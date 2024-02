Las empresas piden que la Fiscalía actúe en los contratos del Principado a Tragsa

"Estos casos tienen claramente un nombre en el Código Penal". Con estas palabras, la patronal asturiana de la construcción elevó ayer sus críticas al Principado por establecer –a un ritmo creciente– contratos con la empresa pública Tragsa en tareas tan diversas como reconstruir un puente peatonal o traducir al asturiano una serie de textos. "La Fiscalía debería actuar para velar por los dineros públicos gastados injustificadamente y sin cumplir el principio de eficiencia al que obliga la ley", señaló Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), quien apostilló que esta práctica implica "una competencia desleal sin precedentes" con las empresas dedicadas a las tareas a las que se refieren los contratos.

Estos reproches de la patronal de la construcción tienen como telón de fondo un estudio de Manuel J. García Rodríguez, ingeniero de datos en la empresa NTT Data e investigador en contratación pública de la Universidad de Oviedo, publicado ayer en LA NUEVA ESPAÑA. Según este informe, "cada vez más la Administración abusa de la contratación a empresas públicas", entre las que la citada Tragsa ocupa un lugar preminente. El experto añade que si esta praxis continúa expandiéndose al ritmo actual, "tendremos un problema administrativo, económico y empresarial, tanto en Asturias como en el resto de España". La motivación de su censura se sintetiza en una frase breve: "La Administración se contrata a sí misma". Según García Rodríguez, "el Principado encargó en 2023 a Tragsa 39 grandes contratos –21 millones de euros– y este año ha comenzado fuerte, 20 grandes contratos en apenas un mes".

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), respalda con nitidez las acusaciones de Joel García: "Claramente se está abusando de un instrumento que sólo debe ser usado en circunstancias excepcionales, no por comodidad de la Administración". Esta práctica, que la patronal asturiana ya ha denunciado "en múltiples ocasiones", origina "un grave perjuicio a la libre competencia y nos cuesta mucho más a todos los contribuyentes", aseveró María Calvo.

El plano económico tiene un protagonismo singular en estos procesos de contratación. El autor del estudio relata un caso que ilustra la situación: "La Consejería de Turismo del Principado licita por 59.000 euros en junio de 2023 la reconstrucción de un puente peatonal en Grandas de Salime. No se presentan contratistas a la licitación y queda desierta debido al bajo presupuesto, no porque tenga una gran complejidad técnica: muchas constructoras pueden construir una simple pasarela. La Consejería, en vez de promover nuevamente la licitación, en octubre encarga la obra a la sociedad pública Tragsa por un importe de 152.000 euros. ¡Es más del doble del presupuesto por el que previamente se licitó la obra! ¿A qué se debe el incremento? No lo sabemos. ¿Habría empresas interesadas en realizar los trabajos e, incluso, a un coste menor? Nunca lo sabremos. No se puede alegar que sea una obra urgente, de extrema necesidad, porque el proyecto técnico estaba redactado desde hacía un año".

Desde FADE, María Calvo enfatiza que, pese a que este tipo de procedimientos de contratación abrevia los tiempos –al no existir la licitación–, el recurso a empresas públicas "no puede ser la solución a la falta de ejecución presupuestaria". La presidenta de la patronal agrega que "es responsabilidad de la Administración licitar en tiempo y forma, con libre concurrencia y buscando la máxima eficacia y eficiencia". Y apostilla que las administraciones públicas "no pueden contratarse a sí mismas por sistema para sortear su propio exceso de burocracia".

En los últimos años, advierte Manuel J. García Rodríguez como ejemplo de su tesis, las administraciones muestran "una tendencia a que los contratos de limpieza o seguridad de edificios que antes licitaban, ahora los encargan directamente a compañías públicas". Por consiguiente, "en esos contratos no hubo competencia, hurtando al sector privado su participación e inventiva". El corolario del investigador es que "una sociedad no prospera si no tiene un mercado libre y con igualdad de oportunidades, y las administraciones públicas deberían ser las primeras en dar ejemplo".