerdo con Avilés. El último acuerdo suscrito ayer por Renfe afecta a Avilés. La compañía ofrecerá descuentos "en sus trenes de larga distancia y Alta Velocidad para los asistentes a congresos y eventos, escapadas y viajes" a la ciudad asturiana. Estas reducciones serán también del 10%. "El AVE es una oportunidad para llegar y conocer a Avilés y tenemos que promocionarlo. Avilés es un lugar de destino que no defrauda, para organizar congresos, jornadas o eventos", aseguró Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés.