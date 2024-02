El "abrazo de los Lacasitos" incomoda en el PSOE: el encuentro del líder del PP con un alcalde socialista que intentaron abortar

La reunión que mantuvieron el pasado jueves el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, «Cepi», y el presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, ha generado malestar en varios sectores de la Federación Socialista Asturiana (FSA). En círculos del partido no se ve con buenos ojos el encuentro, con foto incluida y declaraciones, del líder de la oposición con el regidor del cuarto concejo en población tras Gijón, Oviedo y Avilés, y el tercero en número de empresas, solo superado por la mayor ciudad de la región y la capital. Según varias fuentes, desde su propio PSOE instaron a García a que abortase la reunión con el líder popular. El intento no tuvo éxito. Los protagonistas de la cita mandaron después un mensaje conciliador, en favor de acabar con los «muros» en política.

En la reunión, ambos dirigentes mostraron buena sintonía, coincidiendo en destacar lo «importante» de que dos representantes de partidos de diferente color político puedan «dialogar y llegar a acuerdos». García, además, le regaló a Queipo una gran caja de Lacasitos, obsequio habitual del alcalde de Siero a sus visitas al encontrarse la fábrica de los populares dulces en territorio de su concejo. El citado encuentro, celebrado por petición de Queipo, fue la comidilla en sectores socialistas durante el día de ayer, aunque Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA, le restó importancia públicamente e incluso tiró de cierta ironía. «Es bueno que alguien que no tiene experiencia de gobierno, que no ha ganado nunca unas elecciones, que no ha gobernado ni en el Ayuntamiento donde se presentó a la Alcaldía (por Castropol), ni ha formado parte de un Gobierno autonómico o municipal ni ha ganado en su circunscripción, quiera aprender de quienes sabemos, y me refiero a quienes hemos gobernado en ayuntamientos», aseveró el líder del Ejecutivo regional. «Es bueno, y si encima quiere aprender de un alcalde socialista, mejor que mejor. Me parece muy bien. Es un político que no tiene experiencia de gobernar y quiere aprender de los alcaldes socialistas que sí sabemos lo que es gobernar», finalizó el Presidente, ayer, en Somiedo.

Casi al mismo tiempo, en Proaza, Álvaro Queipo puso en valor la reunión con el Regidor de Siero, y también habló de cómo podría encajarla Barbón. «Espero que no le moleste a nadie que el líder de la oposición se reúna con los alcaldes de Asturias. Si el líder de la oposición no lo hace, no está cumpliendo con su labor», aseguró el presidente del PP asturiano.

«La reunión con Cepi fue muy fructífera, especialmente para los vecinos de Siero. Como líder de la oposición prometí que los problemas de Siero no quedarán arrinconados en el parlamento asturiano. Los vamos a abordar porque necesitamos un impulso para Siero y para Asturias», indicó. «Desde que soy líder del PP tengo diálogo constante con muchísimas organizaciones y miembros del PSOE. Me he reunido con sindicatos, patronal, organizaciones... Voy a seguir reuniéndome con todos los alcaldes que me quieran recibir. Creo en el diálogo y no creo en los muros y en los cercos», enfatizó Queipo, que espera reunirse con más Alcaldes asturianos, siendo la mayoría (41), socialistas.