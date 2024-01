"La amnistía puede pasar factura al PSOE; no hacerla tendría un coste para la sociedad"

José Montilla Aguilera (Córdoba, 1955) vive desde los 16 años en Cataluña, donde fue presidente autonómico entre 2006 y 2010 y luego senador hasta 2019. Antes, entre 2004 y 2006 fue Ministro de Industria en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Acudió a Gijón para participar en un debate organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa días atrás, momento en el que se realizó esta entrevista, antes del fuerte encontronazo entre Emiliano García-Page y la dirección federal del PSOE. Montilla recalca que habla a título personal.

–Hay discrepancias dentro del PSOE con la ley de Amnistía, como las de Emiliano García-Page o Felipe González y Alfonso Guerra. ¿Cómo lo valora?

–En un tema como éste es normal que no haya unanimidad, como no la hay en otras cosas que son muchísimo más importantes. Pero la inmensa mayoría de la organización cree y apuesta por esta ley para tratar de encontrar una solución a un problema que no creó el PSOE, sino que lo crearon el gobierno del PP y una parte fundamental del independentismo con efectos letales para la convivencia en Cataluña. La amnistía puede tener costes políticos para los socialistas, pero la no amnistía tiene más costes para el conjunto de la sociedad.

–Los letrados del Congreso cuestionan que se establezca que se puedan acoger a ellas los procesados por terrorismo.

–Bueno, los letrados de la Comisión de Justicia, pero el Letrado Mayor en su informe no pone eso. Si hay división de opiniones dentro de la sociedad, es normal que la haya dentro del mundo del derecho.

–El Consejo General del Poder Judicial se opuso a la ley.

–Eso fue una violación de la división de poderes, que se pronunciaran de manera preventiva, cuando aún no había ni un texto y cuando tienen su mandato caducado... Y eso lo ven perfectamente constitucional, cuando es una anomalía.

–¿Da crédito a quienes hablan de "lawfare"?

–La mayoría de los jueces dictan sus sentencias seguramente con influencia de su ideología, porque ideología la tenemos todos, pero lo hacen de una manera profesional e independiente. Como práctica generalizada yo creo que no se puede hablar en absoluto de "lawfare", pero hay casos.

–Volviendo a la amnistía, ¿qué opina del argumento de que no figura en la Constitución?

–Tampoco figuran en la Constitución el aborto, la eutanasia, el divorcio y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la mili obligatoria desapareció por ley a pesar de que figura en la Constitución.

–¿No se trata de una cesión para conseguir la investidura?

–Esta ley se hubiera que tenido que hacer incluso si la correlación de fuerzas hubiera sido otra para solventar un problema que está ahí. Hay quienes no lo quieren ver y ayudaron a incrementarlo, que fue el PP durante la etapa del gobierno de Mariano Rajoy. Lo que tratamos es de reconducirlo y, sobre todo, de hacerlo de una manera que favorezca la convivencia y la cooperación y colaboración entre los gobiernos de Cataluña y España, que es esencial. Y la política de desinflamación ya ha tenido sus consecuencias positivas: la sociedad catalana está menos tensionada y el independentismo perdiendo fuelle. Lo otro es echar gasolina al fuego. Dicho esto, sí, también sirve para investir un presidente y una mayoría. Por cierto, en 1996, José María Aznar, en el Pacto del Majestic, pactó con Convergencia cosas que no figuraban en el programa del PP, como la supresión de la mili obligatoria, la eliminación de los gobernadores civiles y traspasar las competencias de tráfico a Cataluña y sacar a la Guardia Civil.

–En campaña se dijo expresamente que no a la amnistía por lo que ahora se está cuestionando la legitimidad del Gobierno al decir sí.

–Se dijo que no se iba a hacer sobre la base del texto que habían presentado los independentistas en 2020 y que ese sí es inconstitucional. En la actual ley de amnistía hay un reconocimiento de delitos. Y cuestionar la legitimidad de los gobiernos socialistas no es de recibo, porque ya se ha hecho en otras ocasiones por el PP, como en las elecciones de 2004.

–Los nacionalistas catalanes y vascos siempre han ido pidiendo más. ¿Hasta dónde se puede llegar?

–Los límites los fijan la Constitución y los estatutos de las comunidades autónomas. Es verdad que los diversos gobiernos de diferentes colores de Cataluña han planteado iniciativas a este respecto, pero inmediatamente el resto de comunidades han dicho "y yo también" y se han beneficiado. Eso lleva a reflexionar sobre el cierre del modelo, porque tenemos un estado autonómico que es un estado cuasifederal, pero sin los instrumentos que tienen los estados federales para asegurar la gobernanza.

–¿Cuáles?

–Una cámara territorial de verdad, como el Bundesrat.

–¿La reforma del Senado?

