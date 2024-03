Intensa agenda de Barbón en la Fiesta del Botillo

No parece que el sábado le provoque ganas de descansar al presidente del Principado, Adrián Barbón (aunque andar de coros y danzas no sea precisamente un trabajo muy duro). Ni siquiera tras una semana en la que la actualidad no se lo ha puesto fácil: hubo una "nevadona" que cerró el Huerna y Pajares y dejó atrapados a los transportistas; Arcelor se descolgó advirtiendo de que se llevará parte de su actividad de la región si no se construye la planta DRI; y, para rematar, el Ministerio de Transportes anunció que ya podemos esperar sentados por la llegada de los trenes más veloces. Es decir, que el AVE de verdad se retrasa hasta saber cuándo.

Pues bien. Como ha tenido poco de lo que preocuparse (y gestionar) el Presidente, llega el fin de semana y no hay descanso. Sus asesores (o él mismo) le han preparado para este mismo sábado una intensa agenda exterior, concretamente en la comarca leonesa de El Bierzo. Hasta ahí, se desplazará esta tarde Barbón para ejercer de mantenedor en el Festival del Botillo (un embutido que, salvando las diferencias, es muy parecido al chosco asturiano que se hace en Tineo).

¿Y qué es eso de que el presidente se va de mantenedor a El Bierzo, se preguntarán muchos? Nos hemos informado. Se trata de un cometido con los máximos honores que se atribuye a una personalidad, generalmente de trascendencia superior al municipio, que ejerce como maestro de ceremonias del evento para potenciar el conocimiento del embutido y la difusión del festival.

Suponemos que los múltiples asesores del Presidente le habrán ayudado con el discurso que tiene previsto leer esta tarde en el concejo de Noceda de Bierzo, centro del festival. Su oficio como mantenedor será el culmen de una cargada agenda y que procedemos a reproducir: 18.00 horas, visita al Museo de Historia Felisa Rodríguez y al lagar El Alvarico; 19.30 horas, visita las dependencias municipales y firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento; 20.00 horas, cumplimiento como mantenedor en el Festival del Botillo. Suponemos que luego algo darán de cenar para recuperar fuerzas. ¿Será botillo?

Anda que no envidiará Barbón a su consejero de Fomento, Alejandro Calvo, quien ha compartido con el Presidente los sinsabores del retraso del AVE. pero que este fin de semana podrá descansar. Su agenda está vacía.