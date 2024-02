Cruzarse con dos kamikazes y el "milagro" de poder contarlo: habla un testigo de lo que pasó en la "Y"

Fueron varios los coches que se cruzaron con el kamikaze que sembró el pánico en la "Y" en la madrugada del viernes al sábado. Y, como ocurriera con el hombre que circuló en sentido contrario casi toda la AS-II hasta provocar un choque en el que fallecieron él y la mujer contra la que se estrelló, la temeraria carrera de este conductor ha generado testimonios que demuestran la enorme tensión vivida. "Casi me estrello con él, fue impactante", asegura uno de los testigos.

Por fortuna, al ocurrir de madrugada, la "Y" no estaba tan concurrida. Aun así, un buen número de conductores y sus acompañantes se llevaron algo más que un susto y sintieron que la tragedia les rozó. El testigo antes citado, de hecho, califica de "milagro" poder contar lo sucedido. Y eso que para él no es la primera experiencia de este tipo. Él regresaba a su domicilio en Oviedo después de cenar con unos amigos en Gijón y se quedó en shock al cruzarse, en unos breves segundos, con el kamikaze, que circulaba en sentido Gijón por la plataforma de la autopista de dirección a Oviedo.

Así describe ese momento: "Miré por el retrovisor, porque me disponía a adelantar a otro coche, y no venía nadie. Cuando me puse a hacer la maniobra pasó por delante de mí el kamikaze. Casi no me dio tiempo a ver nada. Llamé a Emergencias y me dijeron que ya lo sabían". Esta mañana, este conductor ovetense puso una denuncia en la Guardia Civil, ya que es la segunda vez que le sucede algo parecido.

Asimismo, otra familia asturiana que regresaba de una tarde de ocio tuvo que parar en la gasolinera para "tranquilizarse" tras cruzarse con el kamikaze, que "llevaba el intermitente puesto". El susto fue tan grande y la sensación de alivio al poder contar lo ocurrido tan inmensa que llegaron a comentar entre ellos: "Casi se quedan huérfanos nuestros hijos..."

Sin daños que lamentar pese a un largo trayecto en sentido contrario

Afortunadamente, no hubo daños materiales ni impacto alguno y los agentes de la Guardia Civil pudieron detener al conductor, un hombre de 65 años y vecino de El Franco, acusado de un delito de conducción temeraria. Pese a que no se registró un accidente, la amenaza fue máxima, ya que este kamikaze circuló varios kilómetros en sentido contrario.

La Guardia Civil tuvo conocimiento del percance a la 1.08 minutos. El turismo iba circulando en sentido contrario por la A-66, en el término municipal de Llanera, en el punto kilómetro 18. Iba en dirección Gijón desde Oviedo, en la zona la "Y". Al parecer, continuó su camino desviándose hacia Avilés por la A-8, donde también fue avistado