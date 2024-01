"La reordenación del mapa sanitario no es más que una cortina de humo que utiliza el PSOE para tapar los nefastos datos de la sanidad pública", afirmó ayer en Oviedo la portavoz de Vox en la Junta, Carolina López, quien ofreció una rueda de prensa junto a la diputada Sara Álvarez Rouco en la que valoró la situación de la sanidad en Asturias y la revisión de la estructura que ha planteado la Consejería de Salud.

A juicio de López, "la sanidad y el personal sanitario están completamente colapsados por la lamentable gestión del Gobierno". "Desde hace décadas tenemos los mismos problemas y lo que funciona bien es gracias al personal sanitario con jornadas muchas veces interminables y agotadoras", añadió la portavoz de Vox.

La diputada expresó su acuerdo con objetivos como disminuir burocracia, mejorar las prestaciones y reducir las listas de espera. Sin embargo, entiende que el documento de reestructuración del mapa sanitario "queda abierto a que puedan crear las estructuras mastodónticas ineficaces e inservibles que llevan a cabo desde siempre los socialistas a pesar de reducir el número de áreas, y esto precisamente generará mayor burocracia".

"Para acabar con la burocracia hay que acabar con las políticas socialistas, porque si no reducimos burocracia no mejoraremos las prestaciones ni reduciremos las listas de espera", precisó la portavoz del Vox. López indicó que "en 2023 hay 4.668 pacientes más en lista de espera quirúrgica que había en 2021, un año después de la pandemia; por tanto, la excusa comodín del covid ya no les sirve".