La consejera de Educación, Lydia Espina, se mostró ayer "perpleja" ante la propuesta del PP de hacer el próximo curso una EBAU común en las comunidades que gobierna, que son la mayoría. "Quieren disgregar y separar a once regiones haciendo algo anticonstitucional", criticó. Espina calificó el anuncio de Feijóo de "eslogan que no suma" y le acusó de pretender "romper" el anuncio del Gobierno del plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora. En la misma línea se pronunció la ministra Pilar Alegría: "No tiene encaje legal, no es legal y es fuego de artificio". Por su parte, a los rectores, agrupados en la CRUE, les resulta "difícil de entender" que se plantee una EBAU común cuando no hay un Bachillerato único. "Primero habría que analizar la formación preuniversitaria", dijo la presidenta, Eva Alcón. | M. G. S.