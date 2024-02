La Coordinadora de Izquierda Unida de Asturias mostró ayer su respaldo a participar en la conformación de Sumar, "dentro del marco general de la negociación de IU federal". La dirección regional de la coalición puso como ejemplo el caso de Asturias, "donde hay una realidad propia, ejemplificada en Convocatoria por Asturies".

El coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico, mostró al final de la reunión de la Coordinadora "su más firme convicción para participar en el proceso de Sumar, enmarcado en el principio de federalidad de IU. No será por lo tanto una decisión que tomemos solo en Asturias", precisó.

Además, Zapico calificó de "amarga excepción" el apoyo del edil de IU de Proaza a la moción de censura que arrebató la alcaldía al PSOE en favor del PP. "No me gustan los acuerdos con el PP y es algo que no vamos a a generalizar", dijo.