Las biotecnológicas piden ayudas específicas y bioincubadoras para afianzar su auge

Convocatorias de ayudas específicas, con más duración y dinero, y nuevas bioincubadoras. Esas son las dos principales peticiones que hacen las empresas biotecnológicas asturianas, hoy en expansión, para acercarse al modelo gallego. La comunidad vecina, que lleva años apostando por el sector, tiene 160 compañías vinculadas a las ciencias de la vida, con 5.600 empleos y 1.300 millones de facturación al año. El Principado ronda el medio centenar de firmas, de las que 24 forman parte de la asociación BioAsturias, que nació hace poco más de un año para hacer fuerza. El gran reto de las bioempresas regionales, dicen, es "ganar músculo", para dar el salto de menos de diez empleados a cien. Pero, para ello, necesitan apoyo.

Pablo Fanjul, presidente de BioAsturias y socio cofundador de Metrohm DropSens, con 65 trabajadores, asegura que "no hay vuelta atrás; el sector está en crecimiento no solo en Asturias, sino en toda España", por lo que "el futuro es esperanzador". Ya lo dijo también este jueves Fidel Delgado, CEO de Neoalgae, en unas jornadas de orientación profesional celebradas en la Facultad de Biología: "Antes era el ladrillo y ahora es la biotecnología". La cuestión es quién pisa el acelerador primero. Galicia lleva años pisándolo y de ahí la gran potencia bio en la que se ha convertido. De hecho, lidera un proyecto de la UE para crear un polo ibérico transfronterizo de biotecnología que llega hasta Andalucía y que incluye también el norte y sur de Portugal.

¿Qué ha hecho Galicia para llegar hasta aquí? Para empezar lanzar convocatorias de I+D+i específicas para el sector. "En Asturias se está haciendo ahora mucho por las empresas innovadoras, pero nos meten a todas en el mismo paraguas. Y las biotecnológicas somos diferentes; tenemos tiempos de salida al mercado más tardíos, las inversiones iniciales que hay que hacer son muy fuertes...", expresa Henar Muñoz, CEO de Bioquochem, con 10 empleados. Eso hace, como agrega Gabriel Álvarez, fundador y CEO de Neurostech (6 trabajadores), que "nos sea complicado competir con otros sectores, como el TIC". "Muchas convocatorias son de dos o tres años y nos piden tener un producto final. Es imposible desarrollar un dispositivo médico en ese tiempo, podemos necesitar hasta diez años", afirma. Álvarez lo sabe de primera de mano, porque su empresa se dedica al desarrollo de dispositivos implantables en el cuerpo para tratar enfermedades neurológicas.

"El tiempo de financiación no se ajusta a nuestro sector. Poner un plazo de ejecución y sacar una dotación de 50.000 euros no sirve para compañías que fabrican fármacos o desarrollan vacunas", insiste Pablo Fanjul. A ello se suma que los métodos de pago muchas veces se les hacen "bola", según apunta Gabriel Álvarez. "Te conceden 100.000 euros, pero ese dinero no llega hasta que ejecutas y justificas el proyecto y aún así a veces tardan seis meses más. Habría que pensar en alguna solución: darnos el 50% por adelantado o ir aportando dinero según vayas cumpliendo unos hitos", comenta. Porque otra de las peculiaridades del sector es que las inversiones que necesitan hacer son muy elevadas y muchas compañías se ven ahogadas.

En este punto, es clave conseguir financiación privada a través de fondos de inversión. Precisamente porque "los tiempos de desarrollo son mucho más largo que en otros sectores, la necesitamos para subsistir". Eso, dice Henar Muñoz, cuesta lograrlo en Asturias. "No existe cultura biotecnológica y tienes que salir fuera a buscar el dinero, la mayoría de veces al extranjero. En nuestro caso fue un fondo de Navarra. El principal problema yo creo que es el desconocimiento; piensan que van a hacer una inversión y que los resultados tardarán 10 o 15 años en verlos y no siempre es así. No todo son curas contra el cáncer, hay productos innovadores que sacamos en 5 años", señala.

El otro gran problema que tiene el sector es la falta de espacio. La mayoría nacen como spin off y disponer de instalaciones propias es prácticamente imposible, puesto que se necesita montar laboratorios y salas blancas (o limpias). Es decir, mucho dinero. "Una empresa grande eso lo podría hacer, pero las pequeñas que nacen del entorno universitario no tienen esa capacidad", asegura Pablo Fanjul, que dirige una compañía, Metrohm Dropsens, que salió de la Facultad de Química y que empezó con solo dos personas en 2006. Ahora son 65 trabajadores. "La demanda de infraestructuras públicas, pagando un alquiler, es enorme, y están todas al cien por cien de su capacidad", apostilla.

Las opciones son tres: el vivero de Ciencias de la Salud de Oviedo, el CEEI de Llanera y el edificio Severo Ochoa de la Universidad. Con todo lleno, "es difícil crecer y que nuevas empresas arranquen", menciona Gabriel Álvarez. "Nosotros –cuenta Henar Muñoz– nos fuimos del CEEI el pasado agosto y ahora estamos en el vivero de Oviedo. Pero si seguimos creciendo como hasta ahora, nos veremos en una situación complicada". Porque para alquilar una nave y equiparla hace falta mucho dinero y los que lo consiguen hacer "se les va la mitad de la financiación que captaron en ello", lamenta Pablo Fanjul. De ahí que sea urgente crear nuevas bioincubadoras en la región, como la que está proyectada en La Vega (Oviedo).