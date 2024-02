Los duros testimonios asturianos que muestran el calvario laboral que sufren enfermos de cáncer: "Me echaron y cobro 520 euros con dos hijos"

"Los enfermos de cáncer sufren una gran vulnerabilidad laboral y, como consecuencia, económica. Los ingresos de una familia bajan una media aproximada del 25 por ciento. Y, en paralelo, cuatro de cada diez familias tienen que afrontar un incremento de los gastos de 10.000 euros o más". Lo explica Yolanda Calero Torres, presidenta en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer. Este es el marco que justifica la temática elegida para la edición de este año del Día Mundial del Cáncer, que se celebra este próximo domingo, día 4. En el año 2023, más de 110.000 personas diagnosticadas de cáncer –un 38 por ciento de la incidencia global– se hallaban en edad laboral. Más de uno de cada cuatro pacientes afirma haber perdido o dejado el trabajo a causa de la enfermedad.

Es el caso de Gabriel Seguí Amengual, 60 años, de origen mallorquín y residente en Mieres. Le diagnosticaron un cáncer de colon hace dos años y desde hace seis meses está ostomizado (con bolsa). "Trabajaba en la construcción. Pero ahora, tal y como me encuentro, no puedo volver porque en este sector no hay nada adaptado a las personas ostomizadas", relata. Además de los condicionantes que le impone la bolsa de ostomía, tiene secuelas en los pies. "Si algo tengo que elogiar de Asturias es su sanidad", afirma. De la Asociación del Cáncer recibe ayuda económica, alimentos y apoyo psicológico. "Llevo este proceso con tranquilidad, pero mi pareja lo pasa peor", señala.

El cáncer es la enfermedad que tiene una mayor prevalencia de pérdida de trabajo, ya que el riesgo de estar en desempleo aumenta un 34 por ciento en supervivientes de tumores con respecto a la población general. Yolanda Calero Torres puntualiza que una porción relevante de los enfermos oncológicos, "a causa de las limitaciones que les impone la enfermedad, tienen que buscar otro empleo y reinventarse". Un factor que agrava la situación de las familias es que también se registra "un aumento de vulnerabilidad entre los cuidadores", asevera la presidenta en Asturias de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Tatiana García Balán, de 46 años, vecina de La Felguera (Langreo), fue diagnosticada de cáncer de mama en 2018. Trabajaba en el ámbito de la ayuda a domicilio pero, tras la cirugía y los tratamientos, no podía coger pesos. Ha tenido serias dificultades para reincorporarse al mercado laboral. "Finalmente, he podido volver a trabajar en una empresa que es propiedad de unos amigos", señala.

Rebeca Escandón Junco, trabajadora social de la Asociación Contra el Cáncer en Asturias, conoce de primera mano "pérdidas de ingresos del 30 por ciento en la unidad familiar". Y precisa: "En ocasiones, el descalabro económico es aún mayor, cuando el enfermo es la única persona de la familia que trabaja". Por otra parte, "suele transcurrir un mínimo de un año entre el diagnóstico y el restablecimiento". Y, para completar el paisaje, "a veces el cuidador también tiene que coger la baja por el estrés y la ansiedad".

La situación de Susana García, de 45 años y vecina de Gijón, demuestra que la temática elegida para el Día Mundial del Cáncer obedece a realidades palpables y cercanas en el espacio y el tiempo. En abril de 2023, le diagnosticaron un cáncer de colon en estadio 3. Era conductora de autobús y la empresa en la que estaba empleada la mandó a la calle una semana después de la confirmación de la noticia. "Llevaba trabajando con ellos un mes y pico, pero alegaron que estaba en periodo de prueba, y ahora tengo que vivir con 520 euros y dos hijos de 21 y 15 años a mi cargo. Te encuentras sola, echa polvo y depresiva", enfatiza, al tiempo que agradece el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer en forma de ayuda económica y alimentos gracias a lo cual voy tirando".