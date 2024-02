Un kamikaze sembró el pánico en Asturias en la madrugada de este sábado, circulando en sentido contrario en la A-66, la autopista de la "Y", durante varios kilómetros. Afortunadamente, no hubo daños materiales ni impacto alguno y los agentes de la Guardia Civil pudieron detener al conductor, un hombre de 65 años y vecino de El Franco, acusado de un delito de conducción temeraria. Pese a que no se registró un accidente, la amenaza fue máxima, ya que este kamikaze circuló varios kilómetros en sentido contrario. Por suerte, como era de madrugada, no había muchos conductores utilizando esta vía, de las más transitadas de la región.

La Guardia Civil tuvo conocimiento del percance a la 1. 08 minutos. El turismo iba circulando en sentido contrario por la A-66, en el término municipal de Llanera, en el punto kilómetro 18. Iba en dirección Gijón desde Oviedo, en la zona la "Y", pero en sentido contrario, por la vía que en realidad transita hacia León y a la capital. En ese momento, este kamikaze se cruzó al menos con otro conductor, que, sobresaltado, llamó al servicio de Emergencias, que a su vez ya tenía conocimiento de lo sucedido. El kamikaze siguió entonces su recorrido y fue visto ya en la autopista del Cantábrico, la A-8, destino Avilés, pero en sentido contrario. Es decir: cruzó la "Y" al revés, dirección a la costa. "Casi me estrello con él, fue impactante", explica un conductor que se cruzó con este kamikaze, que tilda de "milagroso" lo sucedido. La Guardia Civil estableció el dispositivo de búsqueda por parte de la agrupación de tráfico en Asturias y el kamikaze fue localizado a las 1.15 horas en Serín (Gijón). Concretamente en el kilómetro 389 de la A-8. Los agentes interceptaron al conductor, de 65 años, que dio negativo en la prueba de alcoholemia y en la de drogas. Afortunadamente, no hubo impacto alguno. Uno de los conductores con el que se cruzó este kamikaze puso una denuncia esta mañana en la Guardia Civil.