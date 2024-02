Los exconsejeros cierran filas sobre el cambio del mapa sanitario: "Es el momento"

Seis antiguos consejeros de Sanidad o Salud del Principado, reunidos ayer en Oviedo, cerraron filas de manera unánime en torno a la revisión del mapa sanitario de Asturias, que en la propuesta planteada por el Gobierno regional –en fase de debate social, profesional y sindical– pasará de ocho áreas a tres. La actual titular de Salud, Conchita Saavedra, convocó a sus antecesores a un encuentro en la sede de la Consejería, y acudieron seis: los socialistas Francisco Sevilla (por vía telemática), Ramón Quirós, Faustino Blanco, Francisco del Busto y Pablo Fernández Muñiz, y el consejero con Foro Asturias José María Navia-Osorio. También estuvo presente el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García.

"Todos hemos coincidido en que hay una necesidad, una oportunidad, y en que es el momento. El sistema sanitario público no puede mantener una inercia, es el momento de ir más allá", destacó Saavedra al final del encuentro. En palabras muy parecidas coincidieron sus interlocutores, en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA. Varios de ellos intentaron durante sus mandatos, sin éxito, reformar la estructura organizativa. La previsión de la Consejera es completar antes de fin de año la tramitación del decreto que alumbrará el nuevo mapa de la salud en Asturias.

A continuación, se recogen las impresiones transmitidas por los exconsejeros a este periódico, tras concluir la reunión.

Ramón Quirós (PSOE, 2007-2011). "La revisión del mapa sanitario es necesaria. Hace tiempo que debimos haberlo hecho. Algunos no conseguimos sacarlo adelante. Por sí mismo no va a resolver el sistema sanitario, pero lo ponemos en camino, es necesario y es necesario hacerlo ya, es urgente. Fricciones yo no las veo. Para la ciudadanía supone ventajas y para los profesionales, también. Desde el punto de vista de la gestión, es claro que abre una vía de reducir burocracia y duplicidades, y que permite otra manera de trabajar con menos interlocutores. Y, desde el punto de vista de servicio público, es un paso adelante, indudablemente".

José María Navia-Osorio (Foro, 2011-2012): "La reforma es necesaria. El mapa sanitario estaba muy bien el año en que se hizo, 1984, pero ha pasado mucho tiempo, han cambiado las carreteras y la orografía, y hay que cambiar el mapa. No debería comportar problemas siempre que se garantice a los profesionales que no se va a dañar sus derechos".

Faustino Blanco (PSOE, 2012-2015): "Es un proyecto necesario y es el momento oportuno. Las ventajas son claras. El todo suma más que las partes. Hay que plantearse cómo vamos a abordar la asistencia, cómo prestar servicios de alta calidad y de mayor valor añadido al conjunto de la población, y no dejar a unos territorios periféricos limitados en sus derechos. No es una recentralización, sino el despliegue de otra concepción del modelo que repercutirá de manera positiva sobre los pacientes y también sobre el desarrollo de los profesionales".

Francisco del Busto (PSOE, 2015-2019): "Es el desarrollo que hemos intentado casi todos los consejeros. Mi equipo lo dejó aparte, fundamentalmente, por la negativa absoluta de algún partido político. Éste es el momento. O sale ahora o ya no sale nunca. Es fundamental y necesario que Asturias reduzca las áreas de ocho a tres o cuatro. Permitirá desarrollar protocolos únicos entre las áreas y circuitos más ágiles y más versátiles, y también acercar a los profesionales de las áreas sanitarias periféricas a los macroservicios de las áreas centrales, con lo cual aumentarán sus niveles de competencia, conocimiento y formación. Y, para los ciudadanos, tendrán un hospital de nivel alto, como son Oviedo, Gijón o Avilés, como su segundo hospital de referencia, después de pasar por el primero".

Pablo Fernández Muñiz (PSOE, 2019-2023): "Es el momento de hacer este decreto de modificación del mapa sanitario. Es necesario. Tenemos una oportunidad de hacer ciertas mejoras, no solamente de eficiencia, que es nuestra obligación, sino también de calidad de la asistencia. La configuración en tres áreas sanitarias es lo apropiado. No veo aspectos negativos, sino todo lo contrario. Tenemos que centrarnos en esto y no pensar en claves electorales. Este paso necesita el consenso de todos".