El llamamiento de Asturias a más de 200 empresas ante la nueva FP (con más horas prácticas)

Llamamiento del Principado a las empresas para que "se involucren" en la nueva FP, que Asturias pondrá en marcha el curso que viene con más horas prácticas y alternancia en el aula y los centros de trabajo. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, aseguró este martes, en el teatro de La Laboral, ante más de 260 representantes de compañías, centros educativos, instituciones y agentes sociales, que el nuevo modelo de Formación Profesional necesitará, para que sea un éxito, más empresas aparte de las 3.000 que ya colaboran en la actualidad. El director general de Planificación de FP, Javier Cueli, afinó esa cifra: "En la región tenemos 2.249 empresas con entre 6 y 9 trabajadores y 2.582, con más de 10 empleados. Tenemos que conseguir que esas 5.000 se impliquen en la nueva FP, porque es un reto de Asturias". Con ellas, el Gobierno aspira a doblar el número de alumnos que hacen prácticas, pasando de los 7.000 actuales a los 14.000. Después de meses de duro trabajo para concretar el currículo asturiano, este martes la nueva ley de Formación Profesional tuvo su puesta de largo en Gijón. Fue una jornada para "concienciar", en palabras del consejero Sánchez, del "cambio de paradigma" que se avecina a partir de septiembre. El director general Javier Cueli lo resumió en tres palabras: flexibilidad, alternancia y colaboración (entre centros educativos y empresas). Entrando más en detalle, el titular de Ciencia pidió desterrar el término dual, porque a partir de ahora, incidió, "toda la FP será dual", es decir, con prácticas en empresas desde el primer curso. A día de hoy, esas prácticas son solo de tres meses y se realizan al final del segundo curso.

Pero no será ese el único que cambio. La formación pasará a darse en alternancia. Esto significa, según explicaron, que los alumnos empezarán en los centros educativos, se irán a la empresa, volverán al aula, regresarán a la compañía... Dicho con otras palabras, "la participación de las empresas no quedará limitada al final, sino que formarán parte del itinerario formativo", señaló Borja Sánchez. La directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional del Ministerio de Educación, la asturiana Pilar Varela, que clausuró la jornada, destacó que de esta forma "las empresas ya no serán lugares a donde se va a practicar, sino que las estancias formarán parte del currículo educativo". "Serán lugares en donde te formas igual que el aula", añadió.

Un modelo de alternancia, puso como ejemplo el Consejero, "podría ser tres días en la empresa y dos en el centro educativo". "O una semana en la empresa y otra en el aula", apostilló Cueli. El calendario aún está por definir en Asturias, aunque, como recordó Sánchez, "la primera tanda de alumnos con este modelo de prácticas no se producirá hasta la primavera de 2025". La norma fija que los alumnos de primer curso no pueden empezar las prácticas hasta el mes de febrero .

Hay más novedades. Como consecuencia de todo lo anterior, las horas prácticas en empresas aumentarán. La ley establece dos tipos de FP: la general, con un mínimo de 500 horas en la empresa, y la intensiva, con un mínimo de 700. Esta última modalidad incluirá contrato (a partir del 1 de enero de 2029) o beca (hasta entonces). Por si fuera poco, la norma también contempla los llamados complementos formativos, que las empresas podrán ofrecer con visitas a quedarse con estudiantes y que pueden elevar la duración de los grados hasta casi los tres años.

Todos estos cambios requerirán "una nueva cultura", coincidieron Borja Sánchez y Pilar Varela. "Tenemos que romper inercias. Llevamos 25 años con el modelo actual y hay que cambiar de mentalidad. Esto marcará un antes y después para las empresas. Por eso, necesitamos que participéis", defendió el Consejero. El punto de partida, añadió, es "bueno", porque Asturias cuenta con una oferta "excepcional", compuesta por 105 ciclos y un alumnado que va en aumento. Este curso son 17.871 estudiantes, de los cuales 13.990 están en modalidad presencial. Ahora la nueva ley abre una "oportunidad única", según Javier Cueli. "Sin una buena FP, no habrá paraíso. Es una tarea de todos", remató. "Todos vamos a salir fortalecidos", apuntó Varela. Y justo en esos términos se pronunciaron estudiantes, profesores y empresarios. "Cuanto más largas sean las estancias de los alumnos en nuestros centros, mejor", expresó Julio Martín, director general de Idesa.