Un joven aceptó en la mañana de este martes una condena de dos años de cárcel por abusar sexualmente de un quinceañero en una fábrica abandonada de Lugones (Siero). Además, no podrá acercarse al menor, estará vigilado un tiempo y no podrá realizar cualquier actividad relacionada con menores, remunerada o no, durante 6 años. La vista oral estaba señalada este martes a puerta cerrada en la sección segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

En el mes de junio del año 2021, la víctima se fugó, en compañía de otro menor, del centro de menores donde residía. Durante ese mes, ambos, junto con el acusado, se vieron presuntamente involucrados en diversos hechos delictivos, que no afectan a este procedimiento. En esas circunstancias, el 20 de junio de 2021 los tres pasaron la noche en una fábrica abandonada de Lugones (Siero), momento en el que el acusado se tumbó al lado de la víctima y comenzó a tocarle los glúteos, intentando además quitarle los pantalones. El menor se negó, ante lo cual el acusado le dio un mordisco en el hombro. El acusado, a pesar de la negativa del menor, insistió, ofreciéndole 50 euros si se dejaba tocar. El menor se negó nuevamente y le propinó un codazo. A continuación, se marchó del lugar con el otro menor. El Juzgado acordó el 3 de julio de 2021 medidas frente al acusado: prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, así como a su domicilio, lugar de estudios u otros que pudiera frecuentar; y prohibición de comunicarse con el mismo por cualquier medio, incluidos telefónicos y telemáticos. En la época de los hechos, el acusado era consumidor de cannabis, cocaína y benzodiacepinas, y tenía levemente disminuidas sus facultades intelectivas y volitivas. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 16 años, con la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de toxicomanía. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 2 años de prisión, libertad vigilada durante 5 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con menores durante 6 años, y prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, así como a su domicilio, lugar de estudios u otros que pudiera frecuentar, así como la prohibición de comunicarse con el mismo por cualquier medio, incluidos telefónicos y telemáticos, todo ello durante 5 años. En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará al menor en 800 euros.