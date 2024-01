El Principado contratará este año el seguro de responsabilidad civil para la plantilla del que prescindió

El Gobierno del Principado contratará este año el seguro de responsabilidad civil y patrimonial para todo su personal, un procedimiento que quedó en blanco el pasado ejercicio tras resultar desierto el concurso para su contratación en 2022. Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguraron que "consta en el Presupuesto la provisión para volver a formalizarlo" y que su licitación se realizará próximamente.

La ausencia de ese seguro desencadenó una denuncia sindical, pese a que el Ejecutivo ha sostenido que, en cualquier caso, la administración se hará cargo de cualquier indemnización. La consejera de Educación, Lydia Espina, aseguró que en 2022, con el seguro en vigor, se presentaron 39 reclamaciones, todas ellas desestimadas, aunque pendientes de cuatro recursos. Como mucho la cuantía a desembolsar sería de 38.500 euros; en 2023, sin el seguro en vigor, las reclamaciones ascenderían a 3.000 euros.

El Partido Popular se sumó ayer a las críticas al considerar una "negligencia inadmisible" la ausencia de ese seguro. En septiembre de 2022, al dar inicio al expediente para contratar un nuevo seguro de responsabilidad civil y patrimonial para todo su personal, el Principado justificó la pertinencia y necesidad del contrato aduciendo que la Administración "no dispone de los medios materiales ni personales para llevar a cabo un servicio como el que se pretende contratar". Aquel concurso quedó desierto y el Principado renunció al seguro. A raíz de la denuncia del sindicato CSIF, la consejera de Educación, Lydia Espina, trató de tranquilizar a los trabajadores asegurando que el Ejecutivo ha suplido en este tiempo la ausencia de la póliza asumiendo "directamente el pago de las indemnizaciones correspondientes a los expedientes de responsabilidad patrimonial". Esa situación cambiará este año, según las fuentes del Gobierno, porque sí se contratará el seguro.

La aparente contradicción entre las dos declaraciones llevó ayer a Jorge Caro, delegado de educación de CSIF, a preguntarse, "si de verdad no hay ningún problema para la cobertura de los trabajadores, ¿por qué en los años anteriores se hacía un seguro? ¿De repente se ha extinguido esa necesidad de la que hablaban?".

Caro comparecía en la Junta con los diputados del PP José Agustín Cuervas-Mons y Gloria García, que manifestaron su sorpresa ante la "negligencia inadmisible" del Gobierno y "el riesgo generado" no sólo en los centros educativos, dado que la ausencia del seguro afecta a toda la administración salvo al Servicio de Salud del Principado. Cuevas-Mons añadió a la petición ya formulada para la comparecencia en la Junta de la consejera de Educación la de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en su condición de responsable de la consejería competente en función pública. El diputado dice haber descubierto "con un cierto pavor" el expediente que constata que el último seguro contratado caducó en mayo de 2022 y da por hecho que el desistimiento posterior, al no presentarse ninguna aseguradora al concurso para renovarlo, no tiene más explicación que el dinero, o el precio propuesto por el Gobierno, que "no era el correcto".

La comunicación que la Consejería de Educación envió a los colegios el miércoles no tranquiliza a Jorge Caro. Más bien al contrario. El representante sindical recuerda que el propio Principado asumía en el expediente de contratación que el convenio de su personal laboral le exige disponer de un seguro de este tipo y al llegar a la práctica diaria vuelve a hacerse preguntas que conducen a la certeza de que la decisión de desistir deja al personal "en situación de indefensión". "En los colegios hay mucho malestar y preocupación", afirma, previniéndose contra la eventualidad de que un accidente de un alumno derive en "reclamaciones civiles o penales" en las que "es muy probable que los docentes tengan que avalar con su patrimonio".

También la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, instó ayer a la Consejería de Educación a "aclarar con rotundidad y transparencia la cobertura de los seguros".