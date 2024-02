"Las empresas que no tengan un lado humano están abocadas a un problema a largo plazo"

Sonia Pardo (Oviedo) es periodista y empresaria. Ejerce como directora general de la empresa de comunicación y de producción 21x21, fundada y presidida por el también periodista Juan Ramón Lucas. La firma se asentó el pasado verano en Asturias y lidera distintos proyectos de comunicación.

–En tiempos más bien broncos o confusos, ¿la comunicación, la buena comunicación, es más importante que nunca?

–Pocas cosas influyen de forma tan decisiva en cómo pensamos, votamos, compramos y, en general, decidimos, como la comunicación. A la vez, nada más peligroso que la mala comunicación: ocultación de la verdad, pérdida de autenticidad o una contradicción aparente entre lo que se dice y lo que se hace. En este sentido, la buena comunicación es un ventilador que ayuda a transmitir seguridad, futuro, esperanza... Lo contrario al caos.

–Nunca hubo tanto acceso a la información y tan fácil, pero tampoco tanta confusión, desconocimiento ni tanta exposición a los fraudes y engaños. ¿Cómo se explica eso?

–Porque más no siempre es mejor, simplemente es más. La forma en la que ha explosionado la tecnología digital en nuestras vidas supera a veces el ritmo al que la podemos asumir. Ahora tomas tu móvil y ya puedes crear un contenido instantáneo. Cualquiera tiene un problema con una empresa, un restaurante o con tu periódico y lanza un mensaje que pueden leer cientos o miles de personas. Ya nada está fuera del alcance de lo digital. Puede afectar a la reputación de una marca grande o pequeña de forma casi instantánea. Hoy las redes son un medio masivo, barato y una gran oportunidad para llegar a muchas personas. Pero no están exentas de riesgos.

–¿Y cuáles son esos riesgos?

–Nos está afectando a nuestra capacidad de atención. Un vídeo de más de un minuto se puede convertir en eterno; si las tres primeras líneas de un texto no enganchan lo rechazamos. Incluso en el mundo del fútbol se enfrentan al desafío de mantener la atención en un estadio durante 90 minutos, donde la mayoría del tiempo no pasan cosas vibrantes. Ante tanta información, tan dispersa y de fuentes tan diversas a veces se requiere un esfuerzo importante para contrastar si es o no de fiar.

–La sombra de las "fake news" o noticias falsas.

–Se publicó un estudio académico en 2019 sobre las "fake news" donde se contrastaba que más de la mitad de las noticias falsas se crean para desacreditar a las empresas y a la Administración pública. En definitiva, nunca comunicar ha sido más fácil y a la vez nunca comunicar de forma efectiva, que llegue al corazón y la mente de las personas, ha sido más difícil.

–¿Cada vez es más difícil innovar, sorprender, en comunicación y publicidad?

–Es francamente difícil, pero podría decir que la mayor innovación está en recuperar la esencia: lo que mueve al ser humano. A veces confundimos innovación con tecnología. Podemos sofisticar al máximo la tecnología para hacer vídeos, fotos y equipamientos... Pero no servirá de mucho si lo que quieres comunicar no es real, no tiene unos valores claros o realmente no tiene algo sólido detrás.

–¿Dónde acaba la comunicación y empieza la publicidad?

–La publicidad la mayoría de las veces genera rechazo. Cuando vemos la palabra publicidad ya pensamos en que nos quieren vender algo sin más. Para evitar ese rechazo, la comunicación es decisiva porque los nuevos formatos pasan por el entretenimiento, porque las marcas te enseñen algo que no sabías, que te sorprendan, que te hagan vibrar. A las personas nos mueven las historias. Y detrás de cada organización hay muchas historias que contar, muchas, todos los días me encuentro con ellas. Y no hay mejor publicidad que comunicar muy bien lo que haces y, sobre todo, por qué lo haces.

–La inteligencia artificial, ¿medio o herramienta? ¿Ayuda o amenaza?

–A la tecnología, por sí misma, no le debemos tener miedo. Lo que realmente me preocupa es si la tecnología se coloca por encima de los valores humanos. Ahí sí que me parece peligroso. Pero la IA es una tecnología que está ayudando a que nuestra mente sea más productiva: hay muchas tareas, desde las más sencillas a las más complejas, que se están acelerando y se abren muchas posibilidades. Ahora se está usando la IA hasta para detectar nuevos fármacos. Está en todos los rincones, y en comunicación aún más. Considero que no hay nada más complejo que la mente humana y su capacidad para crear. En el momento en que algo se crea y se puede automatizar, llegan las máquinas. Eso nos coloca ante el desafío de levantarnos cada día y seguir aprendiendo sin descanso o nos quedamos fuera del mercado laboral. Vivimos en el siglo del aprendizaje continuo.

–Las empresas y, en concreto, las asturianas ¿están convencidas de la importancia de una buena campaña de comunicación, de promoción? ¿Apuestan por ello?

–Es cierto que parece que la comunicación es cosa de las grandes y realizada por agencias de creatividad sofisticadas y multinacionales. Parece que comunicar es caro e inaccesible. Pero esta visión ya es de otro siglo. Cada vez más empresas, desde que van al notario, saben el poder de la comunicación. Porque ya es objetivo que puedes tener el mejor producto o servicio, que si no lo comunicas no existes. O que una reputación se suda gota a gota tras muchos años y se pierde muy fácil, y ahí la comunicación es decisiva. En Asturias hay empresas grandes y pequeñas que cuidan mucho su comunicación. Pero tiene que haber muchas más. La buena comunicación se puede convertir en una fuente de oportunidades, los números salen solos. No hay largo plazo en las empresas sin una marca cuidada.

–¿Hay un lado humano de las empresas?

–Me atrevería a decir que aquellas que no lo tengan están abocadas a un problema serio a largo plazo. Todas las empresas, da igual el tamaño y el sector, son una construcción humana donde trabajan humanos, que hacen cosas para humanos, que son los que deciden qué comprar, cómo y cuándo. Lo realmente poderoso es lo que una marca te hace sentir, las acciones que llevan a cabo, la conexión entre lo que dicen y lo que hacen, la forma en la que entienden y se comunican con sus clientes. Abrir las empresas al mundo las hace más fuertes, no más vulnerables. Los clientes quieren saber qué papel juegan en su territorio, dónde pagan sus impuestos, para qué, quiénes son sus proveedores, cómo crean su clima laboral y comunicarlo implica aflorar, de verdad, los valores, la ética, los propósitos. De todo ello va la comunicación humanista, de abrir y mejorar la riqueza que somos capaces de crear con nuestra capacidad humana.