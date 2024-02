El malestar de los agricultores y ganaderos asturianos llega este mediodía a Oviedo en la que será la primera gran tractorada en la capital del Principado en el contexto de las movilizaciones que se vienen desarrollando a nivel nacional y europeo desde hace semanas para canalizar la indignación y peticiones del sector. Las organizaciones URA y USAGA convocan esta primera protesta al margen de las tres principales que tienen representación en el Consejo Agrario regional –ASAJA, UCA y COAG–, que prevén movilizarse con el resto de comunidades de la Cornisa Cantábrica a partir del 18 de febrero para dar continuidad a las que se producen estos días en distintos puntos de España.

La gran tractorada convocada por URA y USAGA pretenden hacerse notar en el centro mismo de Oviedo, puesto que llegarán con los tractores hasta cerca de la calle Uría por la calle Independencia. En ese punto comenzarán una manifestación a pie.

El plan de los convocantes de la manifestación es el siguiente:

10.00 horas: quedada de tractores en Las Campas; concretamente, en la calle Orlando Sanz Álvarez (frente al Alimerka- Las Campas).

Salida de la tractorada desde Las Campas, pasan por La Florida, Vallobín, calle Samuel Sánchez, calle de la Independencia hasta su entronque con Uría.

11.30 horas: comienza la manifestación a pie desde la confluencia de Independencia con Uría.

Las tres organizaciones que se reunieron con el Principado, que apunta a Bruselas

A los líderes de las tres organizaciones que aún no han convocado sus protestas (ASAJA, UCA Y COAG) los recibió este miércoles por la tarde el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, en un intento de delimitar responsabilidades y dejar claro que el origen de los males del campo asturiano están en Bruselas y no en el gobierno regional.

En todo momento la Consejería se ha mostrado atenta a las protestas que se han producido estos días y sobre la tractorada de hoy –crítica con el Principado, al que URA y USAGA realizan varias peticiones– Marcos dice respetarla, pero no compartirla al cien por cien: "Es por supuesto legítima y correcta. Puedo entender algunos aspectos, pero hay que saber que hay cuestiones que plantean que no son competencia de esta consejería. Y también hay temas que no admito porque no son ciertos y tienen falta de rigor". Con esto último se refirió al recelo en torno a la vacuna de la lengua azul por los problemas de hace años, lo que hace que algunos ganaderos teman aplicarla ahora y piden que sea voluntaria. "No está demostrado lo que dicen y hacen un flaco favor al sector al trasladar mensajes no rigurosos. Hay que avanzar en la vacunación", advirtió.

Con todo, el Consejero de Medio Rural está convencido de que el gobierno asturiano "cumple con creces" con el sector, al tiempo que entiende que es la UE el blanco de las protestas y la causante de los problemas, como la excesiva burocratización de la que se quejan los profesionales o las normas sin sentido. "La singularidad de la Cornisa Cantábrica nada tiene que ver con la de otras regiones y es normal el malestar por normativas que aquí no encajan", explica. Marcelino Marcos se mostró crítico con la burocracia que "impone" la Comisión Europea y con las importaciones de productos agroalimentarios "que no tienen que someterse a las mismas condiciones que Europa demanda a sus agricultores y ganaderos". Pide "cláusulas espejo" para todo lo que se importe de fuera de la UE y comparó la situación con lo ocurrido con el acero hace años, cuando Asturias sufrió la competencia con la entrada de otro más barato de países extracomunitarios. No obstante, también aplaude por "inteligente y oportuna" la decisión de la Comisión Europea de retirar el reglamento de productos fitosanitarios.

Para el Consejero fue una reunión "productiva e intensa" la que tuvo con ASAJA, UCA y COAG, a los que enumeró las medidas adoptadas por su departamento, como la reducción del plazo de pagos por los daños de la fauna salvaje, que en los últimos cinco meses han sido de 1,9 millones y en todo 2023 fueron 2,4. Marcos se compromete a sufragar el cerca del millón de euros pendiente y agilizar al máximo la tramitación.

Respecto a esto último las tres organizaciones piden mejorar las valoraciones de los daños para evitar problemas a los ganaderos cuando no queda claro en los informes que el ataque es de un lobo. También se refirió el Consejero a la PAC, que dejará este año 96,3 millones en Asturias, cuyo pago se compromete a agilizar, "como ya se hizo", recordó. Marcos defiende la mejora de la rentabilidad de las ganaderías en Asturias, en cuya modernización invertirán 19,3 millones, parte también para incorporar jóvenes al sector.

Los líderes agrarios se mostraron tras la reunión menos entusiasmados que el Consejero. En ASAJA y COAG defienden que "ahora el objetivo es la UE" para lograr la reducción de la burocracia, que el lobo deje de estar protegido, retirada de normas absurdas... En UCA su líder, José Ramón García Alba, tiene previsto estar en la tractorada, aunque no la convoca: "Siempre dije que iría a todas las protestas".