El Principado volverá a licitar el seguro de responsabilidad civil por el mismo precio con el que quedó desierto

El seguro de responsabilidad civil para toda la plantilla de la Administración regional, del que el Principado carece desde el año pasado y del que decidió prescindir después de que quedara desierto el concurso para contratarlo, volverá a ser licitado en las mismas condiciones que no suscitaron el interés de ninguna empresa aseguradora en enero de 2023. La decisión de suscribir un seguro al que se había renunciado hace un año viene precedida de la denuncia y la queja del sindicato CSIF, pero no supone “un especial cambio de parecer”, sostiene el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez. Bajo la precisión de que “la Administración siempre responde, haya seguro o no”, y alentando la sensación de que en los últimos días “se ha generado un clima de inseguridad en la ciudadanía que no se corresponde con la realidad”, Peláez ha confirmado este sábado que el seguro volverá a salir a licitación por “lo que consideramos que es un precio competitivo”, “en la cifra en la que nosotros consideramos que merece la pena contratar un seguro”. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y en su estreno como portavoz, el Consejero venía de tratar de atajar las inquietudes que ha levantado esta polémica enviando “un mensaje de tranquilidad” que reproduce las consideraciones efectuadas esta semana por otros miembros del gabinete respecto a la voluntad de la Administración de hacerse cargo de todas las responsabilidades en que pueda incurrir su personal con independencia de que exista o no formalmente la cobertura de una aseguradora.

También volvió a asegurar que el seguro de responsabilidad civil no es imprescindible ni obligatorio, aunque el quinto convenio del personal laboral del Principado obliga a disponer de él, y sostuvo su certeza de que no ha habido cambio de opinión en que la licitación se va a efectuar en los mismos términos en los que estuvo planteada y fracasó. “Esto es un cálculo actualarial, en el que nosotros consideramos que financieramente por encima de ese importe no merece la pena contratar el seguro. Y ahí no hemos cambiado de opinión”.