–Efectivamente. Las conferencias sectoriales de presidentes son mecanismos insuficientes para asegurar la cooperación entre las propias comunidades autónomas y para coparticipar en las políticas de Estado que les afectan.

–¿Cómo cambiaría el Senado?

–La financiación autonómica se tendría que discutir allí. Y aquellas leyes estatales que acaban teniendo consecuencias para las comunidades autónomas. Eso frente al modelo de "yo legislo, le digo a usted lo que tiene que hacer y ya lo pagará".

–¿Y quienes serían los representantes en el Senado?

–A mí me gustaría un sistema como el alemán, donde los que están representados son los gobiernos autonómicos.

–¿Con qué peso?

–Uno es uno.

–¿Considera que tenemos un mal modelo autonómico?

–Al contrario, es un modelo cuya historia ha sido un éxito. Ahora bien, ha demostrado también sus insuficiencias. Yo creo que una reforma constitucional para mejorar el Estado autonómico estaría bien. España es uno de los tres países que menos ha modificado su Constitución de los 27 de la UE. La Constitución no hay que manosearla cada día, pero tampoco se ha de petrificar después de 45 años.

–La liquidación de una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico también ha sido parte de la factura que han pasado los independentistas.

–La condonación de una parte de la deuda restaría el pago de intereses y pasivo a las comunidades, pero tendría efectos neutros ante la UE sobre la deuda consolidada de España. Por lo tanto, es una manera de ayudar a las comunidades sin darles dinero nuevo. Es racional.

–¿Qué opina del rechazo del presidente Barbón a una especie de cupo vasco para Cataluña?

–Los socialistas catalanes nunca han defendido el cupo vasco para Cataluña. El problema con las comunidades forales y de la solidaridad no es el concierto: la cuestión no es quién recauda los impuestos sino a dónde va a parar el dinero. Es verdad que en los sistemas forales vasco y navarro el cálculo del cupo es poco transparente y hay quien critica que no es solidario. La solidaridad es necesaria porque sin ella no es posible avanzar en la igualdad. Pero también la igualdad no existe –no me refiero a la de derechos– porque si existiera no sería necesaria la solidaridad.

–En financiación autonómica hay intereses dispares.

–La ley vigente, de 2009, dice que se tenían que revisar los principales parámetros cada cinco años. Se tenía que haber hecho en 2014. Se ha de abordar con el máximo consenso posible. Nunca se ha revisado el modelo sin que la administración del Estado haya tenido que poner recursos adicionales, porque aunque la revisión de los modelos altera el reparto, lo que nadie acepta es perder y todo el mundo trata de ganar algo, incluso los mejor situados. Y, desgraciadamente, yo creo que esta dinámica seguirá.

–Asturias ha sufrido muchos retrasos en infraestructuras y hay quien dice que con las concesiones a Cataluña se aparcarán otras pendientes. ¿Qué opina?

–En otras comunidades autónomas también se escucha ese discurso, pero yo creo que no tiene que ser así. Es verdad que los programas de inversiones van con mucho retraso. Para entendernos, la segunda y la tercera ciudad españolas, Barcelona y Valencia, no están conectadas por AVE. Todo el mundo tiene sus legítimas aspiraciones. España ha avanzado y se han hecho grandes esfuerzos en territorios muy poblados, pero también en otros que tienen menos población.

–¿Considera que la legislatura va a ser inestable, pendientes de Junts y ahora de Podemos?

–Que no va a ser fácil es obvio. Pero confío en los elementos centrales de este gobierno y el pacto del PSOE y Sumar y a su capacidad para tejer alianzas que otros no tienen.

–Junts llegó a decir que les daba igual la estabilidad de España. ¿Considera que es fiable un compañero de viaje así, una vez que consigan la amnistía?

–Que pueda haber gesticulaciones tendentes a tener cuota de pantalla es algo que se ha de dar por descontado. Otra cosa es que, no sólo Junts, sino otras formaciones políticas también, son conscientes de que al final, en los temas esenciales habrá que ponerse de acuerdo, porque la otra opción ya se sabe cuál es y tampoco creo que fuese muy beneficioso para ellos.

–¿Y pactos de Estado entre los dos grandes partidos?

–Ojalá. Los partidos que gobiernan o aspiran a gobernar España como elemento central han de hablar y dialogar. La lástima es que no veo predispuesto al PP, seguramente porque siempre va mirando por el retrovisor a Vox.

–Usted fue ministro de Industria. ¿Cómo valora el riesgo de que Arcelor no acometa el proyecto de descarbonización en Asturias?

–No conozco el detalle, pero sé de la importancia de Arcelor para Asturias y España. Y es importante no perder actividad industrial. La industria crea empleos más cualificados y mejores retribuidos que otros sectores, invierte más en I+D y mejora la balanza de pagos.