"Tal como está enfocada ahora, la política no interesa a los jóvenes"

Javier Quesada (El Entrego, 1997) es concejal del PP en San Martín del Rey Aurelio y el 24 de febrero saldrá elegido presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Asturias, ya que su candidatura fue la única que se presentó. Quesada estudió Matemáticas y Física, tiene máster en Análisis de Datos y un postgrado de Ingeniería Cuántica. Actualmente es consultor para una empresa tecnológica y trabaja en un proyecto de Inditex desde su casa de El Entrego.

–¿De dónde le viene la pasión política?

–Es una cosa extraña. No tengo referentes en mi familia y nadie me había manifestado interés. Leí prensa desde el instituto y ahí me generó esa inquietud política. Hace tiempo conocí a una persona que estaba entrando en Nuevas Generaciones del PP en San Martín del Rey Aurelio, me habló de proyecto y de animé. Llevo afiliado casi nueve años.

–¿Cómo se define políticamente?

–De centro derecha, pero me gusta reflexionar sobre los temas fundamentales. Ante todo, me gusta el diálogo, sentarme y debatir. Estoy del todo alejado de los extremos.

–¿Por qué se lanza a presidir nuevas generaciones?

–Llevo casi nueve años afiliado y viví varias etapas. Me encontré con mucha gente y aprendí muchísimo, sobre todo a nivel personal y de aspectos básicos de la política. Fui detectando algunos puntos donde la organización puede mejorar. Me gustaría, con la edad que tengo, intentar devolverle a la organización parte de lo que me dio.

–¿Cómo es el proceso para salir elegido?

–Cuando el congreso se convoca hay un plazo para presentar candidaturas, avaladas por los afiliados. El plazo para la presentación finalizó y solo se presentó la mía. Por tanto, acabaré siendo presidente el día 24.

–¿Qué quiere hacer?

–Quiero acercar la política a los jóvenes y los jóvenes a la política, porque ahora se lanzan mensajes muy alejados. Lo importante es lograr consensos para los aspectos fundamentales y en política no puede haber muros. Quiero mandar un mensaje de optimismo desde las Cuencas, porque he visto a muchos compañeros que se han ido de Asturias o están en dificultades. Hay que hacer un esfuerzo por no comprar ciertos discursos que pueden ser muy peligrosos.

–¿A los jóvenes les interesa la política?

–Yo creo que, tal y como está enfocada ahora mismo, no. Pero llega un momento en que te das cuenta que tu vida depende de la política. La fiscalidad la notas en tu bolsillo y la política municipal, por ejemplo, puede marcar tu ocio un fin de semana. Hay que mentalizarse de que la política es necesaria e intentar construir desde la variedad ideológica. Los problemas son comunes: en Asturias los jóvenes se van, eso es diagnosticable, y hay que buscar soluciones.

–¿Qué le dicen sus amigos?

–Al principio me decían que estaba loco, sobre todo cuando me afilié. Cuando fui en una lista electoral, en 2019, me decían que me metía en un territorio de izquierdas, por la Cuenca. Ahora me apoyan y me animan.

–¿El problema de la derecha en Asturias son sus conflictos internos?

–Es una pena que hubiese divisiones en los últimos años, porque limitó la capacidad de formar un gobierno alternativo. Veo que el PP, desde el pasado congreso autonómico, con Álvaro Queipo, ha normalizado la situación en Asturias. El partido está tranquilo, unido y enfocado en el reto de llegar al 2027 con un proyecto serio para poder ser alternativa a Adrián Barbón.

–¿Se ve en política a largo plazo?

–Ahora mismo diría que no, pero no sé si en algún momento puede llegar. Tengo claro que quiero dar todo de mí por intentar solucionar algunos problemas en los que creo que puedo ser útil. Mientras considere que mi punto de vista puede aportar en positivo y la gente lo valore, estaré en el partido. Si veo que eso no ocurre, encantado de dar un paso a lado.

–¿Cómo ve el gobierno de Barbón?

–Tengo un contexto científico y me gusta hacer diagnósticos. Hay improvisación. El Gobierno no da seguridad a muchos sectores.

–Queipo está marcando su propio perfil e hizo cosas novedosas. Hace poco fue a ver al presidente de la Academia de la Llingua. ¿Qué posición tiene?

–Yo soy de la Cuenca y hablo "amaestao". Cuando llego a Oviedo igual cambio de registro, o no. Tradicionalmente, la cultura asturiana, más allá de la Llingua, ha sido tomada por la izquierda y en eso no estoy de acuerdo. El PP es el responsable de la Ley de Uso y Promoción del asturiano y tiene mucho que decir al respecto. La cultura es un patrimonio, como la Llingua, que tenemos que proteger. Eso sí, la mejor manera no es imponerla y comparto la postura del partido. Ese gesto simbólico de ir a la Academia es perfecto. Yo no quiero, eso sí, que se imponga. Me gustaría proteger su uso y que nadie se avergonzase, pero no me gustaría que eso tuviese consecuencias en oposiciones o pruebas.