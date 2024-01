La cantera del escanciado, dispuesta a dar el relevo al culín

El Campeonato Oficial de Escanciadores de Asturies 2024 llega con novedades y, entre ellas, el adelanto a febrero para su comienzo, como señala a este diario el presidente de la Asociación de Escanciadores de Asturias, Saúl Moro Palacio. La primera prueba tendrá lugar en Tazones (Villaviciosa) el 16 de febrero. A ésta le seguirán a lo largo del año otras 18 competiciones en diferentes puntos del Principado. En 2023 fue Wilkin Aquiles quien se coronó como rey del escanciado seguido por Salvador Ondó, Jorge Vargas, Jonathan Trabanco y Antonio Sorca, en los cinco primeros puestos. Sin embargo hay otra categoría a la que, los entendidos en esta profesión, no le pierden la pista. La de los mejores sub-25 de Asturias, los jóvenes que ya apuntan maneras para arrebatar el trono a los reyes actuales. Forman parte de la cantera astur del escanciado que ya está calentando motores y entrenando para la temporada de concursos.

En esta edición del concurso 2023 el campeón de la categoría sub-25 fue Alexander Gabriel (Tierra Astur), joven dominicano de 23 años afincado en Oviedo. Explica que se enganchó de la sidra y al mundo que la rodea el día que fue con su familia a Tierra Astur: "Tendría yo 17 años. Me enamoré de inmediato de la cultura asturiana y de todo lo que tiene que ver con el mundo de la sidra. Mi primer maestro de escanciado fue Sabino Pérez y luego pasé a formarme con Salvador Ondó". Con 18 años ya empezó a trabajar como escanciador. Para él, gran parte del secreto de un buen culete es "que te guste lo que haces y no dejar de entrenar para perfeccionar la técnica. No hay para mí mejor premio que cuando un paisano te dice: ‘Qué bien echas la sidra’. Eso es una satisfacción enorme".

De carácter afable y cercano, otro dominicano que empezó muy joven a trabajar en la hostelería en Asturias y que quedó en segunda posición en esta categoría es Reynaldo Belén, de 25 años. Fue su maestro y jefe Antonio Sorca, propietario de la sidrería El Portal, en Villaviciosa, quien supo ver en él todo su potencial como escanciador. "Cuando llegó a Asturias entró a trabajar fregando platos en un restaurante de Lastres. Pronto pasó a camarero y, como es muy simpático y tiene don de gentes, se adaptó bien. Yo le vi mucho potencial a este chaval con ganas de trabajar y aprender cuanto tiene que ver con el mundo de la sidra", explica Sorca, quien, además, quedó en el quinto lugar en el concurso tras Jonathan Trabanco. "Reynaldo tiene mucho talento, es muy trabajador y todos los días se aplica por hacerlo mejor. Hemos entrenado muchísimo y ya nos estamos preparando para este año", explica con orgullo.

La tercera mejor sub-25 fue la venezolana Issabella Padrón (Bodegas Anchón) , quien también llegó a Asturias, donde ya tenía familia, con 18 años. Lleva dos años como escanciadora y su maestro fue, como en el caso de Alexander Gabriel y también el cuarto sub-25, Amauris de la Rosa, el maestro escanciador de Tierra Astur Salvador Ondó. Hoy, a los 22 años, combina el trabajo con sus estudios de un grado superior de Administración y Finanzas y clases de inglés. Los expertos dicen de ella que es una gran escanciadora. "Este trabajo y el concurso me ha enganchado bastante, tengo ganas de que empiece para participar. Cuando estoy trabajando intento hacerlo como si estuviera en el escenario", dice.

El cuarto, también dominicano, es Amauris de la Rosa (La Puerta de Cimadevilla, Oviedo), de 23 años. "Me gusta mucho mi trabajo como escanciador. He mejorado mucho desde que empecé en los concursos, pero quiero mejorar más, ser bueno en lo que hago porque la sidra, este mundo, te engancha. Además somos un referente para el turismo", afirma con una sonrisa este profesional con clientela fiel a su escanciado.

Además de la técnica, Ondó les enseña, como él dice, "a amar lo que se hace, las raíces, Asturias y a la sidra. El escanciado es la seña de identidad asturiana por antonomasia. La constancia y el entrenamiento son básicos, pero está claro que para triunfar en este oficio tienes que aplicarte cada día en tu trabajo y tiene que gustarte el producto".

Por su parte el presidente de la DOP Sidra de Asturias, Víctor Ramos, advierte de que "es conocida la falta de personal en hostelería. Toda la gente que viene con ganas de trabajar y apoyan la cultura sidrera tienen todo mi respeto y mi admiración". Y añade: "Desde el sector demandamos que la figura de escanciador tenga su categoría propia dentro de la formación profesional". El presidente de la Asociación de Escanciadores de Asturias, Saúl Moro, añade, además, "que aquí el que sabe escanciar tiene trabajo asegurado. Estos sub-25 son jóvenes que están entrando con fuerza en esta profesión y el concurso les lleva a ser demandados por los propietarios de las sidrerías que los ven en acción sobre el escenario".