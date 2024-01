El Rector apoya "homogeneizar" la EBAU en toda España para ganar "equidad"

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, subrayó ayer que la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) "siempre ha defendido la necesidad de homogeneizar" en el conjunto del país el sistema de acceso a la universidad para evitar "desequilibrios" entre las comunidades.

"Nosotros seguimos suscribiendo esa petición que lleva la CRUE defendiendo ante el Consejo de Universidades desde hace mucho tiempo", señaló el máximo responsable de la institución académica, con motivo del acto académico por la festividad de Santo Tomás de Aquino. Una ceremonia solemne se entregaron premios extraordinarios de doctorado a 41 estudiantes que defendieron sus tesis durante el curso académico 2021-2022.

En los últimos tiempos, la Universidad de Oviedo acoge cada curso la exposición de más de 200 tesis, "lo que convierte a la institución asturiana en una de las universidades españolas en las que más tesis se leen con éxito con relación a su tamaño.

Las citadas declaraciones sobre la EBAU tienen como telón de fondo la propuesta de presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que el próximo curso las once comunidades gobernadas por su partido implanten una prueba de acceso a la Universidad (EBAU) con los mismos contenidos, criterios de corrección y fechas de celebración.

"En definitiva, lo que está es alineándose con lo que lleva defendiendo la CRUE desde hace muchos años, que es que necesitamos un sistema homogéneo, porque es mucho más equitativo con el conjunto de la población estudiantil", explicó Villaverde, tras reiterar que la EBAU constituye una prueba "muy importante" que determina en buena medida el itinerario profesional de los jóvenes. El rector insistió en la importancia de que existan unas bases "muy homogéneas" para evitar el desequilibrio entre las comunidades autónomas.

Con posterioridad a estas declaraciones, la oficina del Rector difundió una "matización": "Villaverde se remite a lo manifestado este mismo martes por la CRUE y su presidenta, Eva Alcón, en el sentido de que, en el momento actual, es inviable llegar a una única prueba de acceso porque no existe en nuestro país un bachillerato único para todas las comunidades autónomas".

Ya en su discurso en la Biblioteca del Edificio Histórico ante decenas de profesores y los nuevos doctores, Ignacio Villaverde destacó el avance de la Universidad de Oviedo en el proceso de rejuvenecimiento de la plantilla de profesores. En el momento actual, el 13,6 por ciento de los docentes (293 personas) son "profesionales jóvenes en formación". Villaverde señaló como objetivo deseable ir bajando el promedio de edad de los docentes "hacia los 40 años".

El Rector se mostró categórico acerca del modelo de Universidad vigente: "Bolonia hace tiempo que ha muerto. Ya no nos valen herramientas inadecuadas para la construcción de un verdadero espacio europeo universitario que se va a asentar en grandes campus europeos, fruto de fusiones en frío de distintas universidades que, sin perder su identidad, se suman en la vocación de crear el mejor mundo posible a través del conocimiento", pronosticó. De cara a su próximo mandato –al que aspirará en las elecciones que se celebren dentro de un año–, Villaverde calificó como "muy interesante, muy productivo y muy positivo" alcanzar acuerdos con las escuelas de artes y oficios de Asturias, "que tienen un enorme prestigio" para que colaboren con "el magnífico departamento que tenemos de Historia del Arte y Musicología y las titulaciones que tenemos en el campus del Milán".

En relación con la posible llegada de universidades privadas a Asturias, Ignacio Villaverde indicó que "no hay temor a la competencia". Y agregó: "Imagino, por una pura lógica de mercado, que lo que buscarán es complementar con títulos que nosotros no tenemos, y eso siempre es beneficioso porque aumentará la oferta formativa para los jóvenes asturianos y asturianas y no tendrán que irse a otros sitios a estudiar".

La Aneca quiere criterios investigadores que favorezcan más a las mujeres

Pilar Paneque Salgado, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), ofreció ayer una conferencia en la Universidad de Oviedo sobre la evaluación de la actividad investigadora. Paneque expuso las acciones desarrolladas en el ámbito europeo "para lograr una investigación de más calidad, más innovadora y de mayor impacto científico y social". Asimismo, expresó su propósito de "reducir la brecha salarial de género que persiste en relación con el complemento retributivo ligado a la investigación, del 28,5 por ciento". Una brecha que obedece a que "las tasas de éxito en esa evaluación entre hombres y mujeres siempre han sido muy similares, en torno al 95 por ciento, pero la diferencia está en quién lo solicita; es una evaluación voluntaria y lo siguen solicitando muchos más hombres que mujeres porque es cierto que lo que se evalúa no termina de encajar con la carrera más dificultosa que tienen las mujeres en el campo de la investigación".