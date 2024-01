Los récords que han batido los hoteles asturianos (han caído todos) con el segundo mayor crecimiento de España

No hay récord turístico que no haya caído ayer, en el día de la actualización de la cuenta de resultados del sector hotelero asturiano al cierre de 2023. Los hoteles asturianos se acercaron el año pasado más que nunca a los dos millones de turistas (1.944.722), superaron por primera vez los cuatro millones de pernoctaciones (4.012.744) y recibieron a casi 100.000 viajeros extranjeros más (383.856) que en el ejercicio anterior, que había sido a su vez de récord. Las cifras que ayer puso al día la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) pusieron música a la celebración del Gobierno del Principado en la apertura de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), donde a falta de la constatación oficial –el INE sólo ha publicado el recuento de viajeros alojados en hoteles– la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, añadió sus propios números y elevó el resultado del año, en el agregado de todas las modalidades turísticas, a más de 2,8 millones viajeros, 6,6 millones de pernoctaciones y 600.000 visitantes foráneos que pasaron más de un millón de noches en Asturias. Otro récord.

Las aportaciones del turismo al Valor Añadido Bruto (VAB) rondan un doce por ciento nunca visto tampoco hasta ahora, sigue la Vicepresidenta, y el empleo en el sector sube un 3,2 por ciento hasta rozar los 52.000 puestos. Los hoteles asturianos, dice el INE, recibieron el año pasado a casi el doble de clientes que en los comienzos del siglo y superan por 200.000 visitas el resultado de 2022, muy parecido a los de los ejercicios previos al bajón de la pandemia. Como para confirmar la recuperación que insinuaban muy vivamente los números de los ejercicios anteriores, el incremento interanual del número de viajeros alojados en hoteles superó en 2023 el doce por ciento y convirtió a Asturias en la segunda región con una subida más intensa, sólo a la zaga del catorce de Madrid e inmediatamente por delante de Cataluña y el País Vasco.

Asturias cobra así su porción abundante en el máximo histórico de pernoctaciones hoteleras que el conjunto del país registró en 2023 y acompasa el éxito de la respuesta de la clientela al tope que alcanzan también las tarifas y la rentabilidad de los establecimientos. El precio medio diario toca techo en 74,5 euros, pero su incremento respecto a 2022 rebaja en tres puntos la media nacional (un 4,4 por ciento, frente al 7,7 del total de España) y no deja de ser el más reducido de las regiones de la franja cantábrica agrupadas bajo la marca de la España Verde. El indicador de ingresos, 38,1 euros por habitación disponible en el resumen de 2023, también progresa, pero por debajo del promedio español –un once por ciento que no llega al 13,9– y se mantiene entre los menos voluminosos de la competencia directa: en el norte peninsular, sólo Galicia ofrece un rendimiento más bajo.

De todos los índices que resumen el comportamiento del alojamiento hotelero, sólo se redujo la estancia media en Asturias –a poco más de dos días, desde el 2,12 de 2022–. El cierre del grado de ocupación habla de una media del 45 por ciento que se convierte en el 53 los fines de semana y que también rebasa todos los registros de la serie estadística.