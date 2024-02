¿Cómo es la Agencia de Salud a la que aspira Asturias? Las claves de un centro que creará 251 empleos muy cualificados

Traspaso de responsabilidades del CCAES

Entre otras funciones, la Agencia asumirá una parte de las que actualmente están asignadas al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dirigido desde 2012 por Fernando Simón, el médico en el que el Gobierno central depositó toda la confianza en la gestión de la pandemia de covid-19 y protagonizó varias polémicas. Se trata, en concreto, de las acciones "relacionadas con la inteligencia epidémica, la evaluación rápida de riesgos y la coordinación/gestión de la respuesta técnica a la amenazas y emergencias para la salud de la población (entre 70 y 90 expedientes de alerta sanitaria cada año)", especifica el citado documento.

Coste económico

El plan elaborado entonces cifraba la previsión anual de gastos de la Agencia en 14,2 millones de euros. De esa cuantía total, el propio organismo generaría 2,5 millones derivados de tasas y precios públicos. "Por tanto, el impacto presupuestario adicional podría estimarse en 11,7 millones de euros" –indica el texto oficial– que serían transferidos por el propio Ministerio.

Plantilla de la AESAP

El plan de funcionamiento de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) diseñado el año pasado estipulaba que resulta necesario crear de entrada 189, de ellas 156 de técnicos y 33 de administrativos. "Será necesario reevaluar las necesidades en cada plan de acción anual hasta la plena implementación de las funciones asignadas", indica el documento del Ministerio de Sanidad.

Segundo intento

Todas estas cifras están incluidas en la memoria que acompañaba al proyecto de ley que en febrero de 2023 dio luz verde a la Agencia Estatal de Salud Pública y que venía a modificar la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011 y germen inicial de este despliegue posterior. En efecto, la creación de la Agencia ya fue aprobada por el Consejo de Ministros hace un año, pero su tramitación posterior se vio interrumpida por la disolución de las Cortes decidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 28 de mayo. Eso explica que, el pasado martes, de nuevo el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de un organismo cuya puesta en marcha se hizo particularmente patente durante la pandemia de covid-19.

Respuesta a las amenazas y riesgos para la salud

Según las fuentes consultadas por este periódico, el nuevo proyecto no coincide exactamente con el elaborado hace un año, pero sí guarda con aquél abundantes similitudes. Se le asigna la misión de "vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, así como reconocer los problemas, amenazas o riesgos que pueden surgir en materia de salud pública, prestando especial atención a las desigualdades en salud".

La sede, pendiente de decidir

Acerca del emplazamiento de la AESAP, la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), se manifestó este pasado miércoles en Oviedo: "Como todos saben, el lugar en el que al final va a situarse la sede requiere de un procedimiento en el que hay diferentes candidaturas y que decidirá el Ministerio de Política Territorial". El titular de Política Territorial es el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres Pérez.

La ministra elogia a Asturias

Durante esas declaraciones efectuadas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), la titular de Sanidad señaló que "Asturias es un ejemplo de la gestión en salud pública". Acto seguido, la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, comunicó a la Ministra el interés de Asturias por convertirse en sede de la Agencia: "Somos referentes en esta materia y vamos a intentarlo", señaló la doctora Saavedra. La candidatura de Asturias cuenta con el apoyo prácticamente unánime de los partidos políticos, sindicatos, empresarios y colegios profesionales sanitarios que ayer se pronunciaron de manera pública a través de este periódico.

Oviedo debate su candidatura en el polo sanitario de La Vega y Barbón pide "enfriar los ánimos"

"Para empezar, quiero enfriar los ánimos. El Gobierno no ha dicho siquiera que vaya a sacar la Agencia de Madrid", manifestó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, al ser preguntado por las posibilidades de Asturias de convertirse en la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Esta afirmación no parece concordar del todo con lo dicho el pasado miércoles en Oviedo por la ministra de Sanidad, Mónica García: "Hay un procedimiento abierto en el cual las entidades locales tienen que pedir la candidatura y se hará una análisis en función de las que se presenten". En la rueda de prensa que ofreció al término del Consejo de Gobierno, celebrado en Pola de Somiedo, Barbón indicó: "Si se abre una conocatoria, por supuesto que optaremos. ¿Tenemos posibilidades? Sí. ¿Los que más? Lo desconozco, porque no se los criterios en los que se va fundamentar". Ya en la legislatura anterior, el Gobierno regional había expresado –en voz baja– su aspiración a acoger unos de los organismos estatales que nacen con vocación de descentralización. Gijón aspiró en 2022 a acoger la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), pero el Ejecutivo central optó por implantarla en La Coruña.

Ahora surgen nuevas posibilidades, y los actores se mueven. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo, Gaspar Llamazares, presentó ayer una moción urgente para que, en el pleno del próximo martes, se acuerde la petición de que la capital del Principado sea la sede de la Agencia. "Tenemos muy claro que el polo biotecnológico de La Vega es el espacio ideal", señaló Llamazares, quien apeló a la "necesidad de que este tipo de demandas vayan avaladas por la unidad y no por la división". Sobre el papel, el apoyo del PP parece garantizado. En noviembre de 2022, el alcalde, Alfredo Canteli, pidió por carta a Barbón que iniciase las gestiones para que la agencia fuese instalada en Oviedo, una idea en la que abundó tres meses más tarde, tras la primera aprobación del Consejo de Ministros, un proceso que detuvo las elecciones y que ahora se retoma.