Un cumpleaños en Uría con final feliz: la historia de Lidia González, la ganadera de Las Regueras que sopló las velas en la tractorada de Oviedo

Quién le iba a decir a Lidia González que su 26.º cumpleaños lo celebraría en medio de la calle Uría, en Oviedo, en torno a medianoche, con una mesa improvisada sobre una tabla, apoyada junto a un tractor y con algo para picar comprado sobre la marcha. Esta joven de Las Regueras es una de los cientos de ganaderos que el jueves salieron a la calle en Asturias para protestar por la crisis que asfixia al medio rural asturiano y como muchos decidió quedarse a pasar la noche en la calle, junto a sus tractores, hasta lograr algún compromiso por parte de la administración regional.

"Para mí el mejor regalo sería que aceptase todas nuestras peticiones", señaló la joven a LA NUEVA ESPAÑA en referencia al listado que URA y USAGA, las organizaciones convocantes de la manifestación, presentaron al Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez. Al final de la tarde resultó que sí, que al menos ese ha sido el compromiso del responsable regional del campo en Asturias: firmar las peticiones de los manifestantes, por lo que decidieron irse a casa con los tractores.

Lidia González trabaja en la explotación familiar, quiere ser ganadera, pero admite que no lo ve fácil con todas las trabas que sufren en el medio rural. Con sus padres y hermano se turnaron desde el jueves para estar en el centro de Oviedo y también atender al ganado: "Las vacas tienen que comer".

Como esta familia tantas otras. Nerea López, amiga de Lidia González y una de las asistentes a su singular cumpleaños, es de Mieres y en su caso a ella le tocó irse a casa a atender a los animales. Pero bien temprano se plantó de nuevo en Oviedo. "Yo a esto le veo difícil futuro, pero porque no nos dejan, no porque los jóvenes no queramos dedicarnos a ello", expresó.

Muchos no recordaban tan en silencio la capital asturiana, en pleno centro urbano, desde tiempos de la pandemia. Los tractores permanecieron aparcados en el tramo central de Uría –además de en Marqués de Santa Cruz a la altura de la Junta General y Presidencia–, con lo que fue necesario desviar todo el tráfico de ambas calles, en las que reinó la tranquilidad. Los peatones fueron los amos toda la jornada y los tractores aparcados en la arteria principal de Oviedo, una gran atracción. Pocos se pudieron resistir a fotografiarse con los imponentes vehículos, en los que no faltaron pancartas alusivas a la protesta ("en los montes, lobos; en los despachos, lobos"; "cuando el sector primario se pierda vais a comer mierda"; "queréis enterrarnos pero os vamos a demostrar que estamos más vivos que nunca") y banderas de Asturias y de España. Lejos de enfadarse, en el comercio y la hostelería se mostraron compresivos: "La gente pasea y compra incluso más tranquila". Hubo algunos negocios, como la confitería "La Mallor" que envió comida a los ganaderos que se quedaron a dormir para la cena, un gesto que se agradeció mucho. También los vecinos fueron amables: "Hubo gente que nos invitó a desayunar en casa".

Los que se atrincheraron en Oviedo lo hicieron dispuestos a llegar hasta el final. Y así fue. Eso sí, la gran preocupación son las posibles multas que les puedan caer por plantar sus tractores aparcados en pleno centro sin permiso. Hubo gran revuelo por las posibles cuantías –algunos cifraron las infracciones en hasta 3.000 euros–, pero parece que podrán estar tranquilos. Según URA y USAGA, tanto el Ayuntamiento de Oviedo como la Delegación de Gobierno se han comprometido a no impulsar posibles multas y, si a alguno le llegan, no se tramitarán.