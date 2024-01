Roqueñí, dispuesta a "considerar" que el CSR se rentabilice en Cogersa, como pide IU

El problema sobre la gestión de los residuos de Asturias, una vez descartada la opción del uso masivo del vertedero de Serín al estar a punto de colapsar, encara una nueva etapa tras haber admitido IU la opción de valorizar en el marco de Cogerssa el CSR: un combustible que se extrae de la basura que los asturianos no reciclan y que representa casi la mitad de estos residuos. La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, destacó, a raíz de la información publicada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, que "la opción de buscar alternativas para aprovechar el CSR y mantener Asturias a la vanguardia del tratamiento de residuos merece ser considerada".

Roqueñi señaló que el marco para explorar posibles futuras instalaciones de valorización en Cogersa será el plan integrado de residuos, en fase de elaboración, y en el que se "analizarán las tecnologías y se seleccionará la más adecuada".

La posición expresada por IU abre un posible cambio de paradigma en el bucle en que Cogersa estaba inmersa. Por ahora, la salida para 150.000 toneladas anuales de CSR que se extraen de las 370.000 toneladas anuales de basura que los asturianos arrojan a los contenedores en la bolsa negra y sin separar, sería venderlo a empresas privadas, abonando 100 euros por tonelada, para que lo quemen en hornos o lo suministren a incineradoras. La coalición, que en su día se opuso a una incineradora que quemase directamente la basura sin ningún tratamiento previo, admite ahora la opción de usar para obtener electricidad un producto que se extrae de la basura para su combustión tras seleccionar ciertos materiales sin toxicidad.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies en el parlamento asturiano, Xabel Vegas, resaltó que para la coalición la prioridad será siempre "potenciar las estrategias de reciclaje, porque hay mucha más capacidad para llevarlo a cabo", y así "producir el mínimo CSR posible de la basura no separada". Pero partiendo de esa premisa, "es difícil llegar a residuos cero". El uso de ese CSR como combustible para obtener electricidad "es una de las estrategias menos malas, que se emplea en otros países de Europa", dijo Vegas, quien recalcó que "en ningún caso ese material es residuo, sino que es un combustible cuya producción tiene un coste".

"No podemos crear un producto que es caro (se genera en la "plantona" que separa la basura de la bolsa negra, cuya construcción supuso 62 millones y tiene unos 15 millones de coste de funcionamiento al año) y pagar para que otros lo quemen", indicó Alejandro Suárez, secretario de Estrategia de IU.

Suárez admitió que fue "un error político de todos los partidos no haber tratado este asunto hace varios años", un error del que no excluyó a IU. "Somos también responsables", afirmó. La coalición de izquierdas también resalta el papel que habrá de tener la térmica de La Pereda para asumir parte de ese CSR. "La planta de La Pereda puede estar en esa estrategia desde lo público", señaló Vegas, que recalcó que la alternativa sería utilizar carbón en la central térmica que impulsa Hunosa: "Ahí supongo que todos estaremos de acuerdo en que el carbón produce más emisiones y no es una opción", indicó.

El siguiente paso, según Convocatoria, es acompañar la toma de decisiones con transparencia: "Se deben organizar jornadas sobre gestión de residuos, con expertos internacionales para saber qué se hace en otros países, basándonos en criterios científicos", y también divulgando entre los asturianos las características del CSR y sus utilidades, indicó Vegas. "Cuanto menos tengamos, mejor; pero hasta entonces debemos plantearnos qué hacer con él".

Las opciones sobre la mesa se resumen en dos: o las administraciones que componen Cogersa (Principado y Ayuntamientos) impulsan una salida para ese material en el ámbito público y reducir así costes, generando electricidad, o aceptan pagar anualmente una cantidad millonaria para que otros lo utilicen. En este sentido, una de las claves estará en la discusión parlamentaria de una proposición no de ley presentada por Convocatoria, en la que ya se recalca que la gestión completa de los residuos en todo el proceso debe enmarcarse en el sector público.