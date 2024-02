La peluquera que volvió a casa

Nazareth Mastache Valles tiene el corazón dividido entre su pueblo natal, Luaria, en el alto de la Campa (Villaviciosa), y el concejo de Sariego, donde se desarrolló buena parte de su vida. "Digo que soy saregana porque lo soy. Buena parte de mi vida se ha desarrollado en el concejo. Pero también quiero mucho al pueblo donde nací y donde vivo con mi marido y con mi hija", afirma esta joven emprendedora que, desde hace seis años, decidió convertirse en su propia jefa y ponerse al frente de su peluquería Nazareth en Vega, la capital saregana. Eso sí, hasta llegar hasta donde está hoy, al frente de su propia peluquería en el medio rural, hay todo un proceso de aprendizaje y mucho trabajo.

"Desde bien pequeña, venía al cole a Sariego. Luego me tocó ir al instituto a Pola de Siero, donde ya decidí formarme para dedicarme a lo que siempre quise, ser peluquería", cuenta. "Era algo que ya desde bien pequeñina sabía qué quería hacer. Todos iban a ser médicos, menos yo que ya quería ser peluquera", explica con una sonrisa. Se formó como profesional en una academia en Oviedo y, ya incluso antes de terminar, estaba trabajando. "En la Pola estuve trabajando siete años en un establecimiento, luego seis meses en otro. Y, después, tres año y pico en el mismo local, cuando la dueña andaba buscando una peluquera para trabajar con ella, y me cogió", subraya. "Cuando ella lo dejó, yo cogí el local y decidí ponerme al frente mi propia peluquería y ya llevo como tal algo más de seis años", remata esta mujer que, además, ha creado un puesto de trabajo, el que desde hace algo más de dos años ocupa Fani Pérez González, quien se dedica también de los tratamientos estéticos y de belleza.

Curiosamente, fue tras el nacimiento de su hija, como narra la propia Nazareth, cuando decidieron volver al pueblo natal de ella. "Vivíamos en la Pola y decidimos trasladarnos a residir, de forma definitiva, a Luaria. En poco tiempo ya estaba trabajando en Sariego", destaca esta mujer, enamorada de su oficio y de sus clientes, para quienes no tiene más que buenas palabras. "Estoy supercontenta aquí. Bien es verdad que tenemos unos meses mejores y otros peores. Para enriquecerte no es, pero sí para vivir. Además, yo tengo una clientela estupenda. Es muy diferente a la de ciudad, aquí el trato es más familiar, más cercano, nos conocemos todos. No lo cambio por nada, me moriría de pena si tuviera que irme de aquí", asegura.

En cuanto a sus clientes, afirma que "hay bastantes caballeros y niños además de gente mayor y algunos jóvenes que, además del concejo, también vienen de fuera, como un señor que viene de Gijón y una moza de Pola de Laviana que sigue viniendo cada 15 días, año tras año", narra esta mujer quien destaca el cambio experimentando en Sariego en los últimos años, con un notable incremento de población y casas de nueva construcción. "Sariego está creciendo muchísimo. Tenemos de todo: el cole, el supermercado, la farmacia, el médico, la biblioteca, el campo de fútbol, en fin, yo hago mi vida en Sariego. Estamos en el centro de Asturias, bien comunicados en todos los sentidos y muy cerca de todo. Si nos falta algo igual sería una pescadería", dice.

Ella cree que se puede vivir y emprender en el campo, "aunque cada día nos lo pongan más difícil porque son todo gastos y no se puede bajar la guardia". "Con el trabajo y hay que seguir día a día, sacando el negocio adelante", relata. "Pero sin duda lo merece porque la calidad de vida aquí no tiene comparación con la ciudad. Estuve poco tiempo fuera, en La Pola, pero no me puedo sentir más feliz desde que volvimos al pueblo, en todos los sentidos", subraya. "Está claro que no hay que marcharse de los pueblos, al contrario, hay que quedarse. Merece la pena sin duda alguna", afirma.