La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha reducido de dos a medio año de cárcel la condena impuesta a un guardia civil por insultar al sargento de El Pito (Cudillero) y a otros tres agentes de ese mismo puesto y del de Soto de Luiña cuando le dieron el alto por conducir ebrio. Poco antes, el agente, destinado en Castro Urdiales (Cantabria), había protagonizado un incidente con agentes de la Policía Local por no ponerse la mascarilla en la terraza de un establecimiento. En aquel momento, 2 de abril de 2021, era obligatoria.

El agente "reaccionó de manera irrespetuosa y menospreciativa hacia los agentes, haciendo ostentación de su condición de miembro de la Guardia Civil". La escena fue observada por la patrulla de la Guardia Civil del Puesto de El Pito (Asturias), formada por el Sargento Primero Comandante de Puesto y un Guardia Civil, siendo además informados delo sucedido por los agentes de la Policía Local.

Posteriormente, el propio agente de Cantabria se acercó a la patrulla, se identificó como guardia civil y les preguntó si iba a ser denunciado por la Policía Local. Durante la conversación mantenida, el Sargento Primero pudo apreciar que desprendía un fuerte olor a alcohol, tenía los ojos vidriosos y se le trababa la lengua al hablar.

Más tarde, circulando la citada patrulla de la Guardia Civil con el vehículo oficial hacia la Plaza de la Marina de Cudillero, se encontró de frente con un vehículo Opel GT, obligándoles a maniobrar para evitar la colisión. Por este motivo, se dispusieron a seguir a dicho vehículo e indicaron a una patrulla perteneciente al Puesto de Soto de Luiña que se encontraba en las proximidades que dieran el alto a dicho vehículo.

AI disponerse el Sargento a identificar al conductor, reconoció que se trataba el agente del incidente con la Policía Local y le informo de que iba a ser propuesto para sanción por la irregularidad cometida al volante, respondiendo el guardia: "No me toques los cojones, Sargento, que soy compañero", lanzándole la tarjeta de identificación. El Sargento le indico que se la mostrara como era debido, manteniendo el interpelado "una actitud agresiva e irrespetuosa". El Sargento solicitó el apoyo de la Policía Local para realizarle Ia prueba de alcoholemia. El guardia ebrio reaccionó, ya fuera del vehículo, gritando: "Habeas corpus, me tienen detenido ilegalmente, quiero un abogado". Dirigiéndose a todos los agentes actuantes, de manera reiterada, les espetó expresiones como "hijo de puta" o "menudos compañeros de mierda". Llegó a encararse de modo amenazante a un guardia. Esta situación se produjo ante una importante afluencia de personas al ocurrir en el centro del casco urbano de Cudillero y en una fecha festiva, Viernes Santo.

La prueba de alcoholemia se le realizó sobre las 20.40 horas con el etilómetro de aproximación, arrojando un resultado de 0,58 miligramos por litro de aire espirado, por lo que se solicitó apoyo a la Guardia Civil de Tráfico para realizar de nuevo la prueba con un etilómetro evidencial. Durante el tiempo de espera hasta que se personó en el lugar el Equipo de Atestados, el guardia continuó dirigiéndose al Sargento: "Así que vives en Luanco, pues allí hago yo controles, no es una amenaza, solo te lo dejo caer". También: "A partir de ahora cada vez que la USECIC de Gijón para a un guardia o policía local de Cudillero a ese le va a caer lo suyo, es lo que tiene haberme hecho esto". Y: "El TIP del policía local ya está circulando por todos los grupos de WhatsApp de la USECIC y Tráfico de Gijón". El guardia añadió además: "Voy a dar menos de 0,40 y ya me dijo el Teniente de Tráfico de Gijón que me hace el recurso, que esto no va a ningún lado, me dijo que sois unos impresentables haciendo soplar a un compañero, me dijo que si llegase a ser de Tráfico me quitan la especialidad, a ver si aprendes de tus actos, Sargento".

El agente arrojó un resultado de 0,47 y 0,42 miligramos de etanol por litros de aire espirado en las pruebas alcoholimétricas que le fueron practicadas por el Equipo de Atestados de la Guardia Civil. Los agentes actuantes efectuaron dos denuncias al Reglamento General de Circulación. Ante estos hechos, el Tribunal Militar número 4 de La Coruña impuso al acusado cuatro penas de seis meses de prisión por los insultos a los agentes actuantes, en concreto un delito consumado de "insulto a superior", en su modalidad de "injurias graves", y tres delitos consumados "relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por los militares", en su modalidad de "injurias graves".

El guardia de Castro Urdiales, defendido por el letrado Luis Zaragoza, recurrió ante el Supremo, aduciendo que los testigos habían mentido para incriminarle, que las expresiones injuriosas proferidas no eran graves y que el sargento insultado no era el superior jerárquico del acusado. Además, alegó que no había cuatro delitos, sino uno solo, y que se había aplicado erróneamente el concurso real de delitos.

La Sala de lo Militar entiende finalmente que hay dos delitos en concurso ideal: un delito de "insulto a superior", en su modalidad de "injurias graves", en concurso ideal con un delito "relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por los militares", por los insultos y vejaciones a los otros guardias, y le impone tres meses de cárcel por nada uno de estos dos delitos.