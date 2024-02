La advertencia de los hacendistas asturianos sobre la cesión de tributos a Cataluña: "Es equivocado"

La reivindicación del independentismo catalán para gestionar el cien por cien de sus impuestos ha abierto un debate que va mucho más allá de la política. Expertos hacendistas han salido a la palestra para advertir de las consecuencias y riesgos que tendría una medida de ese calibre, ya que Cataluña tiene un peso del 20 por ciento en el PIB de España. El catedrático en Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio es rotundo. "Es una medida equivocada". Esa conclusión subyace también en un texto que acaba de firmar junto al también economista asturiano y director de Fedea, Ángel de la Fuente, y con Ignacio Zubiri Oria, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, en el que analizan los posibles impactos que acarrearían para los ciudadanos la reforma tributaria que persigue el independentismo catalán.

"Advertimos sobre consecuencias que a primera vista no son evidentes de lo que resultaría si el Gobierno acuerda efectivamente ceder a Cataluña el cien por cien de los impuestos", describe, de entrada, Carlos Monasterio. "Nos parece una medida equivocada porque tendría consecuencias gravísimas", apunta el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad.

El primero de esos impactos negativos consiste en el debilitamiento del Estado. "Si quienes proponen esta medida les parece bien, supongo que no tendrán inconvenientes en generalizarla. Entonces, si el cien por cien de los impuestos se va a las comunidades autónomas, el Estado se queda con cero impuestos. No hay ningún país en el mundo en el que el Estado no tenga impuestos, hasta en los países federales de muy larga tradición, como es el caso de Estados Unidos, hay impuestos federales e impuestos estatales", recalca Monasterio, que plantea algunas de las incertidumbres y lagunas que suscitaría este nuevo escenario. "El Estado tiene también funciones redistributivas, competencias de infraestructuras nacionales, competencias sobre regulación del sistema económico. ¿Como hace todo esto sin impuestos?", pregunta el hacendista asturiano, quien justifica que esta llamada o toque de atención de los expertos tiene como objetivo evitar que se tomen decisiones políticas antes de valorar las posibles consecuencias que acarrearían, "por un mínimo sentido de responsabilidad".

Otra derivada nada menor de esa cesión es la puerta que abre a desigualdades territoriales. "Las regiones ricas tendrían un privilegio claro, quitan lo que no les gusta, que es redistribuir con los territorios más pobres, pero se benefician de que el espacio económico nacional sea uno para poder exportar y vender a las regiones con las que no quieren redistribuir. O sea, se quedan con lo que les gusta y lo que no, lo anulan. Eso no puede ser".

Carlos Monasterio sostiene que si el dinero queda en manos de la hacienda autonómica, empezando por la Generalitat catalana, "habrá que negociar algo parecido al cupo con la Hacienda central y esa fue ya la propuesta de pacto fiscal de Artur Más en 1999, que consiste en cortar la redistribución". La advertencia, compartida por Monasterio, De la Fuente y Zubiri Oria, es que esta reforma supondría "avanzar hacia un federalismo asimétrico", un concepto que el catedrático asturiano quiere explicar bajando al detalle, al día a día de los ciudadanos. "Puede suponer una palabra muy bonita, pero digamos a la gente que eso significa, sanidad asimétrica, servicios sociales asimétricos, educación asimétrica y un país asimétrico. A ver si eso nos parece tan bien".

Esta asimetría, asociada a la pérdida de recursos que para el Estado supondría perder los impuestos de una comunidad autónoma de referencia para la economía nacional como Cataluña, también tendría impacto en forma de menos margen de maniobra para el Estado en la aportación al sistema de pensiones.

Y es que Carlos Monasterio resume, con datos de por medio, la repercusión que tendría el hecho de que Cataluña pase del actual régimen común de financiación, que comparte con todas las autonomías excepto País Vasco y Navarra, que gozan de sistemas forales, a un trato especial bilateral, fruto de la negociación que está sustentada en el acuerdo firmado para esta legislatura entre el PSOE y Junts, el partido de Carles Puigdemont: "El País Vasco y Navarra suman entre las dos el 7 por ciento del PIB y eso se aguanta, pero Cataluña supone el 20 por ciento del PIB. Y, además, cabe suponer que si hay esa cesión Madrid no se va quedar parada, algo tendrá que decir, porque si se va Cataluña quedaría como la única comunidad autónoma que financiaría la solidaridad entre comunidades autónomas".

En la práctica, sostienen los expertos, una cesión tributaria de esa magnitud supone el "desmantelamiento" del sistema actual de financiación y la creación de uno nuevo, en el que Madrid cargaría con una cuota mucho mayor de la solidaridad interterritorial y donde algunas comunidades autónomas que ahora son perceptoras pasen a ser contribuyentes de una nueva solidaridad, bastante más parca en recursos.

El desmantelamiento de la Agencia Estatal Tributaria es otro de los posibles efectos sobre los que llama la atención Carlos Monasterio, ya que habría que ceder a Cataluña, y a otras autonomías si la iniciativa se extendiera, los medios materiales y humanos de un servicio "que es mejorable, pero funciona bien; es un salto al vacío que no nos parece bien".

Monasterio: "Hay que proteger al lobo, pero más al paisano que trabaja en el monte"

El catedrático de Hacienda Pública, Carlos Monasterio, está estrechamente ligado al concejo de Ponga, donde pasa muchos fines de semana. Esa presencia en un concejo con mucha actividad ganadera le ha convertido en testigo de los desvelos que sufren en el día a día los vecinos que tienen en el monte su modus vivendi. "Hay que proteger al lobo pero antes y más a los paisanos que se desviven en su trabajo diario para tener protegidos a sus rebaños y vivir en su tierra", afirma Monasterio. La cabaña ganadera de Ponga es uno de las más castigadas por la acción del lobo en los últimos años en el oriente de Asturias. Los ganaderos han denunciado repetidamente no solo la falta de medidas para tener a raya a las manadas de lobo, que han menguado tras la declaración del lobo como especie de protección especial, sino también por las trabas y los retrasos en los pagos de compensaciones por los daños del lobo a sus cabañas, vitales para la elaboración de los quesos de los Picos. Monasterio subraya el trabajo que dedican los ganaderos "con muchas, muchas horas pendientes del cuidado de su ganado" y reclama un mayor respaldo de las administraciones para unos profesionales que trabajan y viven en los pueblos, en la zona rural de Asturias.