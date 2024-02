Cáncer infantil (Martina, Priscila, Elisa...): cuando sucede "lo que nadie piensa que puede pasarle a un hijo suyo"

–Sólo pedimos que se investigue para ver si acabamos con esta enfermedad, y los niños pueden disfrutar de ser niños y no de jugar a ser adultos –subraya Cristina Köpke Patiño, madre de Martina Köpke Rodríguez, una niña de ocho años que lleva dos peleando contra un tumor cerebral.

–Las cosas con Martina están saliendo bien. La niña está como una rosa y contenta, pero todavía queda camino –añade.

El llamamiento de esta madre ovetense a la investigación oncológica quiere constituir un acicate para que mucha gente se inscriba en las carreras –o simples paseos– contra el cáncer infantil que tendrán lugar el próximo domingo, día 18, en 73 de los 78 concejos del Principado (9 más que el año pasado), además de las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno. En la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero), el objetivo de fondo vuelve a centrarse en recaudar fondos para la investigación oncológica.

Esta iniciativa solidaria, que llega a su sexta edición, es impulsada por la Asociación Galbán, entidad que agrupa a las familias asturianas con niños afectados de cáncer. Si el año pasado la cifra global de participantes rondó los 40.000, en esta ocasión los responsables de Galbán quieren llegar a 50.000 "o, al menos, intentarlo". Hasta última hora de hoy, domingo, es posible inscribirse en la página web "https://www.rockthesport.com/es/evento/6-corre-con-galban". Durante toda la próxima semana será posible apuntarse de manera presencial en los centros comerciales de El Corte Inglés de Oviedo, Gijón y Avilés, y también en los puntos habilitados en todos los concejos donde se celebra la carrera.

"Es importante que se descubran tratamientos menos agresivos y que dejen menos secuelas"

–Se necesita más investigación, porque el cáncer es una enfermedad curable y pueden salvarse muchas más vidas. También es importante que se descubran tratamientos menos agresivos, que dejen menos secuelas y que permitan una calidad de vida mayor –subraya Covadonga Martínez Lobo, madre de Elisa Lobo Martínez, de 11 años.

Diagnosticada de un tumor cerebral hace ahora cinco años, con una posterior recaída, Elisa lleva tres años y medio en remisión. Sin embargo, hay algunos daños que aún permanecen, como cansancio, dolores de cabeza, alteraciones endocrinas... La niña echa la vista atrás, a sus estancias en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y analiza:

–Lo peor era estar triste y no poder hacer cosas que antes sí podía. Lo que más me echaba de menos era no poder estar en mi casa con mis juguetes y mis cosas. También echaba de menos a mi prima.

El año pasado quería ser carpintera. Actualmente, apuesta por ser veterinaria. Y lanza un mensaje dirigido a cualquier niño o niña que esté iniciando un proceso como el suyo:

–Que no se rindan, que sigan intentándolo.

Cada año, entre 25 y 30 niños son diagnosticados de cáncer en Asturias. Todos ellos son tratados en el HUCA y una buena parte se beneficia de los servicios que ofrece Galbán.

Florencia Tacchini es la madre de Priscila, de 9 años, que padece un linfoma de Hodgkin diagnosticado en marzo de 2023. Nacidas en Argentina, la familia había llegado a Asturias trece meses antes.

–Puedo decir que si a una familia le toca pasar una situación de este tipo en Asturias, que se queden súper tranquilos. El HUCA está superpreparado, y no solamente la parte médica. Y Galbán es la asociación que nos ayuda a todos –asevera Florencia Tacchini.

–El peor momento fue cuando descubrí lo que tenía; y el mejor, cuando me recuperé. Tenía muchas ganas de volver al colegio –confiesa Priscila Ferrer Tacchini.

Cristina Köpke también quiere enviar un mensaje de estímulo para sumarse a la carrera solidaria del próximo domingo:

–Es muy importante concienciar a todo el mundo, porque piensas que no te va a pasar, pero pasa. Nadie piensa que a un hijo suyo puede pasarle esto. Y desgraciadamente pasa, y mucho. Necesitamos muchísima investigación.