Este es el sector que va a más en Asturias (y que exige el modelo gallego)

"Antes era el ladrillo y ahora es la biotecnología". Fidel Delgado, CEO de Neoalgae y miembro de la junta directiva de BioAsturias, resume así "el período de expansión" que viven las empresas vinculadas a las ciencias de la vida en la región. Son ya 26, suman unos 200 trabajadores y su capacidad para captar proyectos de investigación y contratar a doctores es "incomparable" a otros sectores, dijo Delgado ayer en unas jornadas sobre orientación profesional celebradas en la Facultad de Biología. "Las oportunidades de trabajo que vais a tener en el sector privado en los próximos años son enormes", trasladó el investigador a los universitarios. El objetivo de BioAsturias, la asociación que integra a las empresas biotecnológicas, es seguir los pasos de la vecina Galicia, en donde se ha levantado una bioregión de 160 compañías y 1.300 millones de euros de facturación.

Para llegar a esos números, afirmó Fidel Delgado, al frente de una empresa de 10 trabajadores dedicada al desarrollo de productos saludables a partir de microalgas, hace falta "tiempo" y "políticas" que desarrollen el sector. "En la región no ha habido políticas de apoyo a empresas biotecnológicas; ha estado centrada en otros servicios. Es ahora cuando se están poniendo los cimientos y poco a poco se irán viendo los frutos", comentó. De hecho, BioAsturias nació con solo seis empresas y ahora ya rozan la treintena. El despegue se produjo a raíz de la pandemia. "La facturación es pequeña, quizá no lleguemos a los 50 millones al año, porque la mayoría somos empresas no muy grandes. Nos cuesta crecer y para hacerlo necesitamos que las grandes compañías de la comunidad se involucren. Al final la biotecnología tiene aplicaciones en todos los sectores. Hoy estamos en el centro de la economía", defendió.

Aunque los números puedan ser insignificantes dentro del tejido empresarial regional, una de las potencialidades de las bioempresas es su capacidad para captar financiación a través de proyectos de investigación y de contratar a doctores. "No hay otro sector con tanto arrastre en ese sentido que el nuestro", puso en valor Fidel Delgado.

En Galicia supieron ver el potencial de las empresas de las ciencias de la vida mucho antes. Bioaga, la versión gallega de BioAsturias, aglutina a 160 compañías, con 5.600 empleos, que generan 1.300 millones de euros de facturación al año. Mateo Tuñón, biólogo ovetense de 26 años, trabaja en Bioga como gestor de proyectos y de talento. Ayer en la jornada titulada "¿Hay más vida más allá de la bota y la bata?" aseguró que las empresas biotecnológicas de Galicia no paran de buscar empleados. Lo que supone una oportunidad para los egresados asturianos. "Tenemos más de cien ofertas de trabajo colgadas", señaló. Y podrían ir a mucho más. Galicia lidera IberoBio, un proyecto con poco más de un mes de vida, respaldado por la UE, que pretende impulsar un polo ibérico transfronterizo de biotecnología a través de una inversión de 2 millones hasta 2025. Además de Galicia, lo componen el norte y el sur de Portugal, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Asturias se ha quedado fuera.

En la región se están dando pasos, no obstante, en la buena dirección con la bioincubadora de La Vega, que cuenta ya con una convocatoria de ayudas europeas lanzada y que será la primera piedra del nuevo polo de empresas tecnológicas y de la salud que el Principado ambiciosa poner en marcha en Oviedo, a la sombra del HUCA y con la esperanza de crecer y desarrollarse en las naves de la vieja fábricas de armas. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, que participó en el acto de ayer junto a la vicerrectora de Relaciones con la Empresa, Begoña Cueto, y el decano de la Facultad de Biología, José Manuel Rico, fue optimista de cara al futuro. "Hoy Asturias es la mejor Asturias que he conocido en todos mis años de profesional. Hay muchísimas oportunidades y las nuevas ofertas de trabajo van orientados cada vez más a las habilidades blandas: la capacidad de comunicar, de gestionar un equipo, de llevar adelante los proyectos...". Esto último es lo que buscan también las empresas biotecnológicas de la región: más habilidades blandas que duras (conocimientos).