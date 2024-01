"La inteligencia artificial puede suponer un salto enorme hacia una sanidad más sostenible"

Isabel Fernández se formó en el Patronato San José y en el Instituto Calderón de la Barca, ambos en Gijón, antes de iniciar sus estudios universitarios en la Escuela de Industriales, donde estaba adscrita a la titulación de Ingeniería Informática. Doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad de Oviedo, de la que fue profesora asociada, se fue a Madrid donde ha trabajado para empresas tan distintas como American Express, ING Direct o Accenture. Ahora, es la rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio, que cuenta con 18.000 alumnos. Mañana, ofrecerá a partir de las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA una conferencia sobre la repercusión de la inteligencia artificial en el mundo laboral, organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo.

–¿Cuál fue su primera motivación para dedicarse al campo de la inteligencia artificial (IA)?

–Tuve la suerte de contar con algunos profesores especialistas en el aula que me inspiraron en una época muy temprana en el campo de la inteligencia artificial, a través de los sistemas expertos que son reglas que codifican las decisiones humanas, y también en el aprendizaje automático. Desde esa etapa de formación entendí que la inteligencia artificial me permitía, a escala, generar impacto y transformar procesos. En esta etapa universitaria trabajé en la transformación y automatización de procesos industriales para Aceralia o para lo que en aquel entonces era Unión Fenosa.

–Usted combina el ámbito teórico con haber trabajado para empresas de sectores muy diferentes. ¿En qué campos o profesiones puede tener mayor impacto la inteligencia artificial?

–Los primeros sectores impactados por la IA fueron la banca; la fabricación industrial; la producción de energía o el diseño de vehículos de transporte y todo lo que tiene que ver con la seguridad en el ámbito ferroviario, en el aéreo y también en vehículos. Hay otros que van un poco más tarde, pero están siendo transformados con intensidad, como la educación. Ahora bien, si hablamos específicamente de la IA generativa, más en boga desde 2022, a mí no se me ocurre ninguna profesión que de alguna manera no sea impactada a través de estos procesos.

–¿Por ejemplo?

–Todo lo que tiene que ver con generación de contenidos y de imágenes ya utiliza ahora este tipo de herramientas, al igual que la industria del entretenimiento. Cualquier empresa que tenga un servicio de atención al cliente necesariamente utiliza ya procesos de automatización, donde un primer nivel se gestiona de forma automática para dar un servicio personalizado y con disponibilidad todos los días y en cualquier franja horaria. También todo lo que tiene que ver con prediagnóstico e identificación de síntomas en triajes sanitarios. Son ejemplos transversales, en todos ellos utilizas ya la IA, da igual como sea tu profesión o cómo estés en esa cadena. En definitiva, hay muchas tareas que se automatizan y hay muchas profesiones donde no es que te vayan a sustituir sino que eres capaz de ser más productivo o generar más escala porque tienes estas herramientas que te ayudan a producir más. Uno de los sectores donde más puede impactar con beneficio para todos es en la sanidad.

–¿Cómo?

–Puede evitar mucho trabajo administrativo a los médicos y enfermeras. Por ejemplo, ya existen sistemas capaces de cumplimentar formularios o memorándum que el medico debe hacer una vez que el paciente sale de la consulta. Los sistemas que escuchan tienen inteligencia suficiente para mapear palabras y rellenar esos informes, de manera que contamos con un médico que no tiene que aporrear el teclado, sino que nos mira a los ojos. Y otra derivada es la atención a domicilio de pacientes crónicos, lo que contribuirá a reducir presión hospitalaria, liberamos camas y también se eliminan riesgos colaterales como infecciones. Puede suponer un salto enorme y contribuir a una sanidad más sostenible.

–¿Están preparadas las empresas y los trabajadores para este cambio o es necesario una adaptación, una formación?

–Cualquier tecnología que irrumpe de una manera tan rápida necesita formación, eso seguro. La tecnología es compleja, pero el uso de esta tecnología no debe ser complejo, tiene que ser sencillo y necesita una formación, por ejemplo, en "prompting", que consiste en cómo hacer preguntas a estos nuevos asistentes. Es algo que se va a acelerar mucho en 2024.

–¿Sería conveniente que esa formación llegara a ciclos como la enseñanza secundaria o la FP, para dar respuesta a esta implantación creciente de la IA generativa, de la que habla?

–Sin duda, cuanto antes, mejor, porque cualquier estudiante o persona con acceso a un navegador puede tener ya contacto con estos servicios y con esta tecnología. Conviene una formación y educación tanto en el uso como, sobre todo, en el buen uso. Insisto, no porque se trate de un tema de peligro, sino de hacer un uso adecuado y sacar el mayor partido de algo que es disponible para todos. Ya están hay nuevas profesiones, sólo en Linkedin están publicadas en España miles de posiciones relacionadas con esas nuevas tecnologías. Es necesario y muy importante revisar y actualizar con urgencia todos los catálogos de profesiones que están cerrados en niveles educativos como la Formación Profesional (FP). En la Formación Profesional, van a ser necesarios los especialistas en "prompting" y en seguridad porque las demandas son miles.

–¿Dónde están los riesgos de la IA?

–Necesitamos una cierta urgencia en la regulación, que tiene que ver con la exigencia de principios éticos. La regulación debe asegurar que el sistema que se construye con la IA es fiable, transparente y sin sesgo ni procesos de discriminación en las decisiones.

–¿Va muy por detrás Europa en esta regulación?

–Corea del Sur empezó a regular en 2017, Singapur en 2019 y la primera recomendación, que no regulación, de la Unión Europea es de abril de 2021. Si todo sigue su trámite en el parlamento europeo, la primera regulación puede estar implementada en 2026, casi diez años después. Es demasiado retraso.

–¿Cómo aborda la Universidad Alfonso X el Sabio los retos de la inteligencia artificial?

–Nuestra misión es formar en el uso de estas nuevas tecnologías con propósito. Tenemos un modelo, el "UAX Makers", en el que formamos a los estudiantes en competencias transversales que incluyen el uso adecuado de la tecnología. Por ejemplo, en el pensamiento analítico para el uso de los datos y con certificaciones profesionales en relación al uso de la nueva ola de la IA generativa en distintas plataformas. Y lo más importante son los proyectos interdisciplinares: trabajamos con empresas que proponen un proyecto de innovación a desarrollar y de manera obligatoria todos nuestros estudiantes son evaluados en sus asignaturas, por la realización de forma conjunta de esos proyectos que realizan en la empresa, guiados por los profesores. Este modelo garantiza que nuestros estudiantes de grado salen al mercado laboral como si fueran profesionales con una cierta experiencia y llevan en su currículum certificaciones profesionales y han desarrollado proyectos con Airbus o Caixabank.