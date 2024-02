"Espero que los críticos no mantengan la división en Podemos, el resultado es claro"

Diego Ruiz de la Peña (Oviedo, 1980) es el nuevo coordinador de Podemos Asturias, el tercero en la historia del partido morado en Asturias tras Sofía Castañón y Daniel Ripa. Su lista "Agora más cerca" se ha impuesto en las primarias para los tres órganos objeto de renovación en este proceso, la coordinación autonómica, el Consejo Ciudadano Autonómico y la Comisión de Garantías. No ha recibido la enhorabuena de su rival, "ni ningún comentario positivo". Consciente de la travesía del desierto de su organización, prefiere mirar adelante "tras un proceso con mucha tensión". Sostiene que un partido "puede hacer política y puede ser influyente aún sin estar en las instituciones".

–¿Balance de estas primarias?

–Muy positivo, han votado prácticamente dos mil personas, lo que supone que tenemos una militancia activa, que participa en los procesos de decisión. La organización está muy viva en Asturias.

–¿Qué mensaje ha enviado la militancia con este resultado?

–Nuestra candidatura fue muy clara en estas primarias: había que superar el conflicto interno y no íbamos a volver hacia atrás. Planteamos una superación de ese conflicto, renovación con mucha gente que por primera vez accede a puestos de dirección y unidad y la necesidad de centrar nuestro trabajo estos próximos años en el ámbito orgánico y el municipalismo. La militancia ha refrendado nuestras propuestas.

–Ha sacado una ventaja a la candidata rival, Olga Blanco, de nueve puntos, pero con un apoyo por encima del 40%. ¿Será posible la unidad o teme que se mantenga la división existente con el sector crítico?

–Espero sinceramente que no mantengan esa división porque el resultado ha sido claro más allá de los porcentajes. La hoja de ruta que se ha elegido es la planteada por nuestra candidatura en los documentos político y organizativo con los que concurrimos a estas primarias para poner en marcha una nueva dirección. Espero trabajar con total normalidad en el próximo Consejo Ciudadano, esa es nuestra voluntad. Siempre hemos dicho que trabajaremos con toda la militancia de Podemos.

–¿Cómo va a ser la hoja de ruta inmediata?

–La constitución del nuevo Consejo Ciudadano tendrá que esperar más o menos un mes por los representantes procedentes de la red de círculos. Estas primarias han elegido a a un coordinador y veinte integrantes del Consejo, pero los círculos de toda Asturias tendrán otros diez. En todo caso, esta próxima semana ya nos ponemos a trabajar para definir un consejo de coordinación, que es la ejecutiva del partido, con unas secretarías y unas áreas de responsabilidad. También haremos una ronda de reuniones con los círculos y con las direcciones locales para poner en marcha a la organización.

–¿La felicitación de Ione Belarra por el desenlace de las primarias en Asturias supone un paso a la normalización de relaciones con la dirección estatal?

–Hablé con Ione Belarra y me trasladó la ilusión de la dirección por el resultado en Asturias. Es bueno que tengamos una relación plenamente normalizada con la dirección nacional, que durante muchos años no existió y cuando hubo esa posibilidad vivimos tiempos convulsos. Se inicia una nueva etapa de Podemos en Asturias, que va a implicar una relación mucho más fluida con la dirección estatal y también más lazos con el resto de territorios.

–¿Ve imposible un acercamiento o entendimiento con la diputada Covadonga Tomé?

–Dos no hace si uno no quiere. Por nuestra parte , no veo acercamientos imposibles con nadie. La voluntad de esta dirección as acercar posiciones con otras fuerzas de izquierda, con movimientos sindicales y con agentes sociales. Los puentes están tendidos a todos los protagonistas del marco de la izquierda. Ahora bien, la dirección ante este tipo de procesos lo único que puede hacer es acatar las resoluciones de la comisión de garantías, un órgano disciplinario, independiente y elegido democráticamente. Si hay una resolución definitiva, valoraremos el nuevo escenario y nos adaptaremos a él, siempre vamos a trabajar con nuestra militancia y con nuestros cargos públicos.

–¿Las elecciones europeas serán un acicate en la travesía del desierto de Podemos?

–Desde luego son un hito importante en los próximos tiempos, pueden suponer un revulsivo que demuestre que la militancia está cohesionada. La lectura interna que hacemos en Asturias es que se trata de una gran oportunidad, somos conscientes de que el partido atraviesa una situación difícil, pero al mismo tiempo creemos que será un momento positivo para mirar hacia adentro y hacer ese trabajo necesario de fortalecimiento de la organización y la implantación territorial. Es la tarea que tenemos por delante.