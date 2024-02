El "gran infortunio" que acabó con la vida de Alejandro mientras cazaba en Cabranes: disparaban a un jabalí cuando la bala le alcanzó

Tragedia en el concejo de Cabranes. Un cazador falleció ayer en la localidad de La Roza, aldea perteneciente a la parroquia de Viñón, tras recibir de forma fortuita un disparo en el pecho durante una batida. El suceso tuvo lugar pasadas las 16.00 horas, en una zona boscosa del coto de Cabranes, muy transitado por cazadores en estas fechas. El fallecido es Alejandro Misis, un varón de 54 años natural de Xixún (Siero). La víctima estaba cazando jabalíes junto a otros dos compañeros y el infortunio tuvo lugar cuando uno de los animales salió por un prao, poniéndose a tiro de los tres monteros.

En ese momento, los cazadores empezaron a disparar para tratar de abatir al suido y uno de los proyectiles acabó impactando en el pecho de la víctima, provocándole la muerte. Al lugar de los hechos acudió al menos una ambulancia, pero los servicios médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La Guardia Civil investiga ahora cómo pudo ocurrir el suceso y si la bala le alcanzó directamente o tras un rebote, algo que también puede ocurrir en el mundo de la caza. Igualmente, un estudio de balística confirmará de qué rifle salió el proyectil. "Es un infortunio muy grande", lamentaban ayer cazadores conocidos del hombre fallecido, que además había empezado con la afición cinegética no hace mucho, "hace un par de años".

La actividad de la caza nunca está exenta de riesgos, al implicar el uso de armas. Igualmente, expertos en el mundo cinegético apuntan a un riesgo inherente a su práctica en espacios reducidos, algo habitual en Asturias y que, según aseguran, sucede precisamente en el coto de Cabranes, donde se produjo el trágico accidente. "En esta región se caza en espacios bastante cerrados, muchas veces con casas cerca. Es por eso que se tiende a ir muy en corto con el jabalí, que se encama, por ejemplo, en una zona de huerto, donde hay comida", aseguran fuentes conocedoras de la actividad cinegética. Esta reducción de los espacios, con varios cazadores apuntando al mismo animal, puede suponer un incremento del riesgo. En Asturias, hay unas once mil licencias de caza y más de seis mil cazadores que están federados.

Respecto al trágico caso acontecido ayer Cabranes, la Guardia Civil está elaborando el informe fruto de la investigación que determinará lo que pudo pasar para que una bala acabase, por un infortunio, en el pecho de uno de los cazadores. La muerte dejó ayer en estado de shock a los seres queridos de Alejandro Misis, que estaba casado y tenía un hijo pequeño, y a representantes del mundo de la caza en Asturias. Sus compañeros de cuadrilla no podían casi ni articular palabra y no podían explicar lo sucedido. "Estamos consternados e impactados. No damos crédito", aseveraba Valentín Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza. "Casos como este no suceden muchas veces en Asturias y nos ha dejado helados a todos", recalcaba el presidente, que no conocía a la víctima.

El fallecido llevaba pocos años cazando y era un habitual de esa zona desde que empezó esta práctica. En el coto de Cabranes se juntan unos 100 cazadores y hay cuatro cuadrillas de caza mayor, como las del fallecido. "Era un tío normal, que le gustaba disfrutar de la caza y de la ganadería", aseguraba un cazador que trató con el fallecido, que dice que la víctima tenía todos los papeles en regla para la caza y, que se supiese, no había tenido más percances.

Alejandro Misis trabajaba en una empresa de papelería como agente comercial en la zona de Oviedo y llevaba en su puesto más de 25 años. Sus compañeros estaban ayer desolados. La mayoría de ellos se enteraron a última hora de lo sucedido y no daban crédito. Muchos, incluso, desconocían que la víctima cazaba. "Era un buen compañero, que siempre se ofrecía a ayudar, de trato muy cordial", explicaba uno de sus compañeros. La víctima, además de la caza, tenía pasión por la bicicleta y por el mundo del motor.