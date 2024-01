El Consejo Social de la Universidad decide su papel: simple decorado o protagonista

El Consejo Social de la Universidad de Oviedo se juega su futuro en este inicio de año. Hay dos caminos: seguir por el actual y continuar siendo un órgano decorativo; o tomar un desvío y convertirse de una vez por todas en un órgano operativo, como reclama la conferencia que integra a todos los consejos sociales del país. La presidenta de Du Pont para España y Portugal, la ingeniera química langreana Ángela Santianes, ha sido la persona elegida por el Gobierno de Adrián Barbón para liderar esta transformación, cuya pieza clave será la redacción de una nueva ley del Consejo, que sustituya a la actual, de 1997. La Consejería de Ciencia ya trabaja en su diseño.

Santianes, que sustituirá en la presidencia al empresario asturmexicano Juan Antonio Pérez Simón después de cuatro años de mandato, tiene claro el rumbo que debe tomar el Consejo Social asturiano: participar en la construcción del sistema universitario del futuro. Porque lo que hasta ahora valía, ya no sirve. El mundo cambia muy deprisa y la Universidad es un gigante al que le cuesta avanzar; las empresas reclaman a los egresados nuevas cualidades y no solo saber; Asturias forma al mejor talento, pero luego lo deja ir fácilmente...

Los conocedores del órgano que representa a la sociedad en la Universidad de Oviedo tienen muchas esperanzas puestas en Santianes y, sobre todo, en la nueva ley. Un informe reciente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, cuyo contenido publicó LA NUEVA ESPAÑA este mismo mes, recogía la oportunidad que tenían las comunidades de corregir las carencias de la LOSU y "fortalecer la posición institucional" de los consejos mediante el desarrollo de normativas autonómicas. El presidente de la Conferencia, Antonio Abril, presentó este documento al propio presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Ciencia, Borja Sánchez.

El informe advierte de que los consejos sociales "no son en la práctica órganos de gobierno universitario, sino meros órganos de control económico y presupuestario". Y, a veces, "sin capacidades reales para el ejercicio de sus competencias teóricas". En definitiva, como afirmó recientemente Abril en un encuentro en la Cámara de Comercio de Oviedo, "somos órganos meramente ratificantes". Así lo pudo comprobar el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, que fue miembro del Consejo Social en el último mandato. "En los dos años que estuve, no vi un órgano operativo ni ejecutivo. Fue un poco frustrante, porque creo que el Consejo Social debe ser más activo y ejercer más sus funciones, no ser un mero oyente", afirma.

El Consejo Social de la Universidad de Oviedo está compuesto por 25 personas, contando a la presidenta. Diez de ellas representan a la institución académica y quince "a los intereses sociales de la comunidad". Precisamente, sus integrantes están siendo ahora renovados. Además de a Santianes, el Gobierno designa a dos miembros de su equipo –la directora general de Universidad, Cristina González, y el "director general de Economía", recoge la ley, aunque en esta última etapa fue el interventor general–, a tres personas "representativas en los ámbitos profesionales, económicos o financieros" y a uno más a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos. El cargo de secretario o secretaria es de confianza y lo decide la propia presidenta.

El resto de miembros los determinan el Consejo de Gobierno de la Universidad –siendo natos el rector, Ignacio Villaverde, el secretario general, Ángel Espiniella, y el gerente, José Antonio Díaz Lago–, la Junta General del Principado y los sindicatos. La Junta nombró el pasado diciembre a sus cuatro representantes. Son la abogada María Jesús Martín, el investigador Héctor González, el expresidente del PP Isidro Fernández Rozada y el jurista y economista Antonio Arias.

Hasta ahora, la labor de los miembros del Consejo Social se reducía a tener una vez cada mes o dos reuniones maratonianas de hasta siete horas, entre comisiones y pleno, para aprobar asuntos tan trascendentales como los presupuestos de la Universidad o el polémico traslado de Minas a Mieres. "Son órdenes del día inmensos, con temas que nos envían con escaso margen para analizarlos y acabas votando sin conocimiento", asegura Fernández Rozada, que lleva más de veinte años en el Consejo. Es, con diferencia, la persona con más experiencia en el órgano que en la teoría conecta a la Universidad con la sociedad, pero que en la práctica deja mucho que desear. De eso, afirma el exdirigente popular, nada se hace.

"Son reuniones interminables, de empezar a las tres de la tarde y salir a las nueve de la noche, con puntos que se repiten en una comisión tras otra... Se debería replantear su funcionamiento", considera Carlos Paniceres, que pide aprovechar esta nueva etapa para hacer del Consejo "un órgano de hacer y no solo de estar". "Tiene que participar en el diseño del futuro modelo de universidad. Y, para ello, sus miembros deben dedicarle tiempo. Pero no solo tiempo de ir a las reuniones, sino de ser más proactivos y avanzar por ejemplo en la eterna colaboración con la empresa", manifiesta. Asimismo, apostilla, "hay que acabar con la especie de guerra sorda que hay entre el Consejo y la Universidad. Yo percibí más tensión de la necesaria y hay que buscar un espacio común y complementarse". En este sentido, Paniceres pide aprovechar el informe de Antonio Abril, "una excelente guía que nos dice por dónde tenemos que ir".

Isidro Fernández Rozada coincide "plenamente" con los objetivos marcados por la nueva presidenta, Ángela Santianes, que transmitió en LA NUEVA ESPAÑA la necesidad de darle un giro a la enseñanza superior de la región para adaptarla a las necesidades del mercado. "Tenemos una tasa bajísima de recuperación del talento que se va a otras comunidades o al extranjero. La retención del talento en beneficio de la empresa debería ser un objetivo claro. Me gustaría que llegase un momento en el que los jóvenes no solo viesen que aquí se puede estudiar, sino también trabajar", comenta. Fernández Rozada está convencido de que el Consejo Social "no puede estar ahí para aprobar solo unos presupuestos", y sea en consecuencia un "desconocido" en la región, sino para "conectar a la sociedad con la Universidad e involucrar a la empresa en su día a día".

De hecho, uno de los retos de la institución académica asturiana es captar más financiación privada. Hoy en día, la Universidad recibe de las empresas alrededor de 7 millones de euros –entre contratos con investigadores y cátedras– frente a un presupuesto total de 245,8 millones.

Úrsula Szalata, de Comisiones Obreras, recalca que el sindicato defenderá el carácter público de la institución e insistió en que a su juicio "los problemas de integración laboral de los titulados en la Universidad no tiene que ver con déficits en su formación, sino con las dimensiones estructurales del mercado laboral".

Según el informe de la Conferencia Nacional de Consejo Sociales, estos órganos podrían hacer mucho más con ayuda de las nuevas regulaciones autonómicas. Algunas ideas son colaborar en la financiación; intervenir en los planes estratégicos; impulsar la formación a lo largo de la vida, la cual podría constituir otra fuente de recursos; crear consejos asesores de Facultad y Escuela en donde personalidades del mundo empresarial pudiesen aportar ideas sobre las enseñanzas de los centros y transmitir las tendencias del mercado; tener un papel proactivo en el impulso de la internacionalización; incentivar la transferencia de resultados; impulsar programas de formación en competencias profesionales y fomento del emprendimiento...

A todo lo anterior, se suman otras más, contempladas en el Plan Estratégico del Consejo Social de la Universidad de Oviedo 2021-2023, que impulsó el entonces vicepresidente Pablo Junceda, director general adjunto del Banco Sabadell, y que hoy duerme en algún cajón. Según este documento, podría ser cometido del Consejo Social reunir a antiguos alumnos de renombre para convertirlos en embajadores de la universidad, llevar a los campus una formación dual al estilo de la FP, estrechar lazos académicos y empresariales con Latinoamérica e incorporar a los mejores profesionales del entorno a la docencia.

Por falta de ideas no será. Ahora toca llevarlas a la práctica. El balón está en el tejado del Principado.