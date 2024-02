Los fuertes vientos avivan los incendios que amenazan casas en Jarrio

Volvió el fuego con fuerza a Asturias, coincidiendo con un episodio de seca y viento del sur, con rachas de viento históricas. Los fuegos –se contabilizaron hasta 34– ya empezaron en la tarde del miércoles, pero su multiplicación durante este jueves motivó que el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, activase a primera hora de la mañana el plan de emergencia de contra incendios forestales, en situación 0, que se elevó a la situación 1 a las tres y media de la tarde, al producirse varios desalojos preventivos en las inmediaciones del Pico Jarrio, en Coaña. La lluvia hizo acto de aparición en el Suroccidente, lo que extinguió varios incendios.

A las siete de la tarde se registraban hasta 20 incendios en 15 concejos. Uno de los incendios activos se registraba en plenos Picos de Europa, entre Bulnes y Pandébano. Según explicó el hostelero de Bulnes Alberto Fernández, se trata de un fuego que ya ardió hace cuatro días. Un helicóptero intentó apagarlo este jueves. El viento, dijo, fue especialmente fuerte. "Estamos sin televisión, y el viento rompió el trenzado de los faroles y algún farol. A ver si llueve", deseaba.

En Cangas de Onís, había fuegos activos en Tornín y Beceña. En Onís, otro activo en El Castro. Otro incendio activo era el de Merodio/Suarias, en Peñamellera Baja. En Ribadesella había otros dos en Sardeu y Tereñes, y en Piloña, otro en La Goleta.

Uno de los concejos más afectados era Langreo, con cuatro incendios, uno controlado, en Pampiedra, y tres activos en Riaño, Paxumal y Pedrazos. En Siero, el incendio de Traspando estaba controlado. Ya en el Occidente, el incendio del Pico Jarrio estaba estabilizado. En Quirós había uno activo en Faedo. En La Espina (Salas), había un incendio estabilizado. En Somiedo, ardía un fuego en Robledo. En Tineo, un incendio iniciado ya el miércoles en La Rebollosa, estaba estabilizado tras los esfuerzos de toda la jornada de nueve efectivos de la Brigada de Tineo. En Valdés, otro incendio en Castro de Ayones estaba estabilizado. Finalmente, en Villayón, un incendio en Illaso estaba controlado.

Se daban por extinguidos, la mayoría por la lluvia, tres incendios en Allande (Cubopuerto, Teijedo y Forniellas), siete en Cangas del Narcea (Sigueiru, Chabola del Vallado, Caldevilla de Arbas, Otas, Villar de Bergame, Soto de Cibuyo e Irrondo de Besuyo), uno en Lena (Congostinas), otro en Onís (La Rebollada), otro en Ribadedeva (Noriega) y otro en Llanes, 14 en total. Todo indica que las lluvias previstas para este viernes extingan todos los fuegos.

Jarrio ve de cerca el fuego

Ángela Rodríguez

Alertados por una columna de humo que se tragaba los pueblos sobre la carretera nacional 634, muchos vecinos de Coaña vivieron ayer un angustioso inicio de tarde, con parte de la falda del Pico Jarrio en llamas. "Me avisó mi hijo, que iba a trabajar sobre las dos de la tarde. Decía que se veía ya mucho humo en la zona de Meiro, donde se originó. Automáticamente, nos acercamos y ya llegaban los bomberos", explicó la concejala Estrella Coto.

Varias patrullas de la Guardia Civil de Navia y Luarca, junto a los agentes de la Policía Local de El Franco y Coaña, mantuvieron cortada la carretera entre los núcleos de Meiro y Torce, donde algunos vecinos dejaron sus casas, en precaución, por el humo. Efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Barres controlaban, mientras tanto, el incendio forestal, junto a los vecinos de la zona, "que se pusieron a ayudar desde el primer momento", destacó Coto.

"Solo puedo agradecer la colaboración vecinal, al sector primario y los profesionales que están colaborando. También a los compañeros y alcaldes que me llamaron", señaló, por su parte, la regidora de Coaña, Rosana González, desde El Bargaz, el barrio donde se congregaron varios ganaderos con tractores y cubas para sofocar el fuego. "Iba a descansar antes de ir a por los nenos al colegio y me llegó una foto. Enseguida reconocí que era encima de casa. Los bomberos hicieron una quema controlada y ahora ya está solucionado", aseveró David Lazcano, vecino de la zona. Si bien no fue necesario cortar la carretera nacional, los agentes de la Guardia Civil desalojaron el colegio de Jarrio, en precaución, por las columnas de humo. También se cerraron las dos gasolineras de la zona y el hospital comarcal sufrió algunos cortes de luz puntuales. Unas caídas del suministro eléctrico que se extendieron durante la tarde por numerosos pueblos costeros, desde Valdés a Ribadeo.