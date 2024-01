El Suroccidente se abre a reducir las áreas sanitarias ante la oferta de la Consejera de mejorar el servicio

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, consiguió ayer rebajar la desconfianza de la gran mayoría de los alcaldes de concejos incluidos en el área sanitaria II –la suroccidental, que incluye Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo– ante la propuesta de reordenación del mapa sanitario, que supone fusionar esta amplia zona con las de Oviedo y el valle del Caudal. Ayer, la representante autonómica se reunió en el Hospital Carmen y Severo Ochoa con las primeros ediles de Allande, Ibias, Tineo y Cangas del Narcea –Mariví López, Gemma Álvarez, Montse Fernández y José Luis Fontaciella, respectivamente–, todos ellos del PP, y el concejal de Degaña Luciano Villanueva (PSOE). En la cita, recogió sus propuestas y se comprometió a darles forma en un documento que les volverá a presentar en un par de meses.

«Entramos con muchas dudas y miedos, nuestra principal inquietud es que se asegure tanto el servicio sanitario a nuestros ciudadanos como los puestos de trabajo que genera la sanidad en nuestro territorio, y hemos visto que nuestras propuestas fueron bien recibidas», resumió el Regidor cangués a la salida del encuentro. La buena disposición que ha visto en los representantes de la Consejería de Salud por recoger las peticiones realizadas y plasmarlas en un documento le ha hecho dar un voto de confianza a la propuesta del Gobierno.

En concreto, lo que han pedido a la Consejera de Salud es que se documenten todos los servicios, trabajadores que tiene el área sanitaria y también que se incluyan las inversiones que se prevén realizar. El objetivo es que conste por escrito, a modo de garantía, «todo lo que existe ahora mismo en esta área sanitaria y que haya un compromiso de que cómo mínimo se garantice que eso se va a conservar», detalló Fontaniella. Un documento del que esperan –tal y como les trasladó Conchita Saavedra– que también sea incluido en el decreto para la reordenación de las áreas sanitarias. Con él confían en que se pueda asegurar que los compromisos serán firmes y les servirá como referencia para comprobar dentro de unos años si la unificación propuesta «ha servido para mejorar nuestro hospital o no; si la intención que tienen es la de mejorar los servicios, no tiene que haber ninguna reticencia para darlo todo documentado como exigimos», añadió José Luis Fontaniella.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, se mostró «relativamente contenta» con el resultado de la reunión, en la que comprobó que hay intención de llegar a entendimientos. «Para nosotros, lo importante es que no se pierdan inversiones y se garanticen los servicios, que haya una sanidad en el Suroccidente igual que en el resto de Asturias», apuntó. Además, concretó que lo que ella espera que venga en ese nuevo borrador que se les presentará en unos meses es el compromiso de que Tineo seguirá contando con pediatra, con fisioterapeuta, que se cubrirán las plazas de médicos de familia y que se cumplirán las promesas de mejora para el centro de salud de Navelgas.

En la misma línea se manifestó la regidora de Allande, Mariví López, quien confesó que había «mucha preocupación» ante la modificación del mapa sanitario. Tras la reunión, coincide con sus compañeros en que se debe dar un margen de confianza a la Consejería, pero añadió: «Cuando vengan con la propuesta la analizaremos para comprobar que incluye todo lo que hemos pedido».

Más escéptica se mostró la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, quien matizó que sus dudas no son por pertenecer al PP. «Soy alcaldesa del Ibias, no alcaldesa del PP, y esto para mí no es una lucha política. Cualquier persona de esta zona que viese peligrar los servicios tendría la misma preocupación que nosotros. No podemos confiar en la palabra de los consejeros. Venimos de una trayectoria de muchas cosas incumplidas, así que lo que queremos es que esté todo documentado», expuso. Y apostilló: «Ya no quiero tener que creer, quiero ver». La consejera Saavedra defendió de nuevo ante los alcaldes del Suroccidente, como ya hiciera el día anterior en una reunión con 50 regidores de Asturias en la sede de la de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en Oviedo, que la reordenación del mapa sanitario es «una distribución de los recursos materiales y humanos en el territorio para dar una mayor atención sanitaria».

Saavedra quiso poner el foco en que la distribución territorial de los centros de salud, consultorios periféricos y hospitales permanecerá igual que hasta ahora. «Estamos de acuerdo con el mapa sanitario de 1984, que también nació dentro de un gobierno socialista, porque es una distribución territorial que da la accesibilidad y equidad de toda la población a una atención sanitaria de calidad», expuso. Y ahondó en que la propuesta que tiene el Gobierno regional en ningún caso va a consistir en «mermar ninguna de las prestaciones ni la cartera de servicios ni ninguno de los dispositivos que existen actualmente en Asturias». «Consiste en una reorganización a nivel de la coordinación y la integración de todos los profesionales en lo que es la atención de los pacientes», dijo.

Entre las ventajas que acarreará el futuro mapa sanitario, Saavedra destacó que disminuirá la burocracia, para mejorar la seguridad de los pacientes, que mejorará los tiempos de atención y en que los hospitales comarcales ganarán atractivo para los profesionales «a través de los puestos de difícil cobertura que se van a poner en marcha con el decreto», especificó. De hecho, subrayó que la idea es «mejorar y potenciar los hospitales comarcales». «En definitiva, lo que estamos haciendo es reorganizarnos desde el punto de vista de la gestión y la coordinación, pero no desde el punto de vista asistencial. De este modo, los pacientes seguirán yendo a sus centros de salud y hospital, como hasta ahora», concluyó.

Según ha podido saber este periódico, uno de los argumentos con los que la Consejería aspira a ablandar las resistencias de los alcaldes de las alas es el establecimiento de mecanismos de gestión que permitan «reducir el número de desplazamientos de los pacientes a los estrictamente necesarios». El objetivo se centra no sólo en no aumentar el número de visitas a los hospitales, sino también, en la medida de lo posible, en reducir estos desplazamientos que afectan en muchos casos a personas mayores que dependen de otras personas para desplazarse.

¿Cómo pretende Salud facilitar la vida de los usuarios de la sanidad? Una de las fórmulas consiste en extender las consultas de alta resolución, en las que el paciente se desplaza en una mañana a su hospital comarcal y ese mismo día se le hacen todas las pruebas y consultas para que se vaya a casa con un diagnóstico y un tratamiento.

Otra línea argumental para que los cambios resulten persuasivos para las zonas periféricas se basa en facilitar los traslados. El Consorcio de Transportes de Asturias está trabajando en la renovación de las líneas de transporte por carretera y desde la Consejería de Salud se está trabajando con la Viceconsejería de Infraestructuras y Movilidad y con los ayuntamientos para adecuar las rutas y los horarios de transporte a las necesidades de los pacientes, mejorando la conectividad con los hospitales en los horarios de atención, facilitando estas consultas de alta resolución.

De otro lado, desde el Gobierno regional se asume que «el servicio de transporte sanitario también tendrá que adaptarse a ese nuevo mapa de salud para mejorar la conectividad de los usuarios con los hospitales». En síntesis, Salud lanzará a los alcaldes y vecinos de la periferia la premisa de que la unificación de áreas «favorecerá la permanencia de la atención sanitaria en los hospitales más alejados del centro de la región y no aumentará el número de desplazamientos a los hospitales de referencia».