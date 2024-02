El PP advierte de la falta de "hoja de ruta" para gestionar la red de escuelinas asturiana

Mucho "cartelito" y mucho "paseo", pero apenas gestión. Es el resumen que hace la diputada regional del PP Gloria García de la red de asturiana de escuelinas de hasta 3 años que el Gobierno regional prevé implantar el próximo curso. García sostiene que el Ejecutivo que lidera Adrián Barbón "carece de hoja de ruta alguna" y critica que no se esté contando en absoluto ni con las comunidades educativas ni con los alcaldes de la región.

Incluso la diputada ve partidismo y falta de criterio en la elección de aquellos concejos en las que las escuelinas serán financiadas a cargo de las arcas regionales. Gloria García se refiere concretamente a Allande, gobernado por el PP, que iba a tener centro de titularidad autonómica y finalmente no será así. Asegura la diputada que tal escuelina ha ido a parar a Grandas de Salime, "donde no hay solicitudes de plazas para niños. Queremos saber qué pasará por ejemplo en los lugares en los que no se cubre toda la demanda. En Oviedo, por ejemplo, hay 400 niños sin plaza".

La diputada del PP está molesta porque su partido tiene previsto realizar una batería de preguntas sobre la red de escuelinas el próximo jueves en la Comisión de Educación –dudas que pesan sobre las actuales trabajadoras de escuelas infantiles, sobre la categoría profesional que van a tener, qué procedimiento va a haber para las plazas de nueva creación y qué tipos de contratos se realizarán o qué va a pasar con las bolsas de empleo de los ayuntamientos, horarios de apertura y cierre– y una vez que se ha conocido la Consejería ha anunciado que un día antes, el miércoles, harán pública la ley que desarrollará el funcionamiento de la red de centros. "Es siempre lo mismo", critica.

Gloria García sostiene que en este proceso de desarrollar la red de escuelinas "se han perdido siete años, ya que en 2017 toda la izquierda votó en contra de una proposición de ley del PP para crear una red universal, gratuita y de gestión autonómica". Advierte, además, de que la asturiana no será la primera de España de ese tipo como sostiene el gobierno regional: "Galicia cuenta con una desde hace años y ha anunciado que la gratuidad se va a ampliar hasta el primer curso de la Universidad. Si Barbón copia, que copie, pero que no diga que es original". Y concluyó: "La Consejería se limita a hacer lo que diga la Ministra, como ocurrió con los móviles. Utilizan la educación como un peón más en el ajedrez sanchista".