Los nuevos trenes Avril para la Variante se demoran un mes, avisan los sindicatos

Los trenes Avril, que ampliarán el número de pasajeros y reducirán los tiempos de viaje de Asturias a Madrid, se retrasan un mes, de marzo a abril, según aseguran los sindicatos ferroviarios. Este retraso se conoce en una semana de incidencias recurrentes que han puesto a prueba la paciencia de los pasajeros. Mientras el Gobierno y UGT hablan de "retrasos puntuales", CC OO e IU piden renovar la flota, y PP, Vox y Foro reclaman "explicaciones". El consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha pedido que se solventen las incidencias y que se compense a los pasajeros por los retrasos.

Calvo, tras felicitarse del gran éxito de la llegada de "la alta velocidad a Asturias, con casi 200.000 billetes vendidos desde noviembre", indicó que "las incidencias son puntuales y se minimizarán gracias a mejoras en la infraestructura y la llegada de los nuevos trenes Avril". Según Calvo, "el Principado comprende el malestar de los viajeros y demanda al Ministerio el mejor servicio posible, así como la mejor información y las compensaciones correspondientes". Y añadió que, "a partir del 1 de marzo, se pondrá a la venta la nueva operativa de alta velocidad con la llegada de los nuevos trenes Avril, los cuales reducirán aún más los tiempos de viaje, aumentarán la capacidad y frecuencias de los servicios, y ofrecerán un nuevo servicio diario desde Avilés, lo que representa una conectividad sin precedentes".

Para Alberto Flecha, de CC OO, "parece que a Asturias nos tocan los trenes más obsoletos, con mucho rodaje encima, y no hay unidades de reserva. Se hace necesario renovar la flota, y parece que Renfe va a abordar esa renovación con los trenes Avril y también con nuevos trenes de Cercanías".

Apostar por el ferrocarril

La diputada de IU Delia Campomanes estimó que "el ferrocarril requiere una apuesta clara tanto por las infraestructuras y los recursos humanos, como por el material rodante". Los sucesos vividos estas últimas horas "responden sobre todo a una concatenación de problemas que generaron una situación que esperamos no vuelva a repetirse". Y añadió: "Más allá de estos problemas que entendemos que son puntuales, confiamos en que la entrada en servicio de las nuevas unidades previstas ya para la primavera, sirva para minimizar este tipo de incidencias".

Luis Blanco, del sindicato ferroviario de UGT, indicó que "esta concatenación de incidencias no es habitual, es puntual y no debe encenderse ninguna alarma". "Estos retrasos no deben infravalorar un servicio como el tren y la apertura de la Variante de Pajares, que reduce en una hora el trayecto a Madrid".

La diputada nacional del PP Esther Llamazares calificó de "despropósito" lo ocurrido esta semana y estimó que "lo peor es que no ha habido explicaciones", ni por parte de Ministerio de Transportes ni por parte del Gobierno regional de Adrián Barbón. La diputada recordó que el PP las pidió al ministro Óscar Puente en el Senado, sin obtener, a su juicio, una respuesta satisfactoria. Y añadió que "la gente ya está pensando en volver a coger el coche para viajar a Madrid".

La diputada regional de Vox Carolina López se quejó de las "infraestructuras de segunda", y de que los asturianos sean "víctimas de la mentira y de la improvisación". Y pidió que "el Gobierno deje de alardear de un falso AVE o de publicitar la inminente llegada de los trenes Avril y defienda los intereses de Asturias". La diputada exigió "que se identifique el problema y se apliquen las medidas necesarias para que los asturianos no sigamos sufriendo estos retrasos a pesar de la apertura de la Variante". Y es que se siguen sufriendo "los problemas de siempre".

Adrián Pumares, secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, dijo por su parte que "los trenes que llegan a Asturias no son trenes AVE, aquí no llega la alta velocidad en igualdad de condiciones al resto de España". Para Pumares, "las continuas incidencias retrasan todavía más los trayectos y nos alejan de tener trenes que sean competitivos en tiempo, frecuencia y precios". Y reclamó a Transportes que explique los motivos de las continuas incidencias y depure responsabilidades.