Los candidatos a la dirección autonómica de Podemos, Diego Ruiz de la Peña y Olga Blanco, encararon la recta final de la campaña y las votaciones en el debate celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde quedaron patentes sus profundas discrepancias en el conflicto interno, pero también alguna coincidencia en aspectos más programáticos y en la necesidad de pactos con otras fuerzas de la izquierda. La expulsión de la diputada autonómica Covadonga Tomé, pendiente de confirmación definitiva, planeó durante buena parte del "cara a cara" entre la "crítica", Olga Blanco, y el "oficialista" Diego Ruiz de la Peña. El desenlace por este duelo orgánico está próximo, mañana acaban las votaciones y Podemos anunciará los resultados este viernes.

El debate se planteó en tres grandes bloques para confrontar las posiciones de ambos aspirantes sobre el modelo de partido; relaciones institucionales y acuerdos con otros partidos y proyecto político. Por último, Diego Ruiz de la Peña y Olga Blanco, que se conocieron ayer personalmente, contaban con su "minuto de oro" para su alegato final.

El sorteo deparó que fuera Ruiz de la Peña, candidato oficialista, el encargado de abrir el debate. Defendió que estas primarias orgánicas "van a definir el modelo de partido y qué proyecto queremos" para reivindicar una vocación "municipalista" de futuro como la hoja de ruta idónea para "ser más Podemos que nunca, con experiencia en el territorio, y volver con peso a las instituciones en 2027". Un mensaje que dejaba claro, aunque sin decirlo, la fractura total de relaciones con la diputada autonómica, Covadonga Tomé. Ruiz de la Peña también aprovechó la ocasión para pasar factura a la etapa de Daniel Ripa al frente del partido en Asturias: "La dirección tiene que acompañar a los territorios y a la militancia, no puede estar bunkerizada en un grupo parlamentario en Oviedo, como estuvo durante años", cuestionó el candidato, que admitió que en Podemos Asturias "falta formación y faltan cuadros políticos"

Olga Blanco destacó el paso adelante que suponía la celebración de este debate. "Estar aquí sentados es un avance, poder mirarnos también, estoy muy contenta", afirmó para lanzar luego una proclama a "la unidad que todos queremos, que es pluralidad". Señaló el error que, a su juicio, supone que el partido morado rompa relaciones con Covadonga Tomé: "No podemos afrontar esta larga travesía del desierto con una nula relación con la diputada". La candidata de los críticos pasó al ataque cuando responsabilizó a Ruiz de la Peña "de tener las sedes cerradas y no hacer asambleas, pese a que se presentaron 1.200 firmas. Hay que dejar hablar y no enfadarse". Y también le acusó de que "ni siquiera pediste el voto para Tomé en campaña, estuvo sola y nadie la apoyó". Por alusiones, llegó el contraataque del candidato oficialista. "Estas primarias van de ser o no ser de Podemos (...) Tuvimos que cerrar la sede en Llanes porque la diputada no cedió dinero al partido", reveló Ruiz de la Peña, quien afeó mensajes de la propia Olga Blanco y de Covadonga Tomé contra Irene Montero y Ione Belarra. "Podemos no es solo Irene Montero o Ione Belarra, Podemos es la gente", rebatió Blanco.

El conflicto interno acabó sobrevolando de manera transversal los otros dos bloques del debate. Olga Blanco defendió "el buen trabajo de Cova Tomé, para conseguir un buen Presupuesto, acorde con el programa que se llevó a las elecciones. En cambio, Diego Ruiz de la Peña lamentó que "no pudimos votar estos Presupuestos porque el sentido del voto lo decidió una diputada. Eso es saltarse los documentos internos de Podemos".

Ambos candidatos a la dirección autonómica encontraron un terreno para la tregua al abordar las relaciones y acuerdos con otros partidos de la izquierda. Ruiz de la Peña afirmó que "tender puentes con otros partidos: tender la mano y mostrar generosidad en los pactos forma parte del ADN de Podemos", mientras que Blanco subrayó que "los gobiernos de izquierdas funcionan y es bueno empujar entre todos al PSOE porque si no escora mucho a la derecha. Las coaliciones son necesarias, es momento de ponerse de acuerdo".

Pero de nuevo se desató la tensión cuando la candidata crítica planteó que es muy difícil llegar a pactos "cuando es imposible el acuerdo con los propios" y preguntó abiertamente a su contrincante en estas primarias si había denunciado a alguno de los sancionados o expedientados. "Yo nunca estuve en ningún órgano disciplinario", contestó De la Peña, quien defendió que "la democracia es respetar nuestras normas".

El candidato oficialista apostó por la reforma del Estatuto de autonomía y la oficialidad del asturiano al hablar de su proyecto político, en el que también incluyó la lucha "contra los altos índices de desigualdad y pobreza en Asturias" la crítica "a la geometría variable de Barbón". La aspirante de los críticos mostró su preocupación "por el abandono de Podemos de la lucha contra la corrupción" y por "la privatización de la UMAC a favor de UGT, CC OO y la patronal", pero admitió que "en las políticas estamos de acuerdo, el problema es ponerse de acuerdo y llegar a un entendimiento interno".