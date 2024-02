El día en el que Proaza se convirtió en epicentro político de Asturias: e(moción) hasta el final

El vuelco en Proaza ya es una realidad. El PP le arrebató ayer la Alcaldía al PSOE gracias al apoyo del único concejal de Izquierda Unida (IU) mediante una moción de censura presentada por los dos partidos, que acrecienta simbólicamente el poder municipal de los populares, reforzado en las elecciones de mayo. El nuevo alcalde es ya Fernando Figaredo, después de más de 16 años de gobiernos socialistas en este concejo del Valle del Trubia de poco más de 700 habitantes. El Regidor gobernará en solitario y necesitará apoyos puntuales del PSOE o de IU, a los que ayer tendió la mano. El socialista Jesús María García fue desalojado tras cinco años y pasará a la oposición, pero en una situación muy delicada y abiertamente enfrentado con la Federación Socialista Asturiana (FSA), que ayer lamentó el apoyo de IU a la derecha.

La jugada política en Proaza constituye una anomalía en el mapa asturiano, con IU, socio del PSOE en el Principado, votando a favor del PP. Se trata del primer vuelco en un ayuntamiento de la región desde las elecciones de mayo. Los populares lo definen como un "golpe de efecto". Con Proaza, son 17 las Alcaldías que tiene el principal partido de la oposición en la región, por 41 del PSOE.

La crisis política que se desató en Proaza hace dos semanas tiene muchos matices. En las últimas elecciones locales, el PP y el PSOE empataron a concejales, con tres cada uno, y la victoria por dos votos de los populares. El edil restante fue para IU, que entonces apoyó al PSOE, aunque firmando un acuerdo con un primer punto en el que los socialistas se comprometieron a un relevo en la Alcaldía "en el periodo de tiempo más breve posible, asegurando siempre que se den las condiciones adecuadas de estabilidad de gobierno". Ese escrito fue firmado por la FSA y por IU, esperando esta última formación la salida de Jesús María García. Como esta marcha no tuvo lugar –el ya exregidor sostiene que nadie de su lista quiere ser Alcalde y además dice que nunca vio bien ese acuerdo, que no firmó–, la formación de izquierdas decidió apoyar al PP en una moción, facilitando de este modo el vuelco político. Detrás de todo esto están los recelos de IU hacia el PSOE, al que acusa de llevar al concejo a la parálisis en los últimos años.

"No hubo sorpresas, estoy muy contento y era lo que esperábamos. Ahora tenemos que atender las necesidades de los vecinos, que son esenciales, como tener agua de calidad o el transporte escolar. Hace poco había un niño que no tenía en qué ir al colegio y ahora lo tiene por el revuelo mediático que se produjo en Proaza. También hay falta de cobertura, desatención en la Senda del Oso, asuntos de turismo...", aseguró Figaredo, una vez logró el bastón de mando. "Doy las gracias a los vecinos de Proaza porque propiciaron que fuésemos la lista más votada en mayo y ahora llegamos a la Alcaldía. También agradezco su actitud a Jesús María García, del PSOE, y a Juan Álvarez, de IU, por apoyar mi candidatura", recalcó el regidor. El desde ayer alcalde de Proaza estuvo arropado por Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, y Beatriz Llaneza, secretaria general, además de otros cargos de su formación política, como el diputado autonómico Luis Venta Cueli.

La moción se votó a mediodía en medio de una gran expectación en el Pleno del Ayuntamiento –lleno de público– y con mucho ambiente en el pueblo debido a la feria anual del ganado, que tenía lugar al mismo tiempo. El desenlace dependía de un solo movimiento: el PP necesitaba el apoyo del único edil de IU, Juan Álvarez. Pese a que no hubo ninguna sorpresa, ya que IU cumplió su palabra y votó al PP, sí fue una mañana de emociones que empezó con un corrillo improvisado en la feria del ganado entre Jesús María García, en ese momento todavía Alcalde, Fernando Figaredo, futuro regidor, y Álvaro Queipo. "Yo estoy con la conciencia muy tranquila, muy tranquila", les repitió, seguro, el socialista.

Quince minutos antes de las doce, en el salón de plenos, no cabía un alfiler, con asistentes de pie para seguir la sesión y una maraña de cámaras y micrófonos. Los concejales tomaron asiento, pero faltaba un edil. Juan Álvarez, único representante de IU y persona que tenía en su mano el cambio de cromos, no estaba por ningún sitio, dando así emoción añadida a una mañana ya de por sí movida. Los ediles, nerviosos, se miraban unos a otros, pendientes de un posible revés de última hora que tumbase la moción. No fue así. A las 11.57, Álvarez, tranquilo y sonriente, entró al salón de Plenos para alivio popular cuando solo faltaban tres minutos para la votación. El edil de IU saludó a Figaredo, casi ni miró al Alcalde, y tomó asiento en el centro de la mesa.

Candela Pascual, la secretaria municipal, explicó el procedimiento de la votación y Cristina Fidalgo, edil del PP, leyó el texto de la moción. El ambiente era tranquilo, pero la bronca política estalló entre el PSOE e IU en el turno de palabra, justo antes de que los ediles votasen.

Queipo celebra que Proaza "va a brillar" y Barbón lamenta la "involución" El vuelco político en Proaza, con el PP relevando al PSOE en la Alcaldía gracias a IU provocó ayer reacciones a nivel autonómico. Queipo, presente en la capital del concejo para apoyar Fernando Figaredo dijo que el mismo "va a ser un gran Alcalde y hacía falta un cambio, porque el Ayuntamiento era un caos. Como presidente del PP estoy muy contento y Fernando tiene todas las cualidades", aseguró. Paralelamente, Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general de la FSA, lamentó desde Somiedo el vuelco político. "Como Presidente siempre voy a lamentar que haya retrocesos frente a avances. Como secretario general, lamento que el concejal de IU opte por la involución y que haya un gobierno de derechas", dijo, recalcando que no afectará a la relación con la formación de izquierdas.

Fernando Figaredo habló brevemente y en tono constructivo. "Respetamos al grupo socialista y poco más. Venimos a trabajar", se limitó a decir. Entonces Jesús María García, que agotaba sus últimos minutos como Alcalde, sacó un papel y empezó a leer un discurso, con críticas al edil de IU y a la dirección de su propio partido, la FSA. "Para mí fue un honor ser alcalde, con mis aciertos y mis fallos. Esta moción me aparta de la Alcaldía, pero no de ser concejal. Y para mí es una liberación", dijo, para acto seguido pasar al ataque.

"El futuro Alcalde tendrá un apoyo vengativo e interesado (en referencia a IU). El pacto de gobierno se está cumpliendo, pero solo interesaba un punto (el de su dimisión). La dignidad está por encima de todo y el partido (por la FSA) pudo hacer algo más, como no haber aprobado mi candidatura. Le deseo suerte al nuevo Alcalde, pero lleva mal compañero de viaje", finalizó García, que lamentó que su partido perdiese la Alcaldía. Juan Álvarez, que se había llevado incluso las manos a la cabeza escuchando a García, saltó como un resorte. "No tenía pensado hablar, pero...". Y vaya si habló. "¿El acuerdo era indigno? Pues si lo era entraste de forma indigna. Incumpliste el primer punto y tú mismo diste paso al PP", recalcó, dirigiéndose al socialista. "Lo único que digo es que si una persona es válida o no lo dicen los votantes. Yo no firmé ningún acuerdo", le respondió García. "Eso lo aclaras tú con tu partido, no hay más", zanjó Álvarez. Después tuvo lugar la votación, a mano alzada y sin sorpresas: cuatro votos a favor de la moción del PP –los de los populares y el de IU– y tres en contra, los del PSOE. Figaredo se hizo con el poder para gran alegría de los suyos, que le dedicaron un gran aplauso. Jesús María García, ya exalcalde, asumió la derrota con talante e incluso él mismo aplaudió.

El edil de IU cargó después contra el PSOE. "Inversiones en Proaza hay cero. ¿Que será de este concejo con ellos? Esto es un pueblo, 700 habitantes, Proaza necesita lo que necesita, da igual quien lo presente", dijo Álvarez para explicar el apoyo de IU al PP. "La FSA tiene que poner orden en su casa. Cuando firmamos el acuerdo estaba presente la hoy Vicepresidenta (Gimena Llamedo) y dijo que se iba a encargar de que se cumpliera el acuerdo. ¿Dónde está? Que ponga orden en su casa", dijo el concejal. "Esperamos siete meses para su dimisión e insistimos. En diciembre, delante de IU, al Alcalde le dijeron varias cosas (la FSA) que si me las dicen a mí rompo el carné", finalizó. La nueva era de Proaza comienza, pues, con Figaredo a frente. El popular, que reside en Siero, heredará los presupuestos de los socialistas. Unas cuentas que, curiosamente, rechazó IU y salieron adelante porque el ahora Alcalde no estuvo presente el día de la votación.