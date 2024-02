El "Monopoly de Barbón: el PP se toma a risa los vaivenes del presidente del Principado

En el “Monopoly” de Adrián Barbón, en la versión del PP, hay una “Avenida de los altos cargos” y una “calle de los bandazos”, tiene un “refugio para tuitear” y pierde turno el que caiga en la casilla de la ITV. La idea de los populares era poner “un toque humor a la tragedia de Asturias” y tomarse a risa los vaivenes a los que el presidente del Principado ha sometido al organigrama de su Gobierno en la última semana larga. En una carpa en la calle Caveda de Oviedo, y junto a un panel que tunea el tablero del “Monopoly”, los populares reparten folletos con la imagen de su nuevo juego de mesa y una leyenda en la que denuncian que el “Gobierno de colocación progresista” “se dedica al juego de repartir cargos públicos mientras tiene abandonados los problemas de Asturias”.

Ante el estupor de los transeúntes, varios dirigentes populares repartieron folletos y se hicieron fotos ante el resultado de su ocurrencia. El diputado Andrés Ruiz, vicesecretario de Participación y Transparencia del PP de Asturias, se extendió en el repaso de la cronología del “torbellino azaroso de intercambio de altos cargos y consejerías al que Adrián Barbón nos ha sometido a todos los asturianos en las últimas dos semanas”. Reinterpretó la queja popular de los días precedentes asegurando que el Ejecutivo de coalición “no tiene rumbo” y volviendo sobre la posición de su partido al respecto precisó que la crítica va “sobre los bandazos”, no sobre el hecho mismo de otorgar una consejería propia a Cultura y Deportes, algo que el PP, señala, “lleva pidiendo desde el verano”. Su problema es el vaivén, la inestabilidad, “la falta de claridad y el movimiento de cargos públicos, “los cuatro cargos en siete meses” que ha tenido el recién investido presidente de Hunosa –consejero, diputado, senador y presidente de la hullera– o la incertidumbre de no saber quién será la próxima consejera de Derechos Sociales y Bienestar ni “quién responderá” en nombre del Gobierno a las cuestiones relativas a la cultura o a los servicios sociales en la sesión de control en la Junta la próxima semana. El PP, que cuando Barbón aún pretendía unir esos dos departamentos en una “macroconsejería” heterogénea dijo que no criticaría que se desgajasen, como sucedió después, pide ahora la vuelta a las diez consejerías mediante la ruptura de su acuerdo con IU. Eso sí, precisa Andrés Ruiz, visto lo visto “es mejor el Gobierno del 7 de octubre que el del 5. Por lo menos, está algo más ordenado, pero el caos ha quedado ahí”, remata.