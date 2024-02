Los titulados en Biología muestran las salidas de éxito fuera de los laboratorios: "Somos una navaja suiza"

A Mateo Tuñón, egresado de la Universidad de Oviedo y hoy gestor de proyectos en Bioga (Galicia), le quedaron grabadas las palabras de su primer jefe: «Te contrato porque un biólogo es como una navaja suiza». Dicho con otras palabras, vales para todo. Sirvió este ejemplo ayer para mostrar a los alumnos de la Facultad de Biología que «el clima fuera no es tan desfavorable como nos lo pintan» y que hay más salidas profesionales que el laboratorio. Solo hace falta «perder el miedo a probar cosas», como subrayó Sara Menéndez, que trabaja en el campo de la comunicación científica dentro de la empresa Bioquochem.

Tanto Tuñón como Menéndez participaron en la jornada «¿Hay vida más de la bota y la bata» sobre oportunidades profesionales para el talento científico del ámbito bio. Mateo Tuñón fue, de hecho, su promotor: «Esto es lo que me hubiese gustado escuchar a mí cuando estaba sentado ahí como vosotros». La sala de grados de la Facultad de Biología se llenó de estudiantes para escuchar casos de éxito profesional. «Cantábrica», una startup de agricultura ecológica, es uno de ellos. Tesa Portilla y Javier Espina se lanzaron a emprender tras volver del extranjero. Se dedican al «vertical farming», el cultivo de plantas dentro de edificios y en varios pisos. En el corazón de Oviedo han creado una huerta de interior, que produce durante todo el año, gracias al uso de sistemas hidropónicos. Esto es que las plantas no necesitan tierra, solo agua y unas condiciones controladas de ambiente. El resultado son plantas comestibles y hortalizas frescas que venden a la alta cocina. «Fue una idea que tuvimos en la carrera y que decidimos llevarla a la práctica», contaron Portilla y Espina, que aconsejaron a los alumnos «rodearse de gente de confianza para emprender, porque hay días muy buenos y otros en los que quieres dejarlo».

Pero el emprendimiento no es la única salida. Volviendo al ejemplo de la navaja suiza, Mateo Tuñón enumeró otras posibilidades: visitador médico, técnico de desarrollo de negocio de I+D+i, gestor de subvenciones, bioestadístico, consultor... Sara Menéndez quizá nunca pensó en acabar dedicándose a la comunicación científica siendo bióloga: «Lo probé y me encantó. Es un campo muy gratificante». Jaime Delgado, consultor de negocio en Veeva Systems, una empresa estadounidense, tenía claro que su futuro no estaría en el laboratorio. «La biotecnología abarca mucho. Yo trabajo principalmente con farmacéuticas y me dedico a encontrar deficiencias en su organización y a buscar mejoras, por ejemplo, aplicando la inteligencia artificial», indicó.