Una empresa referente en el Noroeste de España en el sector de la distribución de los productos perecederos. Así podría definirse Panero Logística, una compañía impulsada por Luis Alberto Sánchez y cuyas hijas, Marta y Cristina Sánchez se han encargado de consolidar tanto en Asturias como en comunidades limítrofes. En más de 20 años como uno de los nombres destacados del sector ha dado tiempo a abrir una red de distribución por todo el país, mejorar el servicio internacional y a renovar la imagen de su flota. Operación que concluirán este año con la misma actitud de cuando se echaron a la carretera por primera vez.

–Llevan más de dos décadas como referente en el sector de la distribución de productos perecederos en el noroeste de España. ¿Qué balance hacen hasta el momento?

–El balance es muy satisfactorio personal y profesionalmente. Iniciamos con 3 furgonetas de alquiler, y ahora pasamos de los 100 vehículos propios y contamos con el apoyo diario de pequeñas empresas y autónomos que trabajan directamente con nosotros. Hemos conseguido consolidarnos año tras año, ajustándonos a las necesidades de nuestros clientes, y dándoles siempre el mejor servicio.

–Uno de los saltos de calidad más importantes lo dieron en 2014, cuando se instalaron en una nueva plataforma logística en El Berrón. ¿Qué consiguieron al dar ese paso?

–Hasta ese momento el 90% de nuestro trabajo estaba dedicado a la distribución del canal retail, y nuestros clientes comenzaron a solicitarnos el posicionamiento y distribución de su mercancía fuera de Asturias. Necesitábamos darles lo que nos pedían, así que decidimos buscar los mejores colaboradores fuera de Asturias y abrir una red de distribución que abarcase todo el país, y un buen servicio para internacional. A día de hoy, seguimos manteniendo la misma red que en 2014, ampliado nuestra cartera de clientes y manteniendo por supuesto la garantía y calidad de un buen servicio.

–¿Cuáles son las novedades que piensan implementar de cara a este año?

–Este año terminaremos de renovar la imagen de la flota, incorporaremos más vehículos nuevos para la distribución local, y semirremolques con equipos de frío Thermo King gama advancer que garantizan el control de temperatura más preciso del mercado, son además unidades mucho más silenciosas y consiguen una reducción de consumo estimado en un 30% .

–¿Cómo van a influir esas mejoras en el servicio que ofrecen?

–Tendremos una flota muy joven, y unos equipos de frío de última generación que obviamente van a dar más garantía si cabe a nuestros clientes.

–Tener presente el compromiso con el medioambiente, reducir las emisiones y optimizar la eficiencia parecen factores fundamentales para las empresas. En este sentido, ¿qué están haciendo para contribuir a un futuro más verde?

–Nosotros en este sentido ya nos adelantamos unos años atrás. Incorporamos a nuestra flota vehículos GNL (gas natural licuado) y GNC (gas natural comprimido) que tienen cero emisiones, vehículos que aun mantenemos y a su vez inauguramos una gasinera abierta al público para vehículos pesados y automóviles, dando un servicio 24h 365 días al año. Los nuevos vehículos de gasóleo son de consumo súper reducido por lo que también colaboran a bajar la huella de carbono. Finalizar también la implantación de la digitalización de toda la documentación que acompaña a la mercancía, evitando el 100% del papel. Ya lo hemos reducido en un 30%, esperamos acabar el año habiendo cumplido el objetivo de reducirlo al 100%

–Con la guerra de Ucrania como telón de fondo y la subida de los combustibles como consecuencia ¿cómo les ha afectado? ¿Qué medidas están implementando para hacer frente a esta situación?

–El combustible es clave para nosotros, pero ya antes de estallar el conflicto hubo una un subida importante del precio, una vez iniciado ya fue la gota que colmó el vaso… Han aumentado muchísimo los costes, imposibilitando cualquier margen. El precio del gas se disparó a niveles inimaginables. Nosotros nos vimos obligados a aumentar en subcontratación para mantener parte de nuestra flota aparcada, sobre todo la de gas.

–Aparte de este factor común a otras empresas ¿cuál es el principal problema al que se enfrenta el sector del transporte en Asturias?

–Partimos de que no podemos competir con empresas de provincias limítrofes, y posicionar a las nuestras en el lugar que se merecen. Tenemos grandes empresas de transporte y grandes profesionales, pero salir de Asturias cuesta dinero. Pagamos varios "peajes": el primero el Huerna, toda bonificación es bienvenida para cualquier usuario, pero para profesionales debería bonificarse al 100% y no darnos limosna. Nuestros productos se encarecen, nuestro transporte se encarece, y si además de pagar, con cuatro copos de nieve no podemos circular no tiene sentido.

–¿Qué otros "peajes" identifican los profesionales del sector?

Sin duda, el convenio que se aplica es otro "peaje". Está redactado bajo mi criterio, para transporte de viajeros y por tanto, no es acorde a la realidad del transporte de mercancías y todas sus casuísticas. No entiendo porque no se pone encima de la mesa si los representantes son conocedores, y además debería existir un convenio único, para que no existan agravios laborales entre un profesional de León, Oviedo o Bilbao y las empresas de transporte contemos con que los costes de personal móvil al menos sean igual para todas las empresas nacionales. Creo que evitaríamos la constante rotación de conductores profesionales de unas empresas a otras, entre otras muchas cosas.

–¿Por dónde pasa el futuro del transporte y con qué actitud lo afrontan?

–Creo que en el transporte por carretera ya está todo inventado, al menos hasta donde yo alcanzo a visualizar. Hay que modernizar muchos procesos, eso sí. De cara a futuro y viendo que el pasado año hubo varias fusiones, compras de Grandes empresas a otras de menor volumen, y por la información que se maneja, este año y los próximos habrá más, que sin duda repercutirán tanto a nivel Provincial como Nacional, ante esto la actitud debe ser la misma que hace 20 años: estar, mejorar y mantenerse.