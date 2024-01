Lo que piden los transportistas ante el caos en la ITV: "Los camioneros ya lo hacen por sistema fuera de Asturias"

Camioneros y taxistas están obligados a pasar la ITV cada seis meses, por lo que son los principales afectados por la huelga de las estaciones de inspección asturianas declarada desde el pasado mes de noviembre y que se ha enquistado sin que las partes, Principado y trabajadores, sean capaces de desbloquearla. Los profesionales del transporte claman ya por la entrada del sector privado, en la creencia de que agilizará las inspecciones y superará el caos en que ha caído este servicio. "Somos rehenes de un monopolio del Principado, es una vergüenza lo que está pasando", asegura Alejandro García Mojardín, presidente de la asociación de transportistas Cesintra. "La inspección está tan mal en Asturias que los camiones que realizan largos recorridos ya las hacen fuera de Asturias por sistema", añade.

Mojardín asegura que "la ITV no funciona en Asturias desde hace muchos años, y no parece que vaya a mejorar si no se da entrada al sector privado". Además, los transportistas piden "una mayor flexibilidad a la hora de establecer las citas". Y es que un camionero puede estar parado una semana y coincidirle la inspección justo cuando tiene un porte, con el consiguiente trastorno. "No se puede ser rígido en las citas, hay que dar facilidades a los profesionales", remarca Mojardín. El presidente de Cesintra asegura que los camioneros están yendo a León y Cantabria a pasar la ITV, "con el consiguiente gasto de combustible que supone y la pérdida de una jornada laboral". Se trata, por otro lado, de instalaciones de menor calidad que las asturianas, lo que hace aún más sangrante el traslado fuera de la región.

"Los transportistas que hacen rutas fuera de Asturias no tienen tanto problema, porque ya la hacen en otro puntos del país. Pero los que están cautivos en Asturias, los que realizan reparto, lo tienen "más complicado porque salir fuera de Asturias les supone un coste prohibitivo", indica. No obstante, la entrada de empresas privadas la ve "difícil". "El Gobierno tiene tres patas y dos de ellas, IU y Podemos, no quiere saber nada del asunto. Ya se planteó hace dos años y se rechazó", destaca. La entrada del sector privado, añade Mojardín, no supondría que se suavizasen las condiciones de seguridad de los vehículos.

Los taxistas también están afectados. Como los camioneros, tienen que pasar una inspección cada seis meses, aquellos vehículos que tengan más de cinco años, a la que hay que añadir la que deben pasar en el mes de marzo, cuando se aprueben las nuevas tarifas y deban precintarse los taxímetros, que incluye además un trayecto por carretera para comprobar que el aparato funciona adecuadamente. Esta inspección tiene que hacerse necesariamente en Asturias, no como la ordinaria, que puede realizarse fuera de la región. Hay entre 1.300 y 1.400 taxistas en Asturias, y "hay un poco de incertidumbre con esa inspección del taxímetro, no sabemos qué pasará", comenta Iván Velasco Feito, secretario general de la Federación Asturiana del Taxi. "Ojalá se arregle la huelga, es un problema que afecta a todos los conductores, pero especialmente a los profesionales. Recuerda al problema que se generó con la pandemia", añade este profesional. Velasco añade que "cualquier medida que se aplique para solucionar el problema será bienvenida, incluso que la ITV se abra al sector privado". Otra cosa es "que se pueda hacer". Los taxistas está teniendo que viajar ahora fuera de Asturias para hacer la revisión, lo que supone "una pérdida de tiempo de no menos de tres horas".

Las estaciones de ITV de San Vicente de la Barquera, en Cantabria, y la de Foz, en Lugo, están comenzando a saturarse por la afluencia de conductores asturianos, como remarca el presidente de la cooperativa de transporte Setrali, Antonio Suárez. "Y en las de Asturias, tuvimos un camión que tardó cuatro horas en hacer la inspección, el servicio está colapasado, no puede atender más vehículos", admite el transportista.

Suárez expresa su creencia de que "el conflicto no puede durar mucho más". La solución pasa por un acuerdo entre el Principado y los trabajadores, aunque está "a favor de la entrada del sector privado". "No le tengo ningún miedo, siempre que se creen buenas condiciones para los trabajadores, y no se les quiten prestaciones", subraya. Con una empresa privada, "las inspecciones quizá serían mucho más rápidas". En cualquier caso, le da "pena" que este servicio esté en las actuales condiciones.

Paros de cinco horas

Los trabajadores de la ITV continúan con sus paros de cinco horas los lunes, miércoles y viernes. Este viernes hicieron una solicitud formal de reunión a la consejera de industria Nieves Roqueñí. Al día siguiente, el Gobierno expresó su total disponibilidad para la negociación, pero aún no se ha fijado una reunión. El Gobierno no recibió muy bien el rechazo de la oferta que hizo el pasado 18 de enero. El viceconsejero de Industria, Isaac Pola, ofreció a los huelguistas un complemento de compromiso, establecer el horario laboral de 35 horas, aunque para el próximo mes de septiembre, y elaborar una nueva estructura de categorías previo análisis de las necesidades y las funciones del servicio. Industria supeditó las mejoras salariales a una reducción del alto absentismo que registra la plantilla y a un incremento de la productividad, que conllevaría una eliminación de las listas de espera.

Pola pidió a los trabajadores que aceptasen alguno de los puntos y siguiesen las negociaciones en el seno de ITVASA. Los huelguistas se ofrecieron a seguir negociando, pero sin detener los paros. Y el presidente regional, Adrián Barbón, advirtió de una posible privatización del servicio, lo que provocó el rechazo frontal de IU y Podemos.