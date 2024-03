¡No seas centollo y dale una alegría a tu paladar en La Chalana!

“No seas centollo, disfruta nuestras nuevas jornadas”. Bajo este lema tu marisquería de siempre te anima a sumergirte en un mundo de platos donde los sabores únicos están en cada rincón. Así, del 1 al 14 de marzo no puedes perderte esta cita para la que se han ideado tres suculentos y deliciosos menús que no dejarán a ningún paladar impasible. Durante estas dos semanas no te pierdas platos donde tanto el mar como la tierra están presentes, a través de productos de primera calidad, y con unas elaboraciones en la que se cuida hasta el más mínimo detalle.

En la famosa marisquería asturiana, presente también en Madrid, podrás probar un Menú Chigre, ideal para disfrutar de sabrosos productos como el centollo o los langostinos. Para los paladares que prefieren entremezclar sabores opuestos, la propuesta son las Jornadas Valmiñor, donde el rape (o pixín) del Cantábrico y el Rib Eye Premium se unen para ofrecerte una experiencia única. Finalmente, las Jornadas del Bogavante ofrecen un festín donde se abarca desde el jamón ibérico hasta el arroz con bogavante, pasando por otros manjares entre plato y plato.

Centollo / Imagen cedida a LNE

Un menú para los más desenfadados

El Menú Chigre es ideal para aquellos que quieren picar algo de manera más informal en la sidrería, en un ambiente distendido. Esta propuesta se compone de centollo, ensalada de cecina de León y queso de cabra con su vinagreta de frutos secos y uvas pasas, langostinos a la plancha con picantona y pastel de carabineros con kimchi. Para beber, puede elegirse entre una botella de sidra Brut ‘Pecado del Paraíso’ o dos botellas de sidra natural ‘Trabanco’. Este menú tiene un precio de 19 euros para compartir entre dos personas.

Langostinos a la plancha / Imagen cedida a LNE

La combinación del mar y la tierra

Quienes siempre dudan a la hora de elegir entre carne o pescado, su dilema ha terminado con el menú ‘Jornadas Valmiñor’. Como entrantes, los comensales degustarán pastel de carabineros con kimchi, langostinos a la plancha con un toque picante, así como una refrescante ensalada de cecina de León y queso de cabra aderezada con una vinagreta de frutos secos y uvas pasas. Sin embargo, las verdaderas estrellas de este menú son sus platos principales, unas irresistibles creaciones que fusionan lo mejor del mar y de la tierra. Por un lado, se propone un exquisito rape (pixín) del Cantábrico al horno acompañado de patatas panadera; y por otro, Rib Eye Premium, una jugosa carne roja a la parrilla con pimientos del piquillo asados. Sin duda, una opción increíble que combina lo mejor de ambos mundos.

Por supuesto, no puede faltar el toque dulce, con un queso azul hojas ‘Campillo’ con dulce de manzana, tarta Ferrero ‘delicatessen’, y el tradicional arroz con leche cremoso. El precio de este menú es de 60 euros para dos personas.

Un menú especialidad de la casa

La tercera opción, ‘Jornadas Bogavante’ arranca con un plato de Jamón Ibérico 100% ‘Beher’ al que sigue el pastel de carabineros con kimchi y la ensalada de cecina de León y queso de cabra con vinagreta de frutos secos y uvas pasas. Como plato principal encontramos el arroz con bogavante, que es especialidad de la casa. Los postres de este menú son queso azul hojas ‘Campillo’ con dulce de manzana, tarta Ferrero ‘delicatessen’, y el tradicional arroz con leche cremoso. El precio de este generoso y delicioso menú es de 85 euros por pareja.

Tanto las ‘Jornadas Valmiñor’ como las ‘Jornadas Bogavante’ pueden acompañarse de una botella de ‘Valmiñor’ D. O. Rías Baixas Albariño 100% por 10 euros. Además, con cada botella, estarás invitado a 2 licores gratis de Frangelico con hielo.

¡No seas centollo y dale una alegría a tu paladar! Reserva ya o visita La Chalana en uno de sus restaurantes de Avilés, Granda (Siero) o Madrid. www.lachalana.com