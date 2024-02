"Queríamos sentar un precedente y dar un chute al campo; creo que se ha conseguido"

Borja Fernández (Soto de Rey, Ribera de Arriba, 1991) ha sido uno de los líderes de la protesta del campo asturiano esta semana, que se ha saldado con la firma de un acuerdo con el Consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que se plasma en ocho medidas para ayudar al sector a levantar cabeza. Es secretario general de Unión Rural Asturiana (URA), la más reciente de las organizaciones agrarias del Principado y que junto a USAGA convocó la gran tractorada que durante más de un día colapsó el centro de Oviedo. Fernández es uno de los tantos jóvenes de Asturias que pese a pertenecer a familia ganadera –su madre es la titular de una explotación de vacas asturiana de los valles y ovejas– se ha buscado la vida en otro sector ante el incierto futuro del trabajo en el medio rural que se dedica a defender.

–Se le ha visto muy contento con el resultado de la movilización, que ha calificado de histórico.

–Muy contento, sí. Se buscaba conseguir un punto de inflexión y se ha conseguido. Llevábamos reuniéndonos por todo Asturias durante 6 días y en todos los encuentros dije lo mismo: más que firmar puntos concretos tenemos que conseguir sentar un precedente, que el gobierno ceda y dar un chute al sector entre todos. Y sinceramente creo que el objetivo esta conseguido.

–¿Qué destaca de los acuerdos?

–Nos gustaría haber ido a esa mesa con propuestas tales como un precio mínimo del producto, sacar al lobo del Lespre (catálogo de especies protegidas) o la anulación de la agenda 2030, pero hay que ser realistas. El Consejero, de firmar, lo haría con cuestiones que están a su alcance. Lo que pusimos encima de la mesa fueron propuestas recogidas en todas las reuniones, no las puso URA porque sí. Destaco el compromiso de la administración a hacerse cargo de los abortos por la vacuna de lengua azul, el compromiso de una herramienta para poner en marcha la ley de Cadena Alimentaria, el pago en 90 días de los daños del lobo y por supuesto las elecciones agrarias. El pago de la PAC a quien aun no ha cobrado es importante, hay gente que a día de hoy está con 0 euros.

–¿Y ya está, se curan así todos los males del medio rural? Muchos compromisos son a medio o largo plazo.

–Para nada ya está. Este es un punto de partida y una demostración de fuerza. Hay problemas de mucho calado y que necesitan mucho trabajo. Vamos a seguir peleando, ahora con mucho más músculo.

–Las grandes organizaciones, ASAJA y COAG, dicen que tales medidas ya las había comprometido el Principado días atrás con ellos y UCA.

–Yo creo que las grandes organizaciones tienen que hacer una reflexión muy profunda y tienen que decir a la gente del campo de qué lado están. Hace tiempo que ya solo se representan a ellos mismos y todo el sector clama por votar y poder dar un giro. Solo les digo que hagan autocrítica y que dejen paso a la gente joven que viene con ganas de trabajar. Ya va siendo hora.

–Hubo momentos de tensión en la protesta, ¿temió en algún momento que se complicara?

–La verdad es que sí. La gente esta cansada de que no se nos tenga en cuenta. El gobierno tiene que darse cuenta de que URA hoy representa a tanta gente o más que las organizaciones del Consejo consultivo del principado, no pueden seguir ignorándonos. Si denunciamos una situación de asfixia límite en Asturias es por algo, la gente esta a punto de tirar la toalla y se traduce en la tensión que todos vimos.

–¿Por qué tanto interés en renovar el Consejo Agrario?

–Porque no se está llevando a la mesa del Consejero los problemas reales que hay en el campo asturiano. El sector no confía en las personas que se sientan en esa mesa diciendo representarles, no cabe en cabeza de nadie que no se celebren elecciones tras 21 años, en cualquier democracia sería un escándalo mayúsculo.

–URA lleva apenas dos años de andadura y usted un mes en el cargo. A muchos ha sorprendido el poder de convocatoria.

–Asturias necesitaba como el comer una organización que canalizara el sentir del sector primario, del mundo rural, de los pueblos y sus gentes. Los que formamos URA somos trabajadores por cuenta propia, todos con ganado, unos profesionales y otros con explotaciones familiares, pero todos trabajamos en otra cosa y estamos aquí para intentar cambiar la situación para que nuestra forma de vida no se extinga. Asumo que me van a llegar críticas porque es imposible caerle bien a todo el mundo, pero todo el sector sabe que ahora mismo el que está defendiendo al ganadero es URA.

–Se le ha señalado a usted por haber llegado de forma irregular al cargo, le reprochan que ni siquiera es ganadero...

–He llegado a coordinador por lo que todo el mundo conoce: mi compañero Pablo, que es fundador de la organización, habló hace unos días públicamente y apoyó la actual directiva. Si hay alguien que quiera ser coordinador y el resto de la junta directiva está de acuerdo yo le cedo el puesto hoy mismo. La gente tiene que saber que URA no percibe ni un euro de dinero público, que funcionamos con el dinero de los afiliados y muchas veces poniéndolo de nuestro bolso. Repito: sé que van a llegar críticas, pero eso va en el cargo y estamos mas centrados en el día a día del sector.

–Las grandes organizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UCA, saldrán a la calle el día 21 en defensa del sector. ¿Va a ir URA o usted a título personal?

–Puedo adelantar que, a diferencia de otros, nosotros siempre vamos a estar donde tenemos que estar. Convoque quien convoque, mientras se reivindiquen mejoras y avances para sector primario, vamos a estar.