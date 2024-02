El PP da por hecho que "Queipo actúa más como presidente que Barbón"

Luis Venta, portavoz adjunto del PP en la Junta, da por perdido el valor de la palabra del presidente del Principado y por confirmada su impresión de que Adrián Barbón ofrece “muestras de agotamiento e incapacidad para gobernar Asturias”. El segundo anuncio de reformas en la estructura del Ejecutivo en menos de 48 horas ofrece a los populares otro motivo para el reproche, esta vez por la inconsistencia en los planteamientos, o el “malabarismo político, consecuencia de un bipartito que está castigando a los asturianos”. La satisfacción por la aceptación de lo que el PP y todo el resto de la cámara pedía, el ascenso de Cultura al rango de consejería, no le quita al presidente la censura unánime de la Junta en pleno por los vaivenes a que ha sometido a su organigrama en lo que va de semana.

“La palabra del Presidente no vale nada”, vuelve Venta, y los populares repasan por tercera vez en una semana el repertorio de la crítica. “Está desnortado y el Gobierno de Asturias le queda muy grande”, “gobierna como pollo sin cabeza”, “no se puede gobernar a base de ocurrencias”, “sigue dando palos de ciego”, “está acorralado” y, sí, “lo más positivo de este vodevil es que al menos ha hecho caso y ha tomado decisiones que salen del PP”. Se refiere a la frase del presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo, allí donde dijo el martes que no criticarían una ampliación del gabinete a once consejerías con una para cultura, y ya da por hecho que el principal grupo de la oposición le marca al Ejecutivo la pauta y la agenda. “Se deduce que Álvaro Queipo actúa más como presidente que Barbón”, remata Venta.

Y “ya que ha cumplido con lo que le pedía el PP sobre la creación de una consejería para cultura”, enlaza, “le proponemos también que rompa con este bipartito innecesario, reestructure el Gobierno y vuelva a las diez consejerías para dejar de ser rehén de la izquierda más radical”.

A un ritmo equivalente de elevación del tono crítico, la portavoz de Vox, Carolina López, constata que “vamos sin rumbo, sin dirección y totalmente a ciegas con este desgobierno socialcomunista que además tendrá más altos cargos y puestos a dedo”, y aquí vuelve al nombramiento de Rafael Oñate, exdirector del gabinete del ministro Félix Bolaños, en su versión “esbirro”, y a su elección como director adjunto al gabinete de la presidencia del Principado para pasar, afirma la diputada, “al servicio de Barbón como una especie de correo del zar”.

Con cierta ironía, pero sin bajarse del reproche, el diputado de Foro, Adrián Pumares, observa que “al menos, dentro del desmadre que está siendo su Gobierno, está mejorando en una cosa: ha pasado de informar sobre los cambios en el Gobierno en la sede del PSOE a hacerlo en la Junta General”. A los ojos del parlamentario, ha quedado dicho que “era un sinsentido unir en una misma consejería Derechos Sociales y Cultura, pero esta rectificación no oculta que el Gobierno da claros síntomas de agotamiento y lo fía todo a la improvisación y que el Presidente no escucha a nadie antes de tomar decisiones importantes. Por no escuchar tomó una decisión absurda y ahora se ve obligado a rectificar porque nadie estaba de acuerdo con él. Mejor hubiese consultado antes para evitarnos a todos el bochorno de sus bandazos”, afirma antes de rematar el argumento con la sensación de que el problema en la estructura del Gobierno nace de la consejería que ocupa IU y que “no está creada para resolver problemas, sino para ocupar puestinos”. Es eso, a su juicio, lo que ahora “lleva a tener que crear once consejerías”.

A partir del acuerdo con la singularización de la cultura en consejería, la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, desea que acabe la “parálisis en la gobernabilidad”, recuerda que “era absurdo dejar los derechos sociales en manos de una viceconsejería” y alerta sobre la necesidad de intensificar la cooperación dentro del Ejecutivo, en la convicción de que la coalición progresista debe ser “un Gobierno en el que ambas partes participen, y no uno en el que unos mandan y otros obedecen”